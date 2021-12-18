تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/أمريكا-إيران-اقتربت-من-حيازة-سلاح-نووي--1054290959.html
أمريكا: إيران اقتربت من حيازة سلاح نووي
أمريكا: إيران اقتربت من حيازة سلاح نووي
أعلن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين، أمس الجمعة، أن أمريكا ترى أن إيران أصبحت قريبة جدا من حيازة سلاح نووي. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T09:01+0000
2021-12-18T09:01+0000
العالم
أمريكا
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103220/35/1032203519_0:168:2200:1406_1920x0_80_0_0_7ffe5e616cfa2ac71d2056f0caabbfac.jpg
وأشار المسؤول إلى أن الوقت اللازم لإيران كي تصنع سلاحا نوويا أصبح الآن "قصيرا فعلا" وبصورة تنذر بالخطر، مضيفا أنها مسألة شهور.وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الوقت "قصير بشكل غير مقبول"، واصفا ذلك بأنه أمر "مزعج"، بحسب رويترز.ونوه المسؤول الأمريكي أن أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، في زيارة لها إلى الإمارات في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت قد طالبت الشركات الخاصة بعدم الالتفاف حول العقوبات المفروضة على إيران.وأكد المسؤول في حديثه الصحفي أن من يتهرب من العقوبات ستضعه أمريكا تحت رقابة مشددة و"ستكون هناك عواقب".يذكر أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي كان قد أكد في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن المنظمة تتعهد بعدم القيام بأعمال غير متسقة مع المقررات الدولية، فيما يخص الملف النووي الإيراني.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/هل-بلغت-إيران-النسبة-اللازمة-لصناعة-قنبلة-نووية-من-اليورانيوم-المخصب؟-1053921567.html
أمريكا
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103220/35/1032203519_0:0:1956:1467_1920x0_80_0_0_8a057f30bf6d70f8e9e07dae1e314fd4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أمريكا, إيران

أمريكا: إيران اقتربت من حيازة سلاح نووي

09:01 GMT 18.12.2021
© REUTERS / STRINGERمحطة بوشهر النووية الإيرانية
محطة بوشهر النووية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبر
أعلن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين، أمس الجمعة، أن أمريكا ترى أن إيران أصبحت قريبة جدا من حيازة سلاح نووي.
وأشار المسؤول إلى أن الوقت اللازم لإيران كي تصنع سلاحا نوويا أصبح الآن "قصيرا فعلا" وبصورة تنذر بالخطر، مضيفا أنها مسألة شهور.
وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الوقت "قصير بشكل غير مقبول"، واصفا ذلك بأنه أمر "مزعج"، بحسب رويترز.
ونوه المسؤول الأمريكي أن أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، في زيارة لها إلى الإمارات في وقت سابق من هذا الأسبوع، كانت قد طالبت الشركات الخاصة بعدم الالتفاف حول العقوبات المفروضة على إيران.
وأكد المسؤول في حديثه الصحفي أن من يتهرب من العقوبات ستضعه أمريكا تحت رقابة مشددة و"ستكون هناك عواقب".
صورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحتوي على أسطوانة من غاز سداسي فلوريد اليورانيوم تغادر منشأة تخصيب اليورانيوم فوردو النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
هل بلغت إيران النسبة اللازمة لصناعة قنبلة نووية من اليورانيوم المخصب؟
14 ديسمبر, 11:42 GMT
يذكر أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي كان قد أكد في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن المنظمة تتعهد بعدم القيام بأعمال غير متسقة مع المقررات الدولية، فيما يخص الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:36 GMTمحمد بن راشد لأمير قطر: تجمعنا مظلة مجلس التعاون والأخوة والنسب
09:33 GMTمفاجآت كبيرة في تشكيل منتخب مصر لمباراة قطر بكأس العرب
09:31 GMTإيران تصنع جهازا يقلل من خطر إتلاف الأنسجة السليمة أثناء العمليات الجراحية
09:30 GMTخبير تغذية يكشف خطر الشاي على العظام
09:23 GMTالطاقة الذرية الإيرانية ترد على تصريحات غروسي حول اختفاء تسجيل إحدى الكاميرات في موقع كرج
09:20 GMTبعد تأجيل 9 مباريات... أندية البريمرليغ تجتمع لمناقشة أزمة كورونا
09:20 GMTالصين تحث الولايات المتحدة على وقف ممارسات التنمر
09:16 GMTمبعوث الاتحاد الأوروبي: ليس أمامنا سوى أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني
09:16 GMTالسعودية تشن هجوما حادا على الرئيس السوري وتحدد شرطا لعودة بلاده للجامعة العربية
09:14 GMTأردوغان يكشف عن حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الأفريقية
09:13 GMTتقرير يكشف عن "رواتب خيالية" للبعثات الدبلوماسية اللبنانية رغم الأزمة الخانقة
09:12 GMTأول تعليق من ليفربول بعد أنباء عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا
09:06 GMTالبيت الأبيض: لبنان يسير نحو الفشل
09:01 GMTأمريكا: إيران اقتربت من حيازة سلاح نووي
08:56 GMTسوليفان: أمريكا مستعدة للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية
08:43 GMTفيسبوك تحذر من شركات تجسس إسرائيلية استهدفت 100 دولة
08:39 GMTالملياردير المصري نجيب ساويرس سيبيع حصته في "يورونيوز" المتعثرة لشركة برتغالية
08:33 GMTإثيوبيا تقول إنها مستهدفة من "الاستعمار الجديد" لتحقيق أهداف سياسية خفية
08:13 GMTالخارجية الروسية تفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين متورطين بأنشطة مناهضة لروسيا
08:08 GMTإيران: لدينا مسودتان جديدتان ستكونان أساس المفاوضات خلال الجولة الجديدة في فيينا