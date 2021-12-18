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القوات الإثيوبية تسيطر على عدة مدن تسيطر عليها جبهة تيغراي بشكل كامل
القوات الإثيوبية تسيطر على عدة مدن تسيطر عليها جبهة تيغراي بشكل كامل
أعلنت القوات الإثيوبية الحكومية، اليوم السبت، انتزاع عدة مدن كانت تسيطر عليها قوات جبهة تحرير تيغراي، وإحكام السيطرة عليها بشكل كامل. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T12:17+0000
2021-12-18T12:40+0000
أخبار إثيوبيا
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وقال موقع إذاعة فانا، إن "القوات الأمنية المشتركة في إثيوبيا حررت مدينة ولديا وهارا وقوبو وسانقا وسرينقا وروبيت وغوبيي من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الإرهابية"، مؤكدة "السيطرة على عدة بلدات حيث تم تطهير منطقة شمال وللُّو من غزو الجماعة الإرهابية".ونقل موقع الإذاعة الحكومية عن مكتب الاتصال الحكومي في إثيوبيا، قوله إن "سيطرة القوات الأمنية المشتركة الإثيوبية على المدن المذكورة جاء من خلال حملة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد".وتقدمت القوات الإثيوبية المشتركة إلى الأمام، أمس الجمعة، بعد أن سيطرت على بلدتي مرسا وغيرانا بإقليم أمهرة، حسبما أعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي في بيان.وأكد بيان حكومي، أن القوات الإثيوبية المشتركة سيطرت في وقت سابق على المناطق المحيطة بجبال زوبيل المرتفعة في "جبهة قوبو".ووسعت القوات الإثيوبية سيطرتها من خلال الاستيلاء على مواقع استراتيجية عبر اتجاه منطقة رايا الشمالية، كما سيطرت القوات بشكل كامل على المواقع المرتفعة في "غورا ورقي" بإقليم أمهرة، وواصلت الزحف نحو مدينة "ولديا".في السياق ذاته، حررت القوات الإثيوبية المشتركة مدينة وتشالي، كما استعادت بشكل كامل بلدات ورغيسا وليبسو وغرانا ومرسا وكيلو وسلاسل الجبال العالية في محافظة هربو بمنطقة وللُّو الشمالية بإقليم أمهرة.وأضاف البيان أن القوات الإثيوبية المشتركة ألحقت هزائم كبيرة بقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تم حشدها بين مدينتي وتشالي وورغيسا بدعم من القوات الجوية الإثيوبية.واختتم البيان بالتأكيد على أن القوات الإثيوبية المشتركة تتقدم إلى الأمام لتدمير عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد محاصرتها بين مدينتي ولديا وهارا.
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أخبار إثيوبيا

القوات الإثيوبية تسيطر على عدة مدن تسيطر عليها جبهة تيغراي بشكل كامل

12:17 GMT 18.12.2021 (تم التحديث: 12:40 GMT 18.12.2021)
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
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أعلنت القوات الإثيوبية الحكومية، اليوم السبت، انتزاع عدة مدن كانت تسيطر عليها قوات جبهة تحرير تيغراي، وإحكام السيطرة عليها بشكل كامل.
وقال موقع إذاعة فانا، إن "القوات الأمنية المشتركة في إثيوبيا حررت مدينة ولديا وهارا وقوبو وسانقا وسرينقا وروبيت وغوبيي من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الإرهابية"، مؤكدة "السيطرة على عدة بلدات حيث تم تطهير منطقة شمال وللُّو من غزو الجماعة الإرهابية".
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ونقل موقع الإذاعة الحكومية عن مكتب الاتصال الحكومي في إثيوبيا، قوله إن "سيطرة القوات الأمنية المشتركة الإثيوبية على المدن المذكورة جاء من خلال حملة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد".
وتقدمت القوات الإثيوبية المشتركة إلى الأمام، أمس الجمعة، بعد أن سيطرت على بلدتي مرسا وغيرانا بإقليم أمهرة، حسبما أعلن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي في بيان.
وأكد بيان حكومي، أن القوات الإثيوبية المشتركة سيطرت في وقت سابق على المناطق المحيطة بجبال زوبيل المرتفعة في "جبهة قوبو".
ووسعت القوات الإثيوبية سيطرتها من خلال الاستيلاء على مواقع استراتيجية عبر اتجاه منطقة رايا الشمالية، كما سيطرت القوات بشكل كامل على المواقع المرتفعة في "غورا ورقي" بإقليم أمهرة، وواصلت الزحف نحو مدينة "ولديا".
في السياق ذاته، حررت القوات الإثيوبية المشتركة مدينة وتشالي، كما استعادت بشكل كامل بلدات ورغيسا وليبسو وغرانا ومرسا وكيلو وسلاسل الجبال العالية في محافظة هربو بمنطقة وللُّو الشمالية بإقليم أمهرة.
وأضاف البيان أن القوات الإثيوبية المشتركة ألحقت هزائم كبيرة بقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تم حشدها بين مدينتي وتشالي وورغيسا بدعم من القوات الجوية الإثيوبية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن القوات الإثيوبية المشتركة تتقدم إلى الأمام لتدمير عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد محاصرتها بين مدينتي ولديا وهارا.
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