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https://arabic.sputniknews.com/20211218/أمير-سعودي-يثيرتفاعلا-واسعا-بسبب-تصرفه-مع-مواطن-تعطلت-سيارته-صور-1054296730.html
أمير سعودي يثيرتفاعلا واسعا بسبب تصرفه مع مواطن تعطلت سيارته... صور
أمير سعودي يثيرتفاعلا واسعا بسبب تصرفه مع مواطن تعطلت سيارته... صور
أثار تصرف صادر من أمير سعودي مع أحد المواطنين في المملكة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏ 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T10:48+0000
2021-12-18T10:48+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وكان أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، يسير بسيارته في الرديغة غرب محايل، وهناك صادف مواطنا تعطلت سيارته، فتوقف عنده وسأله إن كان يملك سيارة أخرى غير السيارة المعطلة، ليجيبه المواطن أنه لا يملك غيرها، فطلب الأمير منه الركوب معه في سيارته.بعد ذلك، توجه الأمير تركي بن طلال مع المواطن إلى معرض سيارات، واشترى للمواطن سيارة جديدة طراز "تويوتا هايلكس" لعام 2021، وقال له: "توكل على الله"، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.وحظي تصرف الأمير السعودي بتفاعل واسع من مرتادي "السوشيال ميديا".وكتب أحد مستخدمي موقع "تويتر": "بادرة من أمير عسير تركي بن طلال أطال الله في عمره، وهي ليست مستغربة منه، الله يكتب أجره وهذه ما هي غريبة، قيادتنا أطال الله في أعمارهم".وغرد مستخدم آخر: "والله ليست بغريبة على الأمير تركي بن طلال الله يحفظه ويجزاه ويخلف عليه خير".
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

أمير سعودي يثيرتفاعلا واسعا بسبب تصرفه مع مواطن تعطلت سيارته... صور

10:48 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
أثار تصرف صادر من أمير سعودي مع أحد المواطنين في المملكة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏
وكان أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، يسير بسيارته في الرديغة غرب محايل، وهناك صادف مواطنا تعطلت سيارته، فتوقف عنده وسأله إن كان يملك سيارة أخرى غير السيارة المعطلة، ليجيبه المواطن أنه لا يملك غيرها، فطلب الأمير منه الركوب معه في سيارته.
بعد ذلك، توجه الأمير تركي بن طلال مع المواطن إلى معرض سيارات، واشترى للمواطن سيارة جديدة طراز "تويوتا هايلكس" لعام 2021، وقال له: "توكل على الله"، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
وحظي تصرف الأمير السعودي بتفاعل واسع من مرتادي "السوشيال ميديا".
وكتب أحد مستخدمي موقع "تويتر": "بادرة من أمير عسير تركي بن طلال أطال الله في عمره، وهي ليست مستغربة منه، الله يكتب أجره وهذه ما هي غريبة، قيادتنا أطال الله في أعمارهم".
وغرد مستخدم آخر: "والله ليست بغريبة على الأمير تركي بن طلال الله يحفظه ويجزاه ويخلف عليه خير".
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