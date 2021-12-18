تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/أمير-قطر-يوجه-كلمة-للشعب-وسط-عروض-عسكرية-مهيبة-فيديو-1054293674.html
أمير قطر يوجه كلمة للشعب وسط عروض عسكرية مهيبة.. فيديو
أمير قطر يوجه كلمة للشعب وسط عروض عسكرية مهيبة.. فيديو
وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، كلمة إلى شعبه وكل من يقيم في بلاده.‏ 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T09:52+0000
2021-12-18T09:52+0000
العالم العربي
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1054293649_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_52d904ada34513d9d982d846be466296.jpg
وكتب أمير قطر عبر حسابه على "تويتر": "في اليوم الوطني لبلادنا قطر، أهنئ أهلنا وكل من يقيم بيننا فيها، فأنتم زاد الوطن وثروته، مع أصدق الأمنيات أن يديم المولى هذا الوطن آمنًا مطمئنًا. وكل عام وأنتم بخير".وجاءت كلمة أمير قطر إلى شعبه بالتزامن مع حضوره عروض عسكرية مهيبة أقيمت على كورنيش الدوحة، احتفالا بذكرى اليوم الوطني لبلاده.وقدم مظليو القوات الخاصة المشتركة عروضا احترافية في سماء قطر، على ارتفاع 10 آلاف قدم.كما قاموا بتزيين السماء بالعلم القطري، وصور أمير قطر والأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما أنهم شكلوا الماسة بـ16 قافزا، من خلال تشابكهم بالمظلات.وشملت العروض العسكرية المهيبة في قطر، اليوم السبت، بمناسبة عيدها الوطني عروض قنابل دخانية للألعاب النارية في سماء العرض، وكذلك ألوان العلم القطري.وتحتفل دولة قطر في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام بذكرى تأسيسها في عام 1978.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1054293649_253:0:2000:1310_1920x0_80_0_0_6b6aeeac423cf4e12082581940a6f356.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

أمير قطر يوجه كلمة للشعب وسط عروض عسكرية مهيبة.. فيديو

09:52 GMT 18.12.2021
© REUTERS / SAUDI PRESS AGENCYأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / SAUDI PRESS AGENCY
تابعنا عبر
وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، كلمة إلى شعبه وكل من يقيم في بلاده.‏
وكتب أمير قطر عبر حسابه على "تويتر": "في اليوم الوطني لبلادنا قطر، أهنئ أهلنا وكل من يقيم بيننا فيها، فأنتم زاد الوطن وثروته، مع أصدق الأمنيات أن يديم المولى هذا الوطن آمنًا مطمئنًا. وكل عام وأنتم بخير".
وجاءت كلمة أمير قطر إلى شعبه بالتزامن مع حضوره عروض عسكرية مهيبة أقيمت على كورنيش الدوحة، احتفالا بذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وقدم مظليو القوات الخاصة المشتركة عروضا احترافية في سماء قطر، على ارتفاع 10 آلاف قدم.
كما قاموا بتزيين السماء بالعلم القطري، وصور أمير قطر والأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما أنهم شكلوا الماسة بـ16 قافزا، من خلال تشابكهم بالمظلات.
وشملت العروض العسكرية المهيبة في قطر، اليوم السبت، بمناسبة عيدها الوطني عروض قنابل دخانية للألعاب النارية في سماء العرض، وكذلك ألوان العلم القطري.
وتحتفل دولة قطر في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام بذكرى تأسيسها في عام 1978.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة منتخب مصر وقطر في كأس العرب (0-0)09:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:58 GMTوفاة الطيار الخاص للملك حسين بن طلال والشيخ زايد آل نهيان
10:56 GMTمنظمة الصحة العالمية: أوميكرون في 89 دولة وعدد الحالات يتضاعف
10:52 GMTقيادات قبلية سودانية تشيد بتعليق "مسار الشرق ضمن اتفاق جوبا للسلام" وتوقف احتجاجاتها مؤقتا
10:48 GMTأمير سعودي يثيرتفاعلا واسعا بسبب تصرفه مع مواطن تعطلت سيارته... صور
10:47 GMTالمغرب يحبط هجوما "إرهابيا" داخل المملكة بالتعاون مع واشنطن
10:42 GMTاتحاد الشغل التونسي: محاولة زرع الفتنة بيننا وبين الرئاسة لا معنى لها
10:39 GMTالسعودية ترفض فقرة "الميول الجنسية" في مشروع قرار للأمم المتحدة بسبب "تعارضها مع الفطرة"
10:35 GMTالخارجية الروسية: موسكو تنتظر التوصل لاتفاق بسرعة في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا النووية
10:34 GMTمصرع 10 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار بمدينة كراتشي الباكستانية
10:27 GMTالبيت الأبيض يراقب "عن كثب" تهديدات إطلاق النار المحتملة في المدارس
10:22 GMTالرئيس الإيراني يهنئ أمير قطر بالعيد الوطني
10:18 GMTالولايات المتحدة تفشل للمرة الثالثة على التوالي في اختبارات صاروخ أسرع من الصوت
10:14 GMTخبيرة تكشف مخاطر تناول جرعات مكثفة من "أوميغا 3" على الصحة
10:12 GMTارتفاع حصيلة قتلى إعصار الفلبين إلى 33
10:04 GMTالحكومة الإسبانية تتوصل لاتفاق مع سائقي الشاحنات لإلغاء إضرابهم
09:54 GMTمغامر يطير فوق أهرامات الجيزة ببدلة مجنحة... فيديو
09:52 GMTأمير قطر يوجه كلمة للشعب وسط عروض عسكرية مهيبة.. فيديو
09:46 GMTأمير قطر يفاجئ المواطنين بالترجل نحوهم وسط سعادة كبيرة والتقاط للصور... فيديو
09:43 GMTبث مباشر... مباراة منتخب مصر وقطر في كأس العرب (0-0)
09:37 GMTأردوغان: من الإجحاف ألا يكون لأفريقيا صوت في مجلس الأمن.. فيديو