أمير سعودي يتوقع "هجوما منظما" قريبا على المملكة

وأعاد الأمير السعودي نشر كلمة المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي في الأمم المتحدة بشأن مسألة المثليين، الجمعة، والتي أكد فيها رفض بلاده فقرة "الهوية والميول الجنسية" الواردة في مشروع قرار للأمم المتحدة حول تشجيع إرساء الديمقراطية.وعلق على فيديو الكلمة كاتبا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "موقف المملكة العربية السعودية ضد الشذوذ ليس بجديد بل هو توضيح وتفنيد لكل من يحاول أن يدافع عن هذه الفئة الشاذة المريضة".وأضاف: "ترقبوا في الفترة القادمة هجوما منظما على المملكة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية بسبب موقفها الصلب والواضح".وفي كلمته قال مندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة على "ثبات موقف السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء".
توقع الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود أن تتعرض المملكة لهجوم منظم الفترة المقبلة، بسبب موقفها من قضية المثليين.
وأعاد الأمير السعودي نشر كلمة المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي في الأمم المتحدة بشأن مسألة المثليين، الجمعة، والتي أكد فيها رفض بلاده فقرة "الهوية والميول الجنسية" الواردة في مشروع قرار للأمم المتحدة حول تشجيع إرساء الديمقراطية.
وعلق على فيديو الكلمة كاتبا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "موقف المملكة العربية السعودية ضد الشذوذ ليس بجديد بل هو توضيح وتفنيد لكل من يحاول أن يدافع عن هذه الفئة الشاذة المريضة".
موقف المملكة العربية السعودية ضد الشذوذ ليس بجديد بل هو توضيح وتفنيد لكل من يحاول أن يدافع عن هذه الفئة الشاذة المريضة , ترقبوا في الفترة القادمة هجوم منظم على المملكة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية بسبب موقفها الصلب والواضح pic.twitter.com/EZF46Fs03Z
وأضاف: "ترقبوا في الفترة القادمة هجوما منظما على المملكة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية بسبب موقفها الصلب والواضح".
وفي كلمته قال مندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة على "ثبات موقف السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء".