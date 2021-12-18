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https://arabic.sputniknews.com/20211218/أمير-قطر-يظهر-سعيدا-في-المدرجات-بعد-الفوز-على-مصر-فيديو-1054303923.html
أمير قطر يظهر سعيدا في المدرجات بعد الفوز على مصر... فيديو
أمير قطر يظهر سعيدا في المدرجات بعد الفوز على مصر... فيديو
حصد منتخب قطر الميدالية البرونزية والمركز الثالث ببطولة كأس العرب بعد تفوقه على منافسه منتخب مصر في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T13:27+0000
2021-12-18T13:35+0000
رياضة
قطر
مصر
منتخب مصر الوطني
منتخب قطر الوطني
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وانتهت المباراة بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى 120 دقيقة وانتهت في الوقت الأصلي والإضافي دون أهداف.سجل لمنتخب قطر خوخي بوعلام وعبد الكريم حسن وأحمد علاء الدين وأكرم عفيف وكريم بوضياف وأضاع حسن الهيدوس.بيما سجل لمنتخب مصر محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأحمد أبوالفتوح وأكرم توفيق وأضاع أحمد حجازي ومحمد شريف.وحقق منتخب قطر بقيادة مدربه الإسباني فيليكس سانشيز المركز الثالث لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس العرب.المباراة في مجملها جاءت متوسطة المستوى في أغلب فتراتها وبعيدة عن الإثارة سوى على فترات متباعدة ببعض المحاولات، وخطف مشعل برشم حارس مرمى قطر الأضواء بتصدياته الرائعة على مدار اللقاء.
قطر
مصر
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رياضة, قطر, مصر, منتخب مصر الوطني, منتخب قطر الوطني, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

أمير قطر يظهر سعيدا في المدرجات بعد الفوز على مصر... فيديو

13:27 GMT 18.12.2021 (تم التحديث: 13:35 GMT 18.12.2021)
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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حصد منتخب قطر الميدالية البرونزية والمركز الثالث ببطولة كأس العرب بعد تفوقه على منافسه منتخب مصر في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم السبت.
وانتهت المباراة بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى 120 دقيقة وانتهت في الوقت الأصلي والإضافي دون أهداف.
سجل لمنتخب قطر خوخي بوعلام وعبد الكريم حسن وأحمد علاء الدين وأكرم عفيف وكريم بوضياف وأضاع حسن الهيدوس.
بيما سجل لمنتخب مصر محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأحمد أبوالفتوح وأكرم توفيق وأضاع أحمد حجازي ومحمد شريف.
ورصدت عدسات الكاميرات فرحة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بفوز منتخب بلاده في المدرجات، حيث ظهر سعيدا ومبتسما بالإنجاز القطري الذي يأتي مع احتفالات قطر بعيدها الوطني.
وحقق منتخب قطر بقيادة مدربه الإسباني فيليكس سانشيز المركز الثالث لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس العرب.

المباراة في مجملها جاءت متوسطة المستوى في أغلب فتراتها وبعيدة عن الإثارة سوى على فترات متباعدة ببعض المحاولات، وخطف مشعل برشم حارس مرمى قطر الأضواء بتصدياته الرائعة على مدار اللقاء.
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