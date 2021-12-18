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أمير سعودي يتوقع "هجوما منظما" قريبا على المملكة
أمير سعودي يتوقع "هجوما منظما" قريبا على المملكة
توقع الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود أن تتعرض المملكة لهجوم منظم الفترة المقبلة، بسبب موقفها من قضية المثليين. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T17:00+0000
2021-12-18T17:00+0000
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وأعاد الأمير السعودي نشر كلمة المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي في الأمم المتحدة بشأن مسألة المثليين، الجمعة، والتي أكد فيها رفض بلاده فقرة "الهوية والميول الجنسية" الواردة في مشروع قرار للأمم المتحدة حول تشجيع إرساء الديمقراطية.وعلق على فيديو الكلمة كاتبا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "موقف المملكة العربية السعودية ضد الشذوذ ليس بجديد بل هو توضيح وتفنيد لكل من يحاول أن يدافع عن هذه الفئة الشاذة المريضة".وأضاف: "ترقبوا في الفترة القادمة هجوما منظما على المملكة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية بسبب موقفها الصلب والواضح".وفي كلمته قال مندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة على "ثبات موقف السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء".
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أخبار السعودية اليوم, السعودية

أمير سعودي يتوقع "هجوما منظما" قريبا على المملكة

17:00 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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توقع الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود أن تتعرض المملكة لهجوم منظم الفترة المقبلة، بسبب موقفها من قضية المثليين.
وأعاد الأمير السعودي نشر كلمة المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي في الأمم المتحدة بشأن مسألة المثليين، الجمعة، والتي أكد فيها رفض بلاده فقرة "الهوية والميول الجنسية" الواردة في مشروع قرار للأمم المتحدة حول تشجيع إرساء الديمقراطية.
وعلق على فيديو الكلمة كاتبا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "موقف المملكة العربية السعودية ضد الشذوذ ليس بجديد بل هو توضيح وتفنيد لكل من يحاول أن يدافع عن هذه الفئة الشاذة المريضة".
وأضاف: "ترقبوا في الفترة القادمة هجوما منظما على المملكة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية بسبب موقفها الصلب والواضح".
وفي كلمته قال مندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة على "ثبات موقف السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء".
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