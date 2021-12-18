أمير سعودي يثيرتفاعلا واسعا بسبب تصرفه مع مواطن تعطلت سيارته... صور
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
أثار تصرف صادر من أمير سعودي مع أحد المواطنين في المملكة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، يسير بسيارته في الرديغة غرب محايل، وهناك صادف مواطنا تعطلت سيارته، فتوقف عنده وسأله إن كان يملك سيارة أخرى غير السيارة المعطلة، ليجيبه المواطن أنه لا يملك غيرها، فطلب الأمير منه الركوب معه في سيارته.
بعد ذلك، توجه الأمير تركي بن طلال مع المواطن إلى معرض سيارات، واشترى للمواطن سيارة جديدة طراز "تويوتا هايلكس" لعام 2021، وقال له: "توكل على الله"، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
حدث في #المملكة..— أخبار عاجلة (@News_Brk24) December 18, 2021
أمير منطقة #عسير يصادف مواطنًا متعطلة سيارته أثناء مروره بالصدفة على الطريق، ليصطحبه معه إلى أحد معارض السيارات ويهديه سيارةً حديثة بدلًا من سيارته المتعطلة. pic.twitter.com/NC89n7Ol5R
في موقف انساني عظيم ..وكرم مسؤول— صور آل سعود (@alsaud1ksa) December 18, 2021
الأمير #تركي_بن_طلال أمـير #عسير
يهدي سيارة حديثة لأحد المواطنين
بعد تعطل سيارته على أحد الطرق
في محايل عسير حيث اصطحبه معه
في سيارته إلى أحد معارض السيارات
وقام بشراء سيارة جديدة له فوراً .. pic.twitter.com/O6s5P3Nafa
وحظي تصرف الأمير السعودي بتفاعل واسع من مرتادي "السوشيال ميديا".
وكتب أحد مستخدمي موقع "تويتر": "بادرة من أمير عسير تركي بن طلال أطال الله في عمره، وهي ليست مستغربة منه، الله يكتب أجره وهذه ما هي غريبة، قيادتنا أطال الله في أعمارهم".
والله ليست بغريبه— أبو شيهانة (@eyass4u) December 17, 2021
على الأمير #تركي_بن_طلال
الله يحفظه ويجزاه ويخلف عليه خير
👇🏼
موقف حصل اليوم في #محايل_عسير
لقى مواطن سيارته متعطله وعرف
بحالته وأخذته النخوة وأهداه
سيارة عسى الله يبارك
لراعيها يستاهل#عسير pic.twitter.com/eFnCCZNvyy
وغرد مستخدم آخر: "والله ليست بغريبة على الأمير تركي بن طلال الله يحفظه ويجزاه ويخلف عليه خير".