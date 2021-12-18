تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/إيران-تصنع-جهازا-يقلل-من-خطر-إتلاف-الأنسجة-السليمة-أثناء-العمليات-الجراحية-1054292739.html
إيران تصنع جهازا يقلل من خطر إتلاف الأنسجة السليمة أثناء العمليات الجراحية
إيران تصنع جهازا يقلل من خطر إتلاف الأنسجة السليمة أثناء العمليات الجراحية
أعلنت شركة إيرانية معرفية عن نجاحها في تصنيع جهاز يساعد في التقليل من خطر إتلاف الأنسجة السليمة أثناء العمليات الجراحية. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T09:31+0000
2021-12-18T09:31+0000
العالم
طب
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073044_0:140:3015:1835_1920x0_80_0_0_df32f6d31582c467bb18192bcda0a28a.jpg
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فارس، تأتي أهمية هذا الإنجاز الذي حققه باحثو وعلماء الشركة، في التقليل من إتلاف الأنسجة السليمة في الأعضاء أثناء العمليات الجراحية، حيث يكمل الجراح العملية الجراحية بثقة ودقة أكبر.ويعمل هذا النظام المسمى "نويكيش"، كأداة مساعدة للجراح بهدف العثور بدقة على منطقة الورم (موقع الجراحة) في العمليات الجراحية، والتي يصعب عادة الوصول إليها، وبهذه الطريقة يتم خفض معدل احتمالية تلف الأنسجة السليمة المجاورة لمنطقة الورم لدى المريض، وبالتالي ستكون الأعراض الجانبية للجراحة في حدها الأدنى.وتعد احتمالية الإزالة الكاملة للورم من أبرز النتائج الواعدة لهذا النظام، ما يقلل فرص تكرار الإصابة بالمرض والحاجة إلى إعادة العملية الجراحية.يذكر، وبحسب الوكالة، أن استخدام هذا النظام يعد مفيدا وضروريا في جراحة المخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة وجراحة العظام والعمود الفقري وغيرها، حيث تم استخدام هذا النظام في 60 مستشفى متخصص في إيران من قبل أكثر من 100 جراح ماهر في آلاف العمليات الجراحية حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/قطرة-عين-قد-تغني-الإنسان-عن-النظارات-في-ثورة-طبية-جديدة--1053778182.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1a/1049073044_154:0:2839:2014_1920x0_80_0_0_928db1fa611af1988ea5539832bebe0b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, طب, إيران

إيران تصنع جهازا يقلل من خطر إتلاف الأنسجة السليمة أثناء العمليات الجراحية

09:31 GMT 18.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
تابعنا عبر
أعلنت شركة إيرانية معرفية عن نجاحها في تصنيع جهاز يساعد في التقليل من خطر إتلاف الأنسجة السليمة أثناء العمليات الجراحية.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فارس، تأتي أهمية هذا الإنجاز الذي حققه باحثو وعلماء الشركة، في التقليل من إتلاف الأنسجة السليمة في الأعضاء أثناء العمليات الجراحية، حيث يكمل الجراح العملية الجراحية بثقة ودقة أكبر.
ويعمل هذا النظام المسمى "نويكيش"، كأداة مساعدة للجراح بهدف العثور بدقة على منطقة الورم (موقع الجراحة) في العمليات الجراحية، والتي يصعب عادة الوصول إليها، وبهذه الطريقة يتم خفض معدل احتمالية تلف الأنسجة السليمة المجاورة لمنطقة الورم لدى المريض، وبالتالي ستكون الأعراض الجانبية للجراحة في حدها الأدنى.
وتعد احتمالية الإزالة الكاملة للورم من أبرز النتائج الواعدة لهذا النظام، ما يقلل فرص تكرار الإصابة بالمرض والحاجة إلى إعادة العملية الجراحية.
يذكر، وبحسب الوكالة، أن استخدام هذا النظام يعد مفيدا وضروريا في جراحة المخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة وجراحة العظام والعمود الفقري وغيرها، حيث تم استخدام هذا النظام في 60 مستشفى متخصص في إيران من قبل أكثر من 100 جراح ماهر في آلاف العمليات الجراحية حتى الآن.
رجل يضع نظارات - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
قطرة عين قد تغني الإنسان عن النظارات في ثورة طبية جديدة
10 ديسمبر, 11:59 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:37 GMTأردوغان: من الإجحاف ألا يكون لأفريقيا صوت في مجلس الأمن.. فيديو
09:36 GMTمحمد بن راشد لأمير قطر: تجمعنا مظلة مجلس التعاون والأخوة والنسب
09:33 GMTمفاجآت كبيرة في تشكيل منتخب مصر لمباراة قطر بكأس العرب
09:31 GMTإيران تصنع جهازا يقلل من خطر إتلاف الأنسجة السليمة أثناء العمليات الجراحية
09:30 GMTخبير تغذية يكشف خطر الشاي على العظام
09:23 GMTالطاقة الذرية الإيرانية ترد على تصريحات غروسي حول اختفاء تسجيل إحدى الكاميرات في موقع كرج
09:20 GMTبعد تأجيل 9 مباريات... أندية البريمرليغ تجتمع لمناقشة أزمة كورونا
09:20 GMTالصين تحث الولايات المتحدة على وقف ممارسات التنمر
09:16 GMTمبعوث الاتحاد الأوروبي: ليس أمامنا سوى أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني
09:16 GMTالسعودية تشن هجوما حادا على الرئيس السوري وتحدد شرطا لعودة بلاده للجامعة العربية
09:14 GMTأردوغان يكشف عن حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الأفريقية
09:13 GMTتقرير يكشف عن "رواتب خيالية" للبعثات الدبلوماسية اللبنانية رغم الأزمة الخانقة
09:12 GMTأول تعليق من ليفربول بعد أنباء عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا
09:06 GMTالبيت الأبيض: لبنان يسير نحو الفشل
09:01 GMTأمريكا: إيران اقتربت من حيازة سلاح نووي
08:56 GMTسوليفان: أمريكا مستعدة للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية
08:43 GMTفيسبوك تحذر من شركات تجسس إسرائيلية استهدفت 100 دولة
08:39 GMTالملياردير المصري نجيب ساويرس سيبيع حصته في "يورونيوز" المتعثرة لشركة برتغالية
08:33 GMTإثيوبيا تقول إنها مستهدفة من "الاستعمار الجديد" لتحقيق أهداف سياسية خفية
08:13 GMTالخارجية الروسية تفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين متورطين بأنشطة مناهضة لروسيا