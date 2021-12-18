أمير قطر يوجه كلمة للشعب وسط عروض عسكرية مهيبة.. فيديو

وكتب أمير قطر عبر حسابه على "تويتر": "في اليوم الوطني لبلادنا قطر، أهنئ أهلنا وكل من يقيم بيننا فيها، فأنتم زاد الوطن وثروته، مع أصدق الأمنيات أن يديم المولى هذا الوطن آمنًا مطمئنًا. وكل عام وأنتم بخير".وجاءت كلمة أمير قطر إلى شعبه بالتزامن مع حضوره عروض عسكرية مهيبة أقيمت على كورنيش الدوحة، احتفالا بذكرى اليوم الوطني لبلاده.وقدم مظليو القوات الخاصة المشتركة عروضا احترافية في سماء قطر، على ارتفاع 10 آلاف قدم.كما قاموا بتزيين السماء بالعلم القطري، وصور أمير قطر والأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما أنهم شكلوا الماسة بـ16 قافزا، من خلال تشابكهم بالمظلات.وشملت العروض العسكرية المهيبة في قطر، اليوم السبت، بمناسبة عيدها الوطني عروض قنابل دخانية للألعاب النارية في سماء العرض، وكذلك ألوان العلم القطري.وتحتفل دولة قطر في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام بذكرى تأسيسها في عام 1978.
وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، كلمة إلى شعبه وكل من يقيم في بلاده.
وكتب أمير قطر عبر حسابه على "تويتر": "في اليوم الوطني لبلادنا قطر، أهنئ أهلنا وكل من يقيم بيننا فيها، فأنتم زاد الوطن وثروته، مع أصدق الأمنيات أن يديم المولى هذا الوطن آمنًا مطمئنًا. وكل عام وأنتم بخير".
في اليوم الوطني لبلادنا قطر أهنئ أهلنا وكل من يقيم بيننا فيها، فأنتم زاد الوطن وثروته، مع أصدق الأمنيات أن يديم المولى هذا الوطن آمنًا مطمئنًا. وكل عام وأنتم بخير.