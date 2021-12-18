تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/إريكسن-يتلقي-عروضا-من-ناديين-رياضيين-بعد-فسخ-إنتر-ميلان-عقده-1054312744.html
إريكسن يتلقي عروضا من ناديين رياضيين بعد فسخ إنتر ميلان عقده
إريكسن يتلقي عروضا من ناديين رياضيين بعد فسخ إنتر ميلان عقده
أكد وكيل أعمال لاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، اليوم السبت، أنه سيواصل اللعب، بعدما ‏فسخ نادي إنتر ميلان الإيطالي تعاقده معه بسبب ظروفه الصحية.‏ 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T16:54+0000
2021-12-18T16:54+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1049251531_0:226:1080:834_1920x0_80_0_0_8682f773057cad5018db4b4683deb5c1.jpg
كما أشار مارتن شوتس في تصريحات لمجلة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن إريكسن ينوي إيجاد فريق جديد، بحسب شبكة "يورو سبورت".وقال: "يمكنني أن أؤكد أن كريستيان سيواصل لعب كرة القدم، وهناك ناديان اتصلا بي قبل بضعة أسابيع".وارتبط اسم نادي أياكس خلال الفترة المقبلة بعودة إريكسن إلى الملاعب، وهو ناديه السابق في هولندا، لكن مراسل الانتقالات، فابريزيو رومانو، قال إن النادي غير مهتم بضمه إليه.وأعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أمس الجمعة، عن فسخ عقده مع لاعب الوسط الدنماركي الدولي، كريستيان إريكسن، بعد أن تم إيقافه عن اللعب بسبب زرع جهاز في قلبه.ويُحظر على إريكسن (29 عاما) اللعب داخل إيطاليا باستخدام جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع، بسبب اللوائح الصحية المحلية، لكن من الممكن أن يواصل مسيرته المهنية في بلد آخر يسمح بقواعد مختلفة.وقال نادي إنتر ميلان في بيان رسمي: "إن النادي وجميع أفراد عائلة النيرازوري يتمنون كل التوفيق لكريستيان في مستقبله".ولم يلعب إريكسن منذ سقوطه على أرض الملعب خلال المباراة الافتتاحية للدنمارك في بطولة أوروبا "يورو 2020" ضد فنلندا، التي أقيمت في 12 يونيو/ حزيران الماضي.ووقت سقوط إريكسن مغشيا عليه، شكّل زملائه جدارا وقائيا حوله، بينما قام الأطباء بإنقاذه باستخدام جهاز تنظيم ضربات القلب.وأمضى إريكسن أسبوعا في المستشفى، حيث كان لديه جهاز لتنظيم ضربات القلب.وانضم كريستيان إريكسن إلى نادي إنتر ميلان في يناير/ كانون الثاني 2020 من توتنهام، وكان من المقرر أن ينتهي عقده في عام 2024.ولعب لاعب خط الوسط 60 مباراة مع إنتر، وساعد النادي على الفوز بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، وأحرز ثمانية أهداف.ومؤخرا، استأنف إريكسن التدريب في الدنمارك في أوردينس، وهو النادي الذي بدأ مسيرته المهنية فيه.يشار إلى أن كريستيان إريكسن كان من أكثر الأسماء الذين بحث مستخدمو محرك "غوغل" عنهم خلال عام 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/إنتر-ميلان-يفسخ-عقد-إريكسن-بسبب-اعتماده-على-جهاز-لتنظيم-ضربات-القلب-1054275545.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1049251531_0:125:1080:935_1920x0_80_0_0_c610a35b1d98cbdc73c72af78652e323.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات, رياضة

إريكسن يتلقي عروضا من ناديين رياضيين بعد فسخ إنتر ميلان عقده

16:54 GMT 18.12.2021
© REUTERS / DANISH FOOTBALL ASSOCIATIONنجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن من المستشفى
نجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن من المستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
نجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن من المستشفى
© REUTERS / DANISH FOOTBALL ASSOCIATION
تابعنا عبر
أكد وكيل أعمال لاعب كرة القدم الدنماركي، كريستيان إريكسن، اليوم السبت، أنه سيواصل اللعب، بعدما ‏فسخ نادي إنتر ميلان الإيطالي تعاقده معه بسبب ظروفه الصحية.‏
كما أشار مارتن شوتس في تصريحات لمجلة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن إريكسن ينوي إيجاد فريق جديد، بحسب شبكة "يورو سبورت".
وقال: "يمكنني أن أؤكد أن كريستيان سيواصل لعب كرة القدم، وهناك ناديان اتصلا بي قبل بضعة أسابيع".
كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
إنتر ميلان يفسخ عقد إريكسن بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب
أمس, 14:58 GMT
وارتبط اسم نادي أياكس خلال الفترة المقبلة بعودة إريكسن إلى الملاعب، وهو ناديه السابق في هولندا، لكن مراسل الانتقالات، فابريزيو رومانو، قال إن النادي غير مهتم بضمه إليه.
وأعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، أمس الجمعة، عن فسخ عقده مع لاعب الوسط الدنماركي الدولي، كريستيان إريكسن، بعد أن تم إيقافه عن اللعب بسبب زرع جهاز في قلبه.
ويُحظر على إريكسن (29 عاما) اللعب داخل إيطاليا باستخدام جهاز تنظيم ضربات القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع، بسبب اللوائح الصحية المحلية، لكن من الممكن أن يواصل مسيرته المهنية في بلد آخر يسمح بقواعد مختلفة.
وقال نادي إنتر ميلان في بيان رسمي: "إن النادي وجميع أفراد عائلة النيرازوري يتمنون كل التوفيق لكريستيان في مستقبله".
وأردف: "على الرغم من أن إنتر وكريستيان يفترقان الآن، إلا أن الرابطة لن تتحطم أبدا، الأوقات الجيدة، الأهداف، الانتصارات، تلك الاحتفالات بالسكوديتو مع المشجعين خارج سان سيرو، كل هذا سيبقى إلى الأبد في تاريخ النيرازوري".
ولم يلعب إريكسن منذ سقوطه على أرض الملعب خلال المباراة الافتتاحية للدنمارك في بطولة أوروبا "يورو 2020" ضد فنلندا، التي أقيمت في 12 يونيو/ حزيران الماضي.
ووقت سقوط إريكسن مغشيا عليه، شكّل زملائه جدارا وقائيا حوله، بينما قام الأطباء بإنقاذه باستخدام جهاز تنظيم ضربات القلب.
وأمضى إريكسن أسبوعا في المستشفى، حيث كان لديه جهاز لتنظيم ضربات القلب.
وانضم كريستيان إريكسن إلى نادي إنتر ميلان في يناير/ كانون الثاني 2020 من توتنهام، وكان من المقرر أن ينتهي عقده في عام 2024.
ولعب لاعب خط الوسط 60 مباراة مع إنتر، وساعد النادي على الفوز بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، وأحرز ثمانية أهداف.
ومؤخرا، استأنف إريكسن التدريب في الدنمارك في أوردينس، وهو النادي الذي بدأ مسيرته المهنية فيه.
يشار إلى أن كريستيان إريكسن كان من أكثر الأسماء الذين بحث مستخدمو محرك "غوغل" عنهم خلال عام 2021.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
جماهير منتخب الجزائر في مباراة الجزائر وكوت ديفوار - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة الجزائر 0 وتونس 0 في نهائي كأس العرب (الشوط الإضافي الأول)14:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:13 GMTإيران: لم نطلب وقف محادثات فيينا وقرار تعليقها اتخذ بشكل جماعي بسبب عطلة عيد الميلاد
17:10 GMTقادة طالبان يطالبون بمساعدات دولية وسط بوادر أزمة مهاجرين
17:07 GMTالبرهان يوجه رسالة إلى أمير قطر بمناسبة العيد الوطني
17:05 GMTعمدة لندن يعلن حالة الطواريء القصوى بسبب زيادة تفشي أوميكرون
17:00 GMTأمير سعودي يتوقع "هجوما منظما" قريبا على المملكة
16:58 GMTالخارجية الفلسطينية: استمرار الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء لإرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع
16:54 GMTإريكسن يتلقي عروضا من ناديين رياضيين بعد فسخ إنتر ميلان عقده
16:48 GMTاكتشاف خطورة القلائد التي "تحمي" الأشخاص من شبكات الهاتف المحمول "5جي"
16:46 GMTالعربية لغة "الضاد" قريبا رسمية في "الفيفا"
16:41 GMTهل يمكن إطلاق قنبلة نووية على إسرائيل.. جنرال إسرائيلي سابق يجيب
16:39 GMTغوتيريش: اليوم العالمي للهجرة يذكرنا بدور المهاجرين في مواجهات تحديات عالمية مثل كورونا
16:38 GMTمحتجون تونسيون يقولون قوات الأمن تحاول فض اعتصامهم بالقوة
16:25 GMTوضع رئيس وزراء الأردن في الحجر الصحي بعد إصابة أحد أبنائه بكورونا
16:18 GMTمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا تلتقي مرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية
16:08 GMT10 آلاف حالة جديدة بـ"أوميكرون" في بريطانيا والحصيلة نحو 25 ألف إصابة و7 وفيات
16:03 GMTالجامعة العربية: ندعو العالم لمحاسبة "حكومة الاحتلال الإسرائيلي" على جرائمها
15:59 GMTمشهد يرصد شروق الشمس من الفضاء كـ"ألماسة براقة تلمع في السماء"... فيديو
15:59 GMT"كاف" محتفلا بالشناوي: حامي العرين
15:42 GMTلقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي الدولة والنواب لحلحلة الانسداد السياسي في ليبيا
15:37 GMTيحيى رسول: "عين الأسد" تحت سيطرة القوات العراقية