أردوغان: من الإجحاف ألا يكون لأفريقيا صوت في مجلس الأمن.. فيديو
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
© Sputnik . POOL/
رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عدم وجود صوت لقارة أفريقيا في مجلس الأمن يعتبر نوعا من الإجحاف لها.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية قال أرودغان: "إنه لإجحاف كبير أن لا يكون هناك كلمة أو دور في صنع القرارات بمجلس الأمن لقارة أفريقيا التي يعيش فيها 1.3 مليار نسمة".
#مباشر | كلمة للرئيس رجب طيب أردوغان خلال قمة الشراكة التركية-الإفريقية الثالثة المنعقدة في إسطنبول https://t.co/4L6TxX92xN— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 18, 2021
تصريحات أردوغان جاءت خلال كلمة له في قمة الشراكة التركية - الأفريقية الثالثة، والتي تنعقد في مدينة إسطنبول التركية.
وأكد الرئيس التركي أن "النضال الذي نخوضه تحت شعار "العالم أكبر من خمسة" ليس من أجلنا فحسب، بل لصالح إخواننا الأفارقة أيضًا"، مؤكدا على إيمانه "بضرورة تضافر جهودنا من أجل تمثيل إفريقيا بالشكل الذي تستحقه في مجلس الأمن الدولي".
#عاجل | #أردوغان: النضال الذي نخوضه تحت شعار "العالم أكبر من خمسة" ليس من أجلنا فحسب، بل لصالح إخواننا الأفارقة أيضًا— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 18, 2021
وأبدى أردوغان تفهمه لما تعانيه القارة الأفريقية مؤكدا أن بلاده لم تدر ظهرها أبدا لإفريقيا، حيث قال: "تركيا لم تدِر ظهرها لإفريقيا وشعوب القارة أبداً، ونعلم جيدًا التحديات الأمنية التي يواجهها أشقاؤنا الأفارقة".
ودلل أردوغان على أن بلاده تتفهم ما فيه القارة وترغب في مساعدتها بقوله: "عندما يصبح لقاحنا "توركوفاك" جاهزا سنضعه في خدمة شعبنا وإخواننا الأفارقة والإنسانية جمعاء"، لافتا إلى أن هناك خطة لإرسال 15 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا، إلى إفريقيا في الفترة المقبلة.
#عاجل | #أردوغان: نخطط لإرسال 15 مليون جرعة لقاح (مضاد لكورونا) إلى إفريقيا في الفترة المقبلة— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 18, 2021
ولفت إلى أن تركيا وسعت وجودها "في جميع أنحاء إفريقيا عبر مؤسساتنا مثل تيكا، ومعهد يونس إمره، ووقف المعارف، ووكالة الأناضول، والخطوط التركية والهلال الأحمر".
ولم يخف الرئيس التركي رغبة بلاده في ما أسماه "الربح" من القارة الأفريقية، قائلا: "نسعى جاهدين للربح وللتطور و للتنمية معًا (مع إفريقيا)، والسير يدا بيد نحو المستقبل"، مؤكدا متابعة تركيا "عن كثب لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني الماضي".
وأشار أردوغان إلى ثقته في أن يرتقي حجم التبادل التجاري مع أفريقيا إلى 50 مليار دولار أولا، ثم إلى 75 مليار دولار، "عبر جهودنا المشتركة" على حد قوله.
#عاجل | الرئيس #أردوغان: تجاوز حجم تجارتنا مع القارة الإفريقية 25.3 مليار دولار في 2020— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 18, 2021
وكشف الرئيس التركي عن حجم تجارة بلاده مع القارة الأفريقية مؤكدا أنه تجاوز 25.3 مليار دولار في العام الماضي 2020.