https://arabic.sputniknews.com/20211218/إريكسن-يتلقي-عروضا-من-ناديين-رياضيين-بعد-فسخ-إنتر-ميلان-عقده-1054312744.html

إريكسن يتلقي عروضا من ناديين رياضيين بعد فسخ إنتر ميلان عقده

إريكسن يتلقي عروضا من ناديين رياضيين بعد فسخ إنتر ميلان عقده

أكد وكيل أعمال لاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، اليوم السبت، أنه سيواصل اللعب، بعدما ‏فسخ نادي إنتر ميلان الإيطالي تعاقده معه بسبب ظروفه الصحية.‏ 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T16:54+0000

2021-12-18T16:54+0000

2021-12-18T16:54+0000

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كما أشار مارتن شوتس في تصريحات لمجلة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن إريكسن ينوي إيجاد فريق جديد، بحسب شبكة "يورو سبورت".وقال: "يمكنني أن أؤكد أن كريستيان سيواصل لعب كرة القدم، وهناك ناديان اتصلا بي قبل بضعة أسابيع".وارتبط اسم نادي أياكس خلال الفترة المقبلة بعودة إريكسن إلى الملاعب، وهو ناديه السابق في هولندا، لكن مراسل الانتقالات، فابريزيو رومانو، قال إن النادي غير مهتم بضمه إليه.وأعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أمس الجمعة، عن فسخ عقده مع لاعب الوسط الدنماركي الدولي، كريستيان إريكسن، بعد أن تم إيقافه عن اللعب بسبب زرع جهاز في قلبه.ويُحظر على إريكسن (29 عاما) اللعب داخل إيطاليا باستخدام جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع، بسبب اللوائح الصحية المحلية، لكن من الممكن أن يواصل مسيرته المهنية في بلد آخر يسمح بقواعد مختلفة.وقال نادي إنتر ميلان في بيان رسمي: "إن النادي وجميع أفراد عائلة النيرازوري يتمنون كل التوفيق لكريستيان في مستقبله".ولم يلعب إريكسن منذ سقوطه على أرض الملعب خلال المباراة الافتتاحية للدنمارك في بطولة أوروبا "يورو 2020" ضد فنلندا، التي أقيمت في 12 يونيو/ حزيران الماضي.ووقت سقوط إريكسن مغشيا عليه، شكّل زملائه جدارا وقائيا حوله، بينما قام الأطباء بإنقاذه باستخدام جهاز تنظيم ضربات القلب.وأمضى إريكسن أسبوعا في المستشفى، حيث كان لديه جهاز لتنظيم ضربات القلب.وانضم كريستيان إريكسن إلى نادي إنتر ميلان في يناير/ كانون الثاني 2020 من توتنهام، وكان من المقرر أن ينتهي عقده في عام 2024.ولعب لاعب خط الوسط 60 مباراة مع إنتر، وساعد النادي على الفوز بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، وأحرز ثمانية أهداف.ومؤخرا، استأنف إريكسن التدريب في الدنمارك في أوردينس، وهو النادي الذي بدأ مسيرته المهنية فيه.يشار إلى أن كريستيان إريكسن كان من أكثر الأسماء الذين بحث مستخدمو محرك "غوغل" عنهم خلال عام 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20211217/إنتر-ميلان-يفسخ-عقد-إريكسن-بسبب-اعتماده-على-جهاز-لتنظيم-ضربات-القلب-1054275545.html

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