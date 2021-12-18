https://arabic.sputniknews.com/20211218/أطراف-التفاوض-في-فيينا-توافق-على-رؤية-إيران-حول-العقوبات-لقاءات-ستيفاني-وليامز-مع-مسؤولين-ليبيين--1054306050.html

أطراف التفاوض في فيينا توافق على رؤية إيران حول العقوبات.. لقاءات ستيفاني وليامز مع مسؤولين ليبيين

أطراف التفاوض في فيينا توافق على رؤية إيران حول العقوبات.. لقاءات ستيفاني وليامز مع مسؤولين ليبيين

أعلن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري كني، أن أطراف التفاوض في فيينا وافقت على رؤية إيران الخاصة برفع العقوبات والملف النووي الإيراني كمسودة... 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T14:05+0000

2021-12-18T14:05+0000

2021-12-18T14:05+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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أطراف التفاوض في فيينا توافق على رؤية إيران بشأن رفع العقوبات.. لقاءات ستيفاني وليامز مع مسؤوليين ليبيين أطراف التفاوض في فيينا توافق على رؤية إيران بشأن رفع العقوبات.. لقاءات ستيفاني وليامز مع مسؤوليين ليبيين

وأشار إلى أن المسودتين ستكونان أساساً للمفاوضات خلال الجولة الجديدة في المستقبل ومختلفة عن المسودة التي خرجت عن الجولة السادسة من مفاوضات فيينا.إلى ذلك، قال إنريكي مورا مبعوث الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي، في أعقاب الاجتماع الرسمي الختامي للجولة السابعة من المحادثات إنه "ليس هناك شهور، بل أسابيع للتوصل لاتفاق".في هذا السياق، قال مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة لـ"عالم سبوتنيك" إن الجانب الإيراني طالب بتأجيل المفاوضات النهائية، وقد تم التوصل إلى اتفاق أن هذا التوقيت ليس مناسباً للجلوس لطاولة التفاوض ومن الأفضل تسوية بعض الأمور الجزئية في الوقت الحالي.وأشار إلى أنه بحسب بعض المصادر فإن المرشد الأعلى الإيراني وافق مبدئياً على أنه لم يكن هناك خياراً أخر سوى الاتفاق، أما بالنسبة للجانب الأمريكي فأصبح يدرك تماماً أنه لا يوجد خيار أخر مع إيران أيضاً غير التوافق والتوصل إلى تفاهمات بين الطرفين.وأوضح أن ذلك من شأن أن يقلل من تأثير إسرائيل على الولايات المتحدة والتي دائماً تقول إن هذا الاتفاق النووي غير مناسب وأن إيران لديها برامج نووية سرية.ستيفاني وليامز تؤكد خلال لقاءاتها مع مسؤولين ليبيين ضرورة توحيد المؤسسة العسكريةعقدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، العديد من اللقاءات مع الأطراف الليبية السياسية والعسكرية في الشرق والغرب، وسط تصاعد المؤشرات على تأجيل الانتخابات البرلمانية و الرئاسية الليبية.و نقلت وكالة سبوتنيك عن مصادر برلمانية أن جولة ستيفاني الحالية تهدف للتوافق على سيناريو تأجيل الانتخابات أولا، بحيث لا يصعد أي طرف في حال تم تأجيل الانتخابات رسميا.إلى ذلك، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عقب اجتماعها مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في سرت، أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وخاصة توحيد المؤسسة العسكرية.في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، علام الفلاح لـ"عالم سبوتنيك""إن الهدف وراء اجتماعات وليامز مع مسؤولين من الشرق والغرب تأتي في إطار عمل بروتوكولي وليس لديها صفة قانونية، فالمجتمع الدولي وخاصةً الدول الكبرى ودول مجلس الأمن لم تتفق على تعيين مبعوث خاص لليبيا.وأشار إلى أن هناك سيناريوهان متوقعان بشأن مستقبل الحكومة، أولاً وهو الأقرب أن يتم طلب تغيير الحكومة باتفاق من قبل مجلس النواب مع مجلس الدولة، والسيناريو الثاني هو أن تستمر حكومة الوحدة لخمسة أشهر حتى إجراء الانتخابات المقبلة.مجلس حقوق الإنسان يوافق على التحقيق في الانتهاكات خلال حرب تيغراي في إثيوبياوافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات التي وقعت في إثيوبيا خلال الحرب الدائرة بين الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تحرير تيغراي.ونقلا وكالة رويترز عن مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، إن "هناك انتهاكات من جميع الأطراف واعتقالات جماعية، في ظل ما وصفتها حملة قمع تقوم بها الحكومة".وتمت الموافقة على القرار، الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي ودعمته الدول الغربية، على الرغم من اعتراض إثيوبيا التي رفضت الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وأكدت إنها تعاونت بالفعل في التحقيقات في الحرب المستمرة منذ عام.في هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي الإثيوبي، أحمد عبدالله، لـ"عالم سبوتنيك" إن الحكومة الإثيوبية رفضت دعوة مجلس حقوق الإنسان للتحقيق فيما يحدث في تيغراي، بسبب انحياز الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتيجراي وانتقادها الشديد لإثيوبيا.وأوضح عبدالله أن الرفض أيضا كان لدعوة مجلس حقوق الإنسان لعقد اجتماع خاص لدراسة الوضع، ولذلك قالت أديس أبابا إنها لن تعتمد أي قرارات تصدر عن هذه اللجنة وتركز في الأساس على التقرير المشترك بين الحكومة والأمم المتحدة والذي تعامل مع هذه المسألة.وأعرب عن اعتقاده بأن لن يكون هناك تداعيات لرفض إثيوبيا لأن الدول الافريقية إما اعترضت أو لم تحضر من الأساس.

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