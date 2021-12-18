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https://arabic.sputniknews.com/20211218/إيطاليا-تتعرض-لزلزال-بقوة-44-ولا-أنباء-عن-خسائر-1054300222.html
إيطاليا تتعرض لزلزال بقوة 4.4 ولا أنباء عن خسائر
إيطاليا تتعرض لزلزال بقوة 4.4 ولا أنباء عن خسائر
تعرضت إيطاليا، اليوم السبت، لزلزال بلغت قوته 4.4 درجة بمقياس ريختر، ضرب الجزء الشمالي من البلاد. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T12:03+0000
2021-12-18T12:03+0000
2021-12-18T12:03+0000
إيطاليا
زلزال
خسائر
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وحسب بيان للمعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، نشرته رويترز، أكد أن زلزالا بقوة 4.4 درجة ضرب شمال إيطاليا اليوم السبت.من جهتها قالت إدارات الإطفاء في ميلانو، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات في المدينة، التي تعد ثاني أكبر منطقة حضرية في البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا, زلزال, خسائر
إيطاليا تتعرض لزلزال بقوة 4.4 ولا أنباء عن خسائر
تعرضت إيطاليا، اليوم السبت، لزلزال بلغت قوته 4.4 درجة بمقياس ريختر، ضرب الجزء الشمالي من البلاد.
وحسب بيان للمعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، نشرته رويترز،
أكد أن زلزالا بقوة
4.4 درجة ضرب شمال إيطاليا اليوم السبت.
وقال المعهد إن
الزلزال ضرب
بلدة بونيت سوتو في ضواحي بيرغامو، على عمق 26 كيلومترا، وشعر به سكان مدينة ميلانو المجاورة لها.
من جهتها قالت إدارات الإطفاء في ميلانو، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي
أضرار أو إصابات
في المدينة، التي تعد ثاني أكبر منطقة حضرية في البلاد.