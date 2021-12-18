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إيطاليا تتعرض لزلزال بقوة 4.4 ولا أنباء عن خسائر
إيطاليا تتعرض لزلزال بقوة 4.4 ولا أنباء عن خسائر
تعرضت إيطاليا، اليوم السبت، لزلزال بلغت قوته 4.4 درجة بمقياس ريختر، ضرب الجزء الشمالي من البلاد. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-18T12:03+0000
إيطاليا
زلزال
خسائر
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وحسب بيان للمعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، نشرته رويترز، أكد أن زلزالا بقوة 4.4 درجة ضرب شمال إيطاليا اليوم السبت.من جهتها قالت إدارات الإطفاء في ميلانو، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات في المدينة، التي تعد ثاني أكبر منطقة حضرية في البلاد.
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إيطاليا, زلزال, خسائر

إيطاليا تتعرض لزلزال بقوة 4.4 ولا أنباء عن خسائر

12:03 GMT 18.12.2021
© REUTERS / Max Rossiفرد من فريق الإنقاذ وكلب يبحثون عن نجاة مواطنيم إثر زلزال ضرب بورغو سان أنطونيو بالقرب من فيسو، إيطاليا 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
فرد من فريق الإنقاذ وكلب يبحثون عن نجاة مواطنيم إثر زلزال ضرب بورغو سان أنطونيو بالقرب من فيسو، إيطاليا 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / Max Rossi
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تعرضت إيطاليا، اليوم السبت، لزلزال بلغت قوته 4.4 درجة بمقياس ريختر، ضرب الجزء الشمالي من البلاد.
وحسب بيان للمعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، نشرته رويترز، أكد أن زلزالا بقوة 4.4 درجة ضرب شمال إيطاليا اليوم السبت.
وقال المعهد إن الزلزال ضرب بلدة بونيت سوتو في ضواحي بيرغامو، على عمق 26 كيلومترا، وشعر به سكان مدينة ميلانو المجاورة لها.
من جهتها قالت إدارات الإطفاء في ميلانو، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات في المدينة، التي تعد ثاني أكبر منطقة حضرية في البلاد.
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