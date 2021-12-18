تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/أول-تعليق-من-ليفربول-بعد-أنباء-عن-إصابة-محمد-صلاح-بفيروس-كورونا-1054291265.html
أول تعليق من ليفربول بعد أنباء عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا
أول تعليق من ليفربول بعد أنباء عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا
قالت وسائل إعلام بريطانية، إن النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، أصيب بفيروس كورونا مجددا. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T09:12+0000
2021-12-18T09:12+0000
ليفربول
أخبار مصر الآن
محمد صلاح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049123916_0:0:2483:1398_1920x0_80_0_0_d5680a3567aa7446bf6ec6527549df4b.jpg
وذكرت شبكة فيرم الإنجليزية، أن "المسحة الأولى التي أجراها محمد صلاح مع لاعبي ليفربول قبل مواجهة توتنهام الأحد في الدوري الإنجليزي، أثبتت إصابته بفيروس كورونا".وأضافت أن "محمد صلاح سوف يخضع لمسحة ثانية، صباح اليوم السبت، لحسم موقفه النهائي"، مشيرة إلى أنه "بناء على ذلك سيتم مناقشة تأجيل مواجهة توتنهام وليفربول المقرر إقامتها يوم غد الأحد".من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لنادي ليفربول: "ليس هناك ما يشير لإصابة صلاح بكورونا، وليس من الصواب التكهن بمثل هذه الأمور المتعلقة بالصحة"، مضيفا أنه "لم تظهر على صلاح أي أعراض، ولذلك لم يصدر النادي أي بيان حول الأمر".وشارك محمد صلاح في فوز ليفربول على نيوكاسل 3-1، الخميس الماضي في الدوري الممتاز، وسجل الهدف الثاني في اللقاء.ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049123916_0:0:2483:1862_1920x0_80_0_0_16b09efa7e4eabc32c621ca71ee8a984.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ليفربول, أخبار مصر الآن, محمد صلاح

أول تعليق من ليفربول بعد أنباء عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

09:12 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / JEFF KOWALSKYلاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح
لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / JEFF KOWALSKY
تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام بريطانية، إن النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، أصيب بفيروس كورونا مجددا.
وذكرت شبكة فيرم الإنجليزية، أن "المسحة الأولى التي أجراها محمد صلاح مع لاعبي ليفربول قبل مواجهة توتنهام الأحد في الدوري الإنجليزي، أثبتت إصابته بفيروس كورونا".
وأضافت أن "محمد صلاح سوف يخضع لمسحة ثانية، صباح اليوم السبت، لحسم موقفه النهائي"، مشيرة إلى أنه "بناء على ذلك سيتم مناقشة تأجيل مواجهة توتنهام وليفربول المقرر إقامتها يوم غد الأحد".
من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لنادي ليفربول: "ليس هناك ما يشير لإصابة صلاح بكورونا، وليس من الصواب التكهن بمثل هذه الأمور المتعلقة بالصحة"، مضيفا أنه "لم تظهر على صلاح أي أعراض، ولذلك لم يصدر النادي أي بيان حول الأمر".
وشارك محمد صلاح في فوز ليفربول على نيوكاسل 3-1، الخميس الماضي في الدوري الممتاز، وسجل الهدف الثاني في اللقاء.
ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:36 GMTمحمد بن راشد لأمير قطر: تجمعنا مظلة مجلس التعاون والأخوة والنسب
09:33 GMTمفاجآت كبيرة في تشكيل منتخب مصر لمباراة قطر بكأس العرب
09:31 GMTإيران تصنع جهازا يقلل من خطر إتلاف الأنسجة السليمة أثناء العمليات الجراحية
09:30 GMTخبير تغذية يكشف خطر الشاي على العظام
09:23 GMTالطاقة الذرية الإيرانية ترد على تصريحات غروسي حول اختفاء تسجيل إحدى الكاميرات في موقع كرج
09:20 GMTبعد تأجيل 9 مباريات... أندية البريمرليغ تجتمع لمناقشة أزمة كورونا
09:20 GMTالصين تحث الولايات المتحدة على وقف ممارسات التنمر
09:16 GMTمبعوث الاتحاد الأوروبي: ليس أمامنا سوى أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني
09:16 GMTالسعودية تشن هجوما حادا على الرئيس السوري وتحدد شرطا لعودة بلاده للجامعة العربية
09:14 GMTأردوغان يكشف عن حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الأفريقية
09:13 GMTتقرير يكشف عن "رواتب خيالية" للبعثات الدبلوماسية اللبنانية رغم الأزمة الخانقة
09:12 GMTأول تعليق من ليفربول بعد أنباء عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا
09:06 GMTالبيت الأبيض: لبنان يسير نحو الفشل
09:01 GMTأمريكا: إيران اقتربت من حيازة سلاح نووي
08:56 GMTسوليفان: أمريكا مستعدة للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية
08:43 GMTفيسبوك تحذر من شركات تجسس إسرائيلية استهدفت 100 دولة
08:39 GMTالملياردير المصري نجيب ساويرس سيبيع حصته في "يورونيوز" المتعثرة لشركة برتغالية
08:33 GMTإثيوبيا تقول إنها مستهدفة من "الاستعمار الجديد" لتحقيق أهداف سياسية خفية
08:13 GMTالخارجية الروسية تفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين متورطين بأنشطة مناهضة لروسيا
08:08 GMTإيران: لدينا مسودتان جديدتان ستكونان أساس المفاوضات خلال الجولة الجديدة في فيينا