https://arabic.sputniknews.com/20211218/اكتشاف-خطورة-القلائد-التي-تحمي-الأشخاص-من-شبكات-الهاتف-المحمول-5جي--1054312571.html

اكتشاف خطورة القلائد التي "تحمي" الأشخاص من شبكات الهاتف المحمول "5جي"

اكتشاف خطورة القلائد التي "تحمي" الأشخاص من شبكات الهاتف المحمول "5جي"

حددت الهيئة الهولندية للأمان والإشعاع النوويين (ANVS)، أمس الجمعة، في بيان، 10 منتجات تحتوي على إشعاعات مضرة، وطلبت من الناس القيام بتخزينها بشكل آمن والاتصال... 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T16:48+0000

2021-12-18T16:48+0000

2021-12-18T16:52+0000

العالم

هولندا

شبكات الجيل الخامس

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توصلت الاختبارات إلى أن المنتجات، التي تشمل أقنعة النوم وأساور وعقود، تحتوي على مواد مشعة وبالتالي فهي تصدر إشعاعات مؤينة بشكل مستمر، وكان أحد الأساور المدرجة مخصصا للأطفال.ونوه البيان إلى أن التعرض للإشعاع المؤين يمكن أن يتسبب في آثار صحية جسيمة: "نظرا للمخاطر الصحية المحتملة التي تشكلها، فإن هذه المنتجات الاستهلاكية التي تحتوي على مواد مشعة محظورة بموجب القانون"، مضيفا أنه "يمكن للإشعاع المؤين أن يتلف الأنسجة والحمض النووي ويمكن أن يسبب احمرار الجلد على سبيل المثال".وأشار البيان إلى أنه تم قياس مستويات منخفضة فقط من الإشعاع على هذه المنتجات المحددة. ومع ذلك، فإن الشخص الذي يرتدي منتجًا من هذا النوع لفترة طويلة (24 ساعة في اليوم ولمدة عام كامل) يمكن أن يعرض نفسه لمستوى من الإشعاع يتجاوز الحد المسموح به لتعرض الجلد للإشعاعات المطبق في هولندا.وتدعو الهيئة الهولندية مالكي هذه القطع إلى عدم ارتدائها من الآن فصاعدًا لتجنب أي خطر محتمل، حيث أدرج الموقع القائمة الكاملة للمنتجات التي حددها.كما حذرت الهيئة من التخلص من الملحقات مع النفايات العادية حيث يجب التخلص منها بطرق مختلفة بسبب الإشعاع.ووفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، لا توجد حتى الآن آثار صحية ضارة "مرتبطة سببيا بالتعرض للتقنيات اللاسلكية".وأكدت دراسة علمية العام الماضي أن شبكة الجيل الخامس "غير ضارة وحميدة''، وذلك ردا على منظري المؤامرة الذين زعموا أن شبكة الجيل الخامس تسبب المرض، فيما كشف باحثون أمريكيون درسوا آثار إشعاع الترددات الراديوية الصادرة عن الإنترنت المتنقل فائق السرعة أن له تأثيرات صحية ضئيلة.وتابعت الدراسة العديد من هوائيات 5G التي تعرضت للتخريب أثناء الإغلاق في عام 2020، بعد نظريات مؤامرة لا أساس لها من الصحة والتي تقول إن شكل الاتصال اللاسلكي يسبب Covid-19، حسب الصحيفة.

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العالم, هولندا, شبكات الجيل الخامس