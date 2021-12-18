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https://arabic.sputniknews.com/20211218/أردوغان-من-الإجحاف-ألا-يكون-لأفريقيا-صوت-في-مجلس-الأمن-فيديو-1054293139.html
أردوغان: من الإجحاف ألا يكون لأفريقيا صوت في مجلس الأمن.. فيديو
أردوغان: من الإجحاف ألا يكون لأفريقيا صوت في مجلس الأمن.. فيديو
رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عدم وجود صوت لقارة أفريقيا في مجلس الأمن يعتبر نوعا من الإجحاف لها. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T09:37+0000
2021-12-18T09:37+0000
تركيا
إفريقيا
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية قال أرودغان: "إنه لإجحاف كبير أن لا يكون هناك كلمة أو دور في صنع القرارات بمجلس الأمن لقارة أفريقيا التي يعيش فيها 1.3 مليار نسمة".تصريحات أردوغان جاءت خلال كلمة له في قمة الشراكة التركية - الأفريقية الثالثة، والتي تنعقد في مدينة إسطنبول التركية.وأكد الرئيس التركي أن "النضال الذي نخوضه تحت شعار "العالم أكبر من خمسة" ليس من أجلنا فحسب، بل لصالح إخواننا الأفارقة أيضًا"، مؤكدا على إيمانه "بضرورة تضافر جهودنا من أجل تمثيل إفريقيا بالشكل الذي تستحقه في مجلس الأمن الدولي".وأبدى أردوغان تفهمه لما تعانيه القارة الأفريقية مؤكدا أن بلاده لم تدر ظهرها أبدا لإفريقيا، حيث قال: "تركيا لم تدِر ظهرها لإفريقيا وشعوب القارة أبداً، ونعلم جيدًا التحديات الأمنية التي يواجهها أشقاؤنا الأفارقة".ودلل أردوغان على أن بلاده تتفهم ما فيه القارة وترغب في مساعدتها بقوله: "عندما يصبح لقاحنا "توركوفاك" جاهزا سنضعه في خدمة شعبنا وإخواننا الأفارقة والإنسانية جمعاء"، لافتا إلى أن هناك خطة لإرسال 15 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا، إلى إفريقيا في الفترة المقبلة.ولفت إلى أن تركيا وسعت وجودها "في جميع أنحاء إفريقيا عبر مؤسساتنا مثل تيكا، ومعهد يونس إمره، ووقف المعارف، ووكالة الأناضول، والخطوط التركية والهلال الأحمر".ولم يخف الرئيس التركي رغبة بلاده في ما أسماه "الربح" من القارة الأفريقية، قائلا: "نسعى جاهدين للربح وللتطور و للتنمية معًا (مع إفريقيا)، والسير يدا بيد نحو المستقبل"، مؤكدا متابعة تركيا "عن كثب لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني الماضي".وأشار أردوغان إلى ثقته في أن يرتقي حجم التبادل التجاري مع أفريقيا إلى 50 مليار دولار أولا، ثم إلى 75 مليار دولار، "عبر جهودنا المشتركة" على حد قوله.وكشف الرئيس التركي عن حجم تجارة بلاده مع القارة الأفريقية مؤكدا أنه تجاوز 25.3 مليار دولار في العام الماضي 2020.
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تركيا, إفريقيا

أردوغان: من الإجحاف ألا يكون لأفريقيا صوت في مجلس الأمن.. فيديو

09:37 GMT 18.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Sputnik . POOL
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رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عدم وجود صوت لقارة أفريقيا في مجلس الأمن يعتبر نوعا من الإجحاف لها.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية قال أرودغان: "إنه لإجحاف كبير أن لا يكون هناك كلمة أو دور في صنع القرارات بمجلس الأمن لقارة أفريقيا التي يعيش فيها 1.3 مليار نسمة".
تصريحات أردوغان جاءت خلال كلمة له في قمة الشراكة التركية - الأفريقية الثالثة، والتي تنعقد في مدينة إسطنبول التركية.
09:30 GMT
وأكد الرئيس التركي أن "النضال الذي نخوضه تحت شعار "العالم أكبر من خمسة" ليس من أجلنا فحسب، بل لصالح إخواننا الأفارقة أيضًا"، مؤكدا على إيمانه "بضرورة تضافر جهودنا من أجل تمثيل إفريقيا بالشكل الذي تستحقه في مجلس الأمن الدولي".
وأبدى أردوغان تفهمه لما تعانيه القارة الأفريقية مؤكدا أن بلاده لم تدر ظهرها أبدا لإفريقيا، حيث قال: "تركيا لم تدِر ظهرها لإفريقيا وشعوب القارة أبداً، ونعلم جيدًا التحديات الأمنية التي يواجهها أشقاؤنا الأفارقة".
ودلل أردوغان على أن بلاده تتفهم ما فيه القارة وترغب في مساعدتها بقوله: "عندما يصبح لقاحنا "توركوفاك" جاهزا سنضعه في خدمة شعبنا وإخواننا الأفارقة والإنسانية جمعاء"، لافتا إلى أن هناك خطة لإرسال 15 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا، إلى إفريقيا في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن تركيا وسعت وجودها "في جميع أنحاء إفريقيا عبر مؤسساتنا مثل تيكا، ومعهد يونس إمره، ووقف المعارف، ووكالة الأناضول، والخطوط التركية والهلال الأحمر".
ولم يخف الرئيس التركي رغبة بلاده في ما أسماه "الربح" من القارة الأفريقية، قائلا: "نسعى جاهدين للربح وللتطور و للتنمية معًا (مع إفريقيا)، والسير يدا بيد نحو المستقبل"، مؤكدا متابعة تركيا "عن كثب لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني الماضي".
وأشار أردوغان إلى ثقته في أن يرتقي حجم التبادل التجاري مع أفريقيا إلى 50 مليار دولار أولا، ثم إلى 75 مليار دولار، "عبر جهودنا المشتركة" على حد قوله.
وكشف الرئيس التركي عن حجم تجارة بلاده مع القارة الأفريقية مؤكدا أنه تجاوز 25.3 مليار دولار في العام الماضي 2020.
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