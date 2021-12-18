إيران تصنع جهازا يقلل من خطر إتلاف الأنسجة السليمة أثناء العمليات الجراحية

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فارس، تأتي أهمية هذا الإنجاز الذي حققه باحثو وعلماء الشركة، في التقليل من إتلاف الأنسجة السليمة في الأعضاء أثناء العمليات الجراحية، حيث يكمل الجراح العملية الجراحية بثقة ودقة أكبر.ويعمل هذا النظام المسمى "نويكيش"، كأداة مساعدة للجراح بهدف العثور بدقة على منطقة الورم (موقع الجراحة) في العمليات الجراحية، والتي يصعب عادة الوصول إليها، وبهذه الطريقة يتم خفض معدل احتمالية تلف الأنسجة السليمة المجاورة لمنطقة الورم لدى المريض، وبالتالي ستكون الأعراض الجانبية للجراحة في حدها الأدنى.وتعد احتمالية الإزالة الكاملة للورم من أبرز النتائج الواعدة لهذا النظام، ما يقلل فرص تكرار الإصابة بالمرض والحاجة إلى إعادة العملية الجراحية.يذكر، وبحسب الوكالة، أن استخدام هذا النظام يعد مفيدا وضروريا في جراحة المخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة وجراحة العظام والعمود الفقري وغيرها، حيث تم استخدام هذا النظام في 60 مستشفى متخصص في إيران من قبل أكثر من 100 جراح ماهر في آلاف العمليات الجراحية حتى الآن.
أعلنت شركة إيرانية معرفية عن نجاحها في تصنيع جهاز يساعد في التقليل من خطر إتلاف الأنسجة السليمة أثناء العمليات الجراحية.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فارس، تأتي أهمية هذا الإنجاز الذي حققه باحثو وعلماء الشركة، في التقليل من إتلاف الأنسجة السليمة في الأعضاء أثناء العمليات الجراحية، حيث يكمل الجراح العملية الجراحية بثقة ودقة أكبر.
ويعمل هذا النظام المسمى "نويكيش"، كأداة مساعدة للجراح بهدف العثور بدقة على منطقة الورم (موقع الجراحة) في العمليات الجراحية، والتي يصعب عادة الوصول إليها، وبهذه الطريقة يتم خفض معدل احتمالية تلف الأنسجة السليمة المجاورة لمنطقة الورم لدى المريض، وبالتالي ستكون الأعراض الجانبية للجراحة في حدها الأدنى.
وتعد احتمالية الإزالة الكاملة للورم من أبرز النتائج الواعدة لهذا النظام، ما يقلل فرص تكرار الإصابة بالمرض والحاجة إلى إعادة العملية الجراحية.
يذكر، وبحسب الوكالة، أن استخدام هذا النظام يعد مفيدا وضروريا في جراحة المخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة وجراحة العظام والعمود الفقري وغيرها، حيث تم استخدام هذا النظام في 60 مستشفى متخصص في إيران من قبل أكثر من 100 جراح ماهر في آلاف العمليات الجراحية حتى الآن.