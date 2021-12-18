https://arabic.sputniknews.com/20211218/إثيوبيا-تقول-إنها-مستهدفة-من-الاستعمار-الجديد-لتحقيق-أهداف-سياسية-خفية-1054290318.html

إثيوبيا تقول إنها مستهدفة من "الاستعمار الجديد" لتحقيق أهداف سياسية خفية

إثيوبيا تقول إنها مستهدفة من "الاستعمار الجديد" لتحقيق أهداف سياسية خفية

وجهت إثيوبيا انتقادا شديد اللهجة لجلسة خاصة عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في إثيوبيا. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T08:33+0000

2021-12-18T08:33+0000

2021-12-18T08:33+0000

العالم

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وقال السفير الإثيوبي في سويسرا والنمسا والمجر ورومانيا والممثل الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا، زنبي كبدي، في كلمته أمام الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "المجلس يُستخدم كأداة للضغط السياسي، مستنكرا "الجهود غير المثمرة لتشجيع المتمردين الإرهابيين ومفاقمة الوضع على الأرض"، بحسب ما ذكر موقع "fanabc".وتابع: "بصفتها أحد مؤسسي منظمة الأمم المتحدة، فإن إثيوبيا من أشد المؤمنين بالتعددية. لا تهدف ولاية مجلس حقوق الإنسان وعمله إلى تحقيق أهداف سياسية خفية".وبحسب السفير، قام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان بالتحقيق المشترك في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في سياق النزاع في الأجزاء الشمالية من إثيوبيا، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بلا تحفظ بحقوق الإنسان.ودعت الحكومة الإثيوبية مرة أخرى مكتب المفوض السامي للتحقيق المشترك في الانتهاكات الجسيمة في إقليمي عفر وأمهرة معًا لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية بدءًا من الفترة، وانتهى التحقيق المشترك الأول.صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة على إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات في الصراع الإثيوبي بعد أن قالت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة إن هناك انتهاكات من جميع الأطراف واعتقالات جماعية في ظل حملة قمع حكومية.وتمت الموافقة على القرار، الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي ودعمته الدول الغربية، على الرغم من اعتراض إثيوبيا التي رفضت الاتهامات بارتكاب انتهاكات وقالت إنها تعاونت بالفعل في التحقيقات في الحرب المستمرة منذ عام.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء تقارير جديدة غير مؤكدة تزعم قيام قوات أمن أمهرة باحتجاز جماعي وقتل وتهجير قسري لأبناء تيجراي في غرب الإقليم.وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان "نحث السلطات الإثيوبية على التحقيق في هذه التقارير لتحديد مدى صحتها والالتزام بعمليات شاملة وشفافة لمحاسبة المسؤولين ". ودعا جميع الجهات المسلحة في إثيوبيا إلى نبذ وإنهاء العنف ضد المدنيين.

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