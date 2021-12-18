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https://arabic.sputniknews.com/20211218/التعليم-المصرية-بعد-تسجيل-أول-إصابة-بـأوميكرون-لا-تأجيل-للدراسة-1054301881.html
التعليم المصرية بعد تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون": لا تأجيل للدراسة
التعليم المصرية بعد تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون": لا تأجيل للدراسة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية انتظام الدراسة، مؤكدة عدم تأجيلها، خاصة بعد تسجيل أول 3 حالات إصابة بمتحور أوميكرون. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T13:07+0000
2021-12-18T13:07+0000
2021-12-18T13:07+0000
العالم العربي
مصر
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وشددت الوزارة المصرية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بين أثناء الدراسة وخلال امتحانات الفصل الدراسي الأأول، المقررة في 15 يناير المقبل، حسبما نقل موقع "اليوم السابع" المحلي. وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، مساء أمس الجمعة، تسجيل أول الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون". وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إن رصدت 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون في مطار القاهرة الدولي من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بالمطار.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/مصر-تعلن-تسجيل-أول-إصابات-بمتحور-أوميكرون-1054285219.html
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العالم العربي, مصر
التعليم المصرية بعد تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون": لا تأجيل للدراسة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية انتظام الدراسة، مؤكدة عدم تأجيلها، خاصة بعد تسجيل أول 3 حالات إصابة بمتحور أوميكرون.
وشددت الوزارة المصرية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بين أثناء الدراسة وخلال امتحانات الفصل الدراسي الأأول، المقررة في 15 يناير المقبل، حسبما نقل موقع "
اليوم السابع
" المحلي.
وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، مساء أمس الجمعة، تسجيل أول الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إن رصدت 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون في مطار القاهرة الدولي من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بالمطار.