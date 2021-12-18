https://arabic.sputniknews.com/20211218/إيران-تصنع-جهازا-يقلل-من-خطر-إتلاف-الأنسجة-السليمة-أثناء-العمليات-الجراحية-1054292739.html

إيران تصنع جهازا يقلل من خطر إتلاف الأنسجة السليمة أثناء العمليات الجراحية

إيران تصنع جهازا يقلل من خطر إتلاف الأنسجة السليمة أثناء العمليات الجراحية

أعلنت شركة إيرانية معرفية عن نجاحها في تصنيع جهاز يساعد في التقليل من خطر إتلاف الأنسجة السليمة أثناء العمليات الجراحية. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T09:31+0000

2021-12-18T09:31+0000

2021-12-18T09:31+0000

العالم

طب

إيران

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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فارس، تأتي أهمية هذا الإنجاز الذي حققه باحثو وعلماء الشركة، في التقليل من إتلاف الأنسجة السليمة في الأعضاء أثناء العمليات الجراحية، حيث يكمل الجراح العملية الجراحية بثقة ودقة أكبر.ويعمل هذا النظام المسمى "نويكيش"، كأداة مساعدة للجراح بهدف العثور بدقة على منطقة الورم (موقع الجراحة) في العمليات الجراحية، والتي يصعب عادة الوصول إليها، وبهذه الطريقة يتم خفض معدل احتمالية تلف الأنسجة السليمة المجاورة لمنطقة الورم لدى المريض، وبالتالي ستكون الأعراض الجانبية للجراحة في حدها الأدنى.وتعد احتمالية الإزالة الكاملة للورم من أبرز النتائج الواعدة لهذا النظام، ما يقلل فرص تكرار الإصابة بالمرض والحاجة إلى إعادة العملية الجراحية.يذكر، وبحسب الوكالة، أن استخدام هذا النظام يعد مفيدا وضروريا في جراحة المخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة وجراحة العظام والعمود الفقري وغيرها، حيث تم استخدام هذا النظام في 60 مستشفى متخصص في إيران من قبل أكثر من 100 جراح ماهر في آلاف العمليات الجراحية حتى الآن.

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