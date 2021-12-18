تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/أمه-أبلغت-عنه-وشهد-عليه-أبوه-النيابة-المصرية-تأمر-بحبس-أب-ضرب-طفلته-1054309196.html
أمه أبلغت عنه وشهد عليه أبوه... النيابة المصرية تأمر بحبس أب ضرب طفلته
أمه أبلغت عنه وشهد عليه أبوه... النيابة المصرية تأمر بحبس أب ضرب طفلته
أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، حبس أب بعد بلاغ من والدته تتهمه فيه بالتعدى على ابنته بالضرب. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T15:07+0000
2021-12-18T15:07+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103715/33/1037153316_0:0:3712:2088_1920x0_80_0_0_081d2136e2705e7f0d445283c3d04349.jpg
وبحسب بيان النيابة العامة المنشور على صفحتها الرسمية، على "فيسبوك"، تلقت النيابة بلاغًا من جدة الطفلة رودينا ضدّ ابنها "لتعديه على حفيدتها البالغ عمرها ستّ سنوات بالضرب المبرّح وإحداثه إصابات متعددة بها".وأضافت النيابة أنها تولت التحقيقات، "وسألت الجدّة مقدمةَ البلاغ فقرّرت إقامةَ الطفلة المجني عليها مع أبيها المتهم بعد انفصاله عن والدتها، واعتياده ضربها وتعديه عليها".وتابعت الجدة أثناء تحقيقات النيابة أنها "رأت يومَ البلاغ كدماتٍ وتورماتٍ متعددةً بوجه الطفلة، وعلمت منها أن والدها أحدثها بها، وهو ذات ما جاء بمضمون أقوال الطفلة المجني عليها وجَدّها -والد المتهم- وجاريْنِ ملاصقين لمحل الواقعة"، بحسب بيان النيابة العامة.وأشار البيان إلى أن وحدة حماية الطفل "أَودعت تقريرًا بنتيجة فحص حالة الطفلة -نفاذًا لقرار النيابة العامة- أثبتت فيه تطليق المتهم والدةَ الطفلة وتزوجّه من أخرى تُعاملها بسوء شديد، واعتياده التعدي على الطفلة ضربًا، وتعاطيه موادَّ مخدّرةً".وأضاف البيان أنه "قد سلمت النيابةُ العامة الطفلةَ لجدّتها بناءً على التوصية التي انتهى إليها التقرير، بعد التنبيه عليها بحُسن رعايتها".وأشار بيان النيابة إلى أن تصرفها تجاه المتهم في هذه الحادثة "ما كان ليُفهم منه سلبها حقوق الآباء في تأديب وتربية أبنائهم، إنما هو تصدٍ منها لفعله الذي تجاوَزَ حدودَ التأديب ودخَلَ في دائرة التجريم".وأضافت، بأن الجريمة وقعت "بتعديه على ابنته بضربٍ مُبرّحٍ محدثًا بها إصابات متفرقة بجسدها مُعرضًا حياتَها بذلك للخطر، وهو الأمر الذي دفع جدتها للإبلاغ عن ابنها المتهم دَرْءًا عن المجني عليها من سلوك يخالف ما قامت عليه قيم ومبادئ مجتمعنا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103715/33/1037153316_464:0:3248:2088_1920x0_80_0_0_9e94bda21e3ac7e148db3da34e36b099.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن

أمه أبلغت عنه وشهد عليه أبوه... النيابة المصرية تأمر بحبس أب ضرب طفلته

15:07 GMT 18.12.2021
CC BY 3.0 / Bastique / النيابة العامة المصرية
النيابة العامة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
CC BY 3.0 / Bastique /
تابعنا عبر
أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، حبس أب بعد بلاغ من والدته تتهمه فيه بالتعدى على ابنته بالضرب.
وبحسب بيان النيابة العامة المنشور على صفحتها الرسمية، على "فيسبوك"، تلقت النيابة بلاغًا من جدة الطفلة رودينا ضدّ ابنها "لتعديه على حفيدتها البالغ عمرها ستّ سنوات بالضرب المبرّح وإحداثه إصابات متعددة بها".
وأضافت النيابة أنها تولت التحقيقات، "وسألت الجدّة مقدمةَ البلاغ فقرّرت إقامةَ الطفلة المجني عليها مع أبيها المتهم بعد انفصاله عن والدتها، واعتياده ضربها وتعديه عليها".
وتابعت الجدة أثناء تحقيقات النيابة أنها "رأت يومَ البلاغ كدماتٍ وتورماتٍ متعددةً بوجه الطفلة، وعلمت منها أن والدها أحدثها بها، وهو ذات ما جاء بمضمون أقوال الطفلة المجني عليها وجَدّها -والد المتهم- وجاريْنِ ملاصقين لمحل الواقعة"، بحسب بيان النيابة العامة.
وأشار البيان إلى أن وحدة حماية الطفل "أَودعت تقريرًا بنتيجة فحص حالة الطفلة -نفاذًا لقرار النيابة العامة- أثبتت فيه تطليق المتهم والدةَ الطفلة وتزوجّه من أخرى تُعاملها بسوء شديد، واعتياده التعدي على الطفلة ضربًا، وتعاطيه موادَّ مخدّرةً".
وأضاف البيان أنه "قد سلمت النيابةُ العامة الطفلةَ لجدّتها بناءً على التوصية التي انتهى إليها التقرير، بعد التنبيه عليها بحُسن رعايتها".
وأكد بيان النيابة أن المتهم أقر في استجواب النيابةِ العامة بضربه المجني عليها "بدعوى تأديبها"، وأمرت النيابة العامة "بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه أي موادّ مخدرة، وكلَّفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات".
وأشار بيان النيابة إلى أن تصرفها تجاه المتهم في هذه الحادثة "ما كان ليُفهم منه سلبها حقوق الآباء في تأديب وتربية أبنائهم، إنما هو تصدٍ منها لفعله الذي تجاوَزَ حدودَ التأديب ودخَلَ في دائرة التجريم".
وأضافت، بأن الجريمة وقعت "بتعديه على ابنته بضربٍ مُبرّحٍ محدثًا بها إصابات متفرقة بجسدها مُعرضًا حياتَها بذلك للخطر، وهو الأمر الذي دفع جدتها للإبلاغ عن ابنها المتهم دَرْءًا عن المجني عليها من سلوك يخالف ما قامت عليه قيم ومبادئ مجتمعنا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
جماهير منتخب الجزائر في مباراة الجزائر وكوت ديفوار - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة الجزائر 0 وتونس 0 في نهائي كأس العرب14:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:42 GMTلقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي الدولة والنواب لحلحلة الانسداد السياسي في ليبيا
15:37 GMTيحيى رسول: "عين الأسد" تحت سيطرة القوات العراقية
15:34 GMTقرود تقتل أكثر من 200 كلبا في هجمات "انتقامية" بإلقائها من فوق المباني الشاهقة
15:17 GMTمالك تشيلسي الإنجليزي يحصل على الجنسية البرتغالية "لأنه من أحفاد اليهود"
15:10 GMTلندن: من المستبعد أن ترسل دول "الناتو" قوات لدعم أوكرانيا إذا ما نشبت حرب مع روسيا
15:07 GMTأمه أبلغت عنه وشهد عليه أبوه... النيابة المصرية تأمر بحبس أب ضرب طفلته
15:04 GMTرئيس الحكومة السورية: دعم روسي لتحسين الواقع الكهربائي تظهر نتائجه قريبا
15:02 GMTخبير مصري يتحدث عن تأثير إيجابي لبرنامج إيران النووي على جيرانها
14:57 GMT"درون" تركية يمكنها استخدام الليزر في تدمير الأهداف المعادية
14:56 GMTآبي أحمد يشيد بأردوغان لحفاظه على منصة تواصل تعزيز التعاون بين تركيا وأفريقيا
14:44 GMTترامب يثير غضب اليهود في أمريكا بسبب تصريحاته عنهم... "يكفي هذا"
14:43 GMTمقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار أسطوانة غاز بسيارة شرقي أفغانستان
14:38 GMTإنقاص الوزن يحتاج إلى فاكهة حددها العلماء أخيرا في دراسة جديدة
14:35 GMTالقوات اليمنية المشتركة تعلن مقتل أحد قادتها في انفجار لغم
14:32 GMT33 مليار دولار قیمة التجارة الإيرانية مع دول الجوار
14:30 GMTبث مباشر... مباراة الجزائر 0 وتونس 0 في نهائي كأس العرب
14:29 GMTناخبو تايوان يرفضون 4 استفتاءات في انتكاسة كبيرة للمعارضة
14:18 GMTالليلة في مصر.. تفاصيل "أصغر قمر" يمكن أن تراه في السماء
14:07 GMTبعد الانخفاض التاريخي لليرة.. إلى أين يتجه الاقتصاد التركي
14:05 GMTالاتحاد الأوروبي يرحب بإطلاق آلية تحقيق أممية في الانتهاكات بإثيوبيا