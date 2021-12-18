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https://arabic.sputniknews.com/20211218/الخارجية-الروسية-تفرض-عقوبات-على-مسؤولين-بريطانيين-متورطين-بأنشطة-مناهضة-لروسيا-1054290172.html
الخارجية الروسية تفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين متورطين بأنشطة مناهضة لروسيا
الخارجية الروسية تفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين متورطين بأنشطة مناهضة لروسيا
أكدت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​، أنه "تحت ذرائع واهية أعلنت ​الحكومة البريطانية​ في أغسطس/آب 2021 عن فرض قيود شخصية على 7 مواطنين... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T08:13+0000
2021-12-18T08:13+0000
روسيا
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ولفتت زاخاروفا في تصريحاتها إلى أن "روسيا تعتبر هذه الخطوة بمثابة هجوم آخر ضد موسكو، لا أساس له من قبل لندن، وتأكيدًا عمليًا على نية الحكومة البريطانية مواصلة اتباع مسار هدام في الشؤون الثنائية"، معلنة أنه "ردًا على الأعمال غير الودية للندن، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، تقرر فرض عقوبات شخصية على عدد متناسب من الممثلين البريطانيين، المتورطين عن كثب في أنشطة مناهضة لروسيا".وأشارت متحدثة الخارجية الروسية إلى أن "روسيا مجبرة على التصريح بأن الإعلان المستمر للسلطات البريطانية، عن عقوبات يبطل المحاولات التي قام بها الجانب الروسي، على مختلف المستويات لإعادة العلاقات بين الدولتين، إلى مسار بناء"، داعية القيادة البريطانية "مرة أخرى إلى التخلي عن خط المواجهة، فيما يتعلق ببلدنا، ولن تبقى أي خطوات غير ودية دون رد مناسب".
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الخارجية الروسية تفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين متورطين بأنشطة مناهضة لروسيا

08:13 GMT 18.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov
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أكدت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​، أنه "تحت ذرائع واهية أعلنت ​الحكومة البريطانية​ في أغسطس/آب 2021 عن فرض قيود شخصية على 7 مواطنين روس، بموجب نظام العقوبات الوطني، بسبب مسؤوليتهم المباشرة في قضية التسميم المعارض ​أليكسي نافالني​".
ولفتت زاخاروفا في تصريحاتها إلى أن "روسيا تعتبر هذه الخطوة بمثابة هجوم آخر ضد موسكو، لا أساس له من قبل لندن، وتأكيدًا عمليًا على نية الحكومة البريطانية مواصلة اتباع مسار هدام في الشؤون الثنائية"، معلنة أنه "ردًا على الأعمال غير الودية للندن، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، تقرر فرض عقوبات شخصية على عدد متناسب من الممثلين البريطانيين، المتورطين عن كثب في أنشطة مناهضة لروسيا".
وأشارت متحدثة الخارجية الروسية إلى أن "روسيا مجبرة على التصريح بأن الإعلان المستمر للسلطات البريطانية، عن عقوبات يبطل المحاولات التي قام بها الجانب الروسي، على مختلف المستويات لإعادة العلاقات بين الدولتين، إلى مسار بناء"، داعية القيادة البريطانية "مرة أخرى إلى التخلي عن خط المواجهة، فيما يتعلق ببلدنا، ولن تبقى أي خطوات غير ودية دون رد مناسب".
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