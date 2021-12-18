https://arabic.sputniknews.com/20211218/الجيش-الإثيوبي-يعلن-استعادة-كل-المناطق-التي-سيطرت-عليها-جبهة-تحرير-تيغراي-1054300607.html

القوات الإثيوبية تسيطر على عدة مدن تسيطر عليها جبهة تيغراي بشكل كامل

القوات الإثيوبية تسيطر على عدة مدن تسيطر عليها جبهة تيغراي بشكل كامل

أعلنت القوات الإثيوبية الحكومية، اليوم السبت، انتزاع عدة مدن كانت تسيطر عليها قوات جبهة تحرير تيغراي، وإحكام السيطرة عليها بشكل كامل. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T12:17+0000

2021-12-18T12:17+0000

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أخبار إثيوبيا

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وقال موقع إذاعة فانا، إن "القوات الأمنية المشتركة في إثيوبيا حررت مدينة ولديا وهارا وقوبو وسانقا وسرينقا وروبيت وغوبيي من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الإرهابية"، مؤكدة "السيطرة على عدة بلدات حيث تم تطهير منطقة شمال وللُّو من غزو الجماعة الإرهابية".ونقل موقع الإذاعة الحكومية عن مكتب الاتصال الحكومي في إثيوبيا، قوله إن "سيطرة القوات الأمنية المشتركة الإثيوبية على المدن المذكورة جاء من خلال حملة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد".وتقدمت القوات الإثيوبية المشتركة إلى الأمام، أمس الجمعة، بعد أن سيطرت على بلدتي مرسا وغيرانا بإقليم أمهرة، حسبما أعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي في بيان.وأكد بيان حكومي، أن القوات الإثيوبية المشتركة سيطرت في وقت سابق على المناطق المحيطة بجبال زوبيل المرتفعة في "جبهة قوبو".ووسعت القوات الإثيوبية سيطرتها من خلال الاستيلاء على مواقع استراتيجية عبر اتجاه منطقة رايا الشمالية، كما سيطرت القوات بشكل كامل على المواقع المرتفعة في "غورا ورقي" بإقليم أمهرة، وواصلت الزحف نحو مدينة "ولديا".في السياق ذاته، حررت القوات الإثيوبية المشتركة مدينة وتشالي، كما استعادت بشكل كامل بلدات ورغيسا وليبسو وغرانا ومرسا وكيلو وسلاسل الجبال العالية في محافظة هربو بمنطقة وللُّو الشمالية بإقليم أمهرة.وأضاف البيان أن القوات الإثيوبية المشتركة ألحقت هزائم كبيرة بقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تم حشدها بين مدينتي وتشالي وورغيسا بدعم من القوات الجوية الإثيوبية.واختتم البيان بالتأكيد على أن القوات الإثيوبية المشتركة تتقدم إلى الأمام لتدمير عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد محاصرتها بين مدينتي ولديا وهارا.

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