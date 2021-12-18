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https://arabic.sputniknews.com/20211218/الاتحاد-الأوروبي-يرحب-بإطلاق-آلية-تحقيق-أممية-في-الانتهاكات-بإثيوبيا-1054306266.html
الاتحاد الأوروبي يرحب بإطلاق آلية تحقيق أممية في الانتهاكات بإثيوبيا
الاتحاد الأوروبي يرحب بإطلاق آلية تحقيق أممية في الانتهاكات بإثيوبيا
رحب الاتحاد الأوروبي بإطلاق الأمم المتحدة آلية تحقيق في الانتهاكات بإثيوبيا، معتبرا أنها "خطوة مهمة لتحقيق العدالة". 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T14:05+0000
2021-12-18T14:05+0000
العالم
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وقال الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر تويتر اليوم السبت، إن "إعلان الأمم المتحدة إطلاق آلية تحقيق في الانتهاكات بإثيوبيا، خطوة مهمة إلى الأمام لضمان مساءلة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا".هذا ووافق مجلس حقوق الإنسان، وفقا لبيان نشره موقع الأمم المتحدة، في تصويت يوم الجمعة، على ضرورة التحقيق في "بواعث القلق الجدية بشأن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة المزعومة لحقوق الإنسان في إثيوبيا من خلال تحقيق دولي في مجال حقوق الإنسان".ويأتي هذا التطور في أعقاب التصعيد الأخير "للأعمال العدائية في شمال إثيوبيا".وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، قالت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إنه "من المحتمل أن أكثر من 400000 شخص في تيغراي يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، لاسيّما وأنه سُمح بدخول إغاثة محدودة إلى المنطقة منذ أن دق العاملون في المجال الإنساني ناقوس الخطر في حزيران/يونيو".وبحسب القرار، يجب أن يتألف فريق التحقيق الجديد من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان، يتم تعيينهم جميعا من قبل رئيسة مجلس حقوق الإنسان.يُمنح الفريق تفويضا لمدة عام واحد في البداية، لكنه قابل للتجديد، وسيكون عمله مكمّلا لما قام به فريق التحقيق المشترك الذي ضمّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في تيغراي.هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفض أديس أبابا التعاون مع الآلية التي وضعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نظرا "لفرض هذه الآلية على إثيوبيا بدون موافقتها".وجاء في بيان عن الخارجية الإثيوبية أن "أديس أبابا تشعر بخيبة أمل شديدة لأنها شهدت مرة أخرى استخدام بعض القوى لمجلس حقوق الإنسان لتعزيز أجندتها ذات الدوافع السياسية".واندلعت الحرب شمال إثيوبيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول/سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.وقتل آلاف الإثيوبيين، ونزح آلاف آخرين من قراهم إلى مناطق أكثر أمنا، ولجأوا إلى السودان المجاور، بفعل المعارك التي امتدت إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.
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العالم

الاتحاد الأوروبي يرحب بإطلاق آلية تحقيق أممية في الانتهاكات بإثيوبيا

14:05 GMT 18.12.2021
© REUTERS / TIKSA NEGERI مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في أديس أبابا، إثيوبيا 7 نوفمبر 2021
 مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في أديس أبابا، إثيوبيا 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / TIKSA NEGERI
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رحب الاتحاد الأوروبي بإطلاق الأمم المتحدة آلية تحقيق في الانتهاكات بإثيوبيا، معتبرا أنها "خطوة مهمة لتحقيق العدالة".
وقال الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر تويتر اليوم السبت، إن "إعلان الأمم المتحدة إطلاق آلية تحقيق في الانتهاكات بإثيوبيا، خطوة مهمة إلى الأمام لضمان مساءلة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا".
هذا ووافق مجلس حقوق الإنسان، وفقا لبيان نشره موقع الأمم المتحدة، في تصويت يوم الجمعة، على ضرورة التحقيق في "بواعث القلق الجدية بشأن الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة المزعومة لحقوق الإنسان في إثيوبيا من خلال تحقيق دولي في مجال حقوق الإنسان".
ويأتي هذا التطور في أعقاب التصعيد الأخير "للأعمال العدائية في شمال إثيوبيا".
مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
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وفي كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، قالت نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إنه "من المحتمل أن أكثر من 400000 شخص في تيغراي يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، لاسيّما وأنه سُمح بدخول إغاثة محدودة إلى المنطقة منذ أن دق العاملون في المجال الإنساني ناقوس الخطر في حزيران/يونيو".
وبحسب القرار، يجب أن يتألف فريق التحقيق الجديد من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان، يتم تعيينهم جميعا من قبل رئيسة مجلس حقوق الإنسان.
يُمنح الفريق تفويضا لمدة عام واحد في البداية، لكنه قابل للتجديد، وسيكون عمله مكمّلا لما قام به فريق التحقيق المشترك الذي ضمّ مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في تيغراي.
وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، خلال كلمته للجمعية الـ76 للأمم المتحدة، 25 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
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هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفض أديس أبابا التعاون مع الآلية التي وضعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نظرا "لفرض هذه الآلية على إثيوبيا بدون موافقتها".
وجاء في بيان عن الخارجية الإثيوبية أن "أديس أبابا تشعر بخيبة أمل شديدة لأنها شهدت مرة أخرى استخدام بعض القوى لمجلس حقوق الإنسان لتعزيز أجندتها ذات الدوافع السياسية".
واندلعت الحرب شمال إثيوبيا، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بين القوات الاتحادية وقوات جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، بعد إعلان الحكومة الإثيوبية تأجيل انتخابات أيلول/سبتمبر 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما رفضته سلطات الإقليم، التي صممت على إجراء الانتخابات داخل الإقليم.
وقتل آلاف الإثيوبيين، ونزح آلاف آخرين من قراهم إلى مناطق أكثر أمنا، ولجأوا إلى السودان المجاور، بفعل المعارك التي امتدت إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.
رجال من الشرطة الفيدرالية الإثيوبية يقفون بالقرب من أجزاء المحرك في مكان تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بالقرب من مدينة بيشوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
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