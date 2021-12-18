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https://arabic.sputniknews.com/20211218/إخلاء-مستودع-تابع-لـأمازون-في-نيو-مكسيكو-بعد-تهديدات-بوجود-قنبلة-1054297980.html
إخلاء مستودع تابع لـ"أمازون" في نيو مكسيكو بعد تهديدات بوجود قنبلة
إخلاء مستودع تابع لـ"أمازون" في نيو مكسيكو بعد تهديدات بوجود قنبلة
ذكرت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، أنها أخلت مستودعا تابعا لشركة التسويق الإلكتروني "أمازون" في البوكيرك بولاية نيو مكسيكو، ليلة أمس الجمعة، بعد أن تلقى... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T11:24+0000
2021-12-18T11:24+0000
2021-12-18T11:24+0000
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شركة أمازون
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وصرح المتحدث باسم عمدة مقاطعة برناليلو، جايمي فولر لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أنه تم نقل جميع الموظفين بأمان من المبنى، بينما يجري الضباط تحقيقات بشأن التهديد.وأضاف فولر أنه تم الإبلاغ عن التهديد الساعة 5:45 مساء بالتوقيت المحلي.وأشار إلى أن أحد موظفي "أمازون" تلقى رسالة نصية مفادها أن قنبلة ربما كانت موجودة بالفعل في المنشأة أو في طريقها إلى المنشأة.وتابع فولر أن وحدة الكشف عن القنابل"كي-9" التابعة لإدارة شرطة البوكيرك تساعد أيضا في التحقيق.ولم تدل شركة "أمازون" بأي بيانات بشأن إخلاء مستودعها بسبب التحذير بوجود قنبلة.
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العالم, أخبار العالم الآن, شركة أمازون
إخلاء مستودع تابع لـ"أمازون" في نيو مكسيكو بعد تهديدات بوجود قنبلة
ذكرت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، أنها أخلت مستودعا تابعا لشركة التسويق الإلكتروني "أمازون" في البوكيرك بولاية نيو مكسيكو، ليلة أمس الجمعة، بعد أن تلقى موظف تهديدا بوجود قنبلة.
وصرح المتحدث باسم عمدة مقاطعة برناليلو، جايمي فولر ل
موقع "بيزنس إنسايدر"
الأمريكي أنه تم نقل جميع الموظفين بأمان من المبنى، بينما يجري الضباط تحقيقات بشأن التهديد.
وأضاف فولر أنه تم الإبلاغ عن التهديد الساعة 5:45 مساء بالتوقيت المحلي.
وأشار إلى أن أحد موظفي "أمازون" تلقى رسالة نصية مفادها أن قنبلة ربما كانت موجودة بالفعل في المنشأة أو في طريقها إلى المنشأة.
وتابع فولر أن وحدة الكشف عن القنابل"كي-9" التابعة لإدارة شرطة البوكيرك تساعد أيضا في التحقيق.
ولم تدل شركة "أمازون" بأي بيانات بشأن إخلاء مستودعها بسبب التحذير بوجود قنبلة.