أمريكا: إيران اقتربت من حيازة سلاح نووي

وأشار المسؤول إلى أن الوقت اللازم لإيران كي تصنع سلاحا نوويا أصبح الآن "قصيرا فعلا" وبصورة تنذر بالخطر، مضيفا أنها مسألة شهور.وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الوقت "قصير بشكل غير مقبول"، واصفا ذلك بأنه أمر "مزعج"، بحسب رويترز.ونوه المسؤول الأمريكي أن أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، في زيارة لها إلى الإمارات في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت قد طالبت الشركات الخاصة بعدم الالتفاف حول العقوبات المفروضة على إيران.وأكد المسؤول في حديثه الصحفي أن من يتهرب من العقوبات ستضعه أمريكا تحت رقابة مشددة و"ستكون هناك عواقب".يذكر أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي كان قد أكد في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن المنظمة تتعهد بعدم القيام بأعمال غير متسقة مع المقررات الدولية، فيما يخص الملف النووي الإيراني.
ونوه المسؤول الأمريكي أن أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، في زيارة لها إلى الإمارات في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت قد طالبت الشركات الخاصة بعدم الالتفاف حول العقوبات المفروضة على إيران.
وأكد المسؤول في حديثه الصحفي أن من يتهرب من العقوبات ستضعه أمريكا تحت رقابة مشددة و"ستكون هناك عواقب".