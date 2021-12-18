https://arabic.sputniknews.com/20211218/الخارجية-الروسية-حلف-الناتو-لن-يتجاهل-مقترحاتنا-بشأن-الضمانات-الأمنية-1054318081.html

الخارجية الروسية: حلف الناتو لن يتجاهل مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية

الخارجية الروسية: حلف الناتو لن يتجاهل مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لن يغض الطرف عن مقترحات الضمانات الأمنية التي طرحتها روسيا. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T19:42+0000

2021-12-18T19:42+0000

2021-12-18T19:45+0000

روسيا

الناتو

الخارجية الروسية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103535/88/1035358854_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_5c863a20ae2773208a3b9a748d68e435.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في تصريحات لقناة "سولوفييف لايف" التي تبث عبر اليوتيوب: "نحن اليوم وصلنا إلى لحظة الحقيقة في علاقتنا مع الناتو، حين يكون من الضروري اتخاذ قرار ونحن قد اتخذنا تلك الخطوة وانطلقنا من حقيقة أنه لن يكون من الممكن تجاهلها".وحذر غروشكو من أن روسيا قد تضطر إلى اللجوء لنظام التهديدات المضادة، في حال تم تجاهل مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية من قبل حلف الناتو.ولفت غروشكو إلى أن العلاقات بين موسكو والناتو وصلت إلى مستوى خطير، موضحا أن مقترحات الضمانات الأمنية ضرورية من أجل البدء في حوار طبيعي بين الطرفين.وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن روسيا ستواصل باستمرار العمل من أجل تحقيق رؤية بناء الأمن الأوروبي، مثلما تراه موسكو.وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن روسيا تمتلك كافة القدرات التقنية اللازمة من أجل ضمان أمنها.وتابع قائلا: "لدينا قدرات تقنية كافية لضمان أمننا العسكري بشكل موثوق وهذه حقيقة يدركها شركاؤنا. ما يفعلوه في الناتو هو محاولة لتحييد مزايانا التي يروها".وأعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، مطلع الشهر الجاري، أنه من الصعب الاتفاق مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على ضمانات عدم التوسع والأمن، فهذه عملية طويلة، لكن توجد فرصة.

https://arabic.sputniknews.com/20211210/بيسكوف-روسيا-لم-تعد-وثيقة-الضمانات-الأمنية-بعد-1053782070.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, الناتو, الخارجية الروسية