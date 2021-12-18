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https://arabic.sputniknews.com/20211218/الخارجية-الروسية-حلف-الناتو-لن-يتجاهل-مقترحاتنا-بشأن-الضمانات-الأمنية-1054318081.html
الخارجية الروسية: حلف الناتو لن يتجاهل مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية
الخارجية الروسية: حلف الناتو لن يتجاهل مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لن يغض الطرف عن مقترحات الضمانات الأمنية التي طرحتها روسيا. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T19:42+0000
2021-12-18T19:45+0000
روسيا
الناتو
الخارجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في تصريحات لقناة "سولوفييف لايف" التي تبث عبر اليوتيوب: "نحن اليوم وصلنا إلى لحظة الحقيقة في علاقتنا مع الناتو، حين يكون من الضروري اتخاذ قرار ونحن قد اتخذنا تلك الخطوة وانطلقنا من حقيقة أنه لن يكون من الممكن تجاهلها".وحذر غروشكو من أن روسيا قد تضطر إلى اللجوء لنظام التهديدات المضادة، في حال تم تجاهل مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية من قبل حلف الناتو.ولفت غروشكو إلى أن العلاقات بين موسكو والناتو وصلت إلى مستوى خطير، موضحا أن مقترحات الضمانات الأمنية ضرورية من أجل البدء في حوار طبيعي بين الطرفين.وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن روسيا ستواصل باستمرار العمل من أجل تحقيق رؤية بناء الأمن الأوروبي، مثلما تراه موسكو.وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن روسيا تمتلك كافة القدرات التقنية اللازمة من أجل ضمان أمنها.وتابع قائلا: "لدينا قدرات تقنية كافية لضمان أمننا العسكري بشكل موثوق وهذه حقيقة يدركها شركاؤنا. ما يفعلوه في الناتو هو محاولة لتحييد مزايانا التي يروها".وأعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، مطلع الشهر الجاري، أنه من الصعب الاتفاق مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على ضمانات عدم التوسع والأمن، فهذه عملية طويلة، لكن توجد فرصة.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/بيسكوف-روسيا-لم-تعد-وثيقة-الضمانات-الأمنية-بعد-1053782070.html
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روسيا, الناتو, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: حلف الناتو لن يتجاهل مقترحاتنا بشأن الضمانات الأمنية

19:42 GMT 18.12.2021 (تم التحديث: 19:45 GMT 18.12.2021)
© Sputnik . Maxim Blinovمبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو
مبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Sputnik . Maxim Blinov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لن يغض الطرف عن مقترحات الضمانات الأمنية التي طرحتها روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في تصريحات لقناة "سولوفييف لايف" التي تبث عبر اليوتيوب: "نحن اليوم وصلنا إلى لحظة الحقيقة في علاقتنا مع الناتو، حين يكون من الضروري اتخاذ قرار ونحن قد اتخذنا تلك الخطوة وانطلقنا من حقيقة أنه لن يكون من الممكن تجاهلها".

وحذر غروشكو من أن روسيا قد تضطر إلى اللجوء لنظام التهديدات المضادة، في حال تم تجاهل مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية من قبل حلف الناتو.

ولفت غروشكو إلى أن العلاقات بين موسكو والناتو وصلت إلى مستوى خطير، موضحا أن مقترحات الضمانات الأمنية ضرورية من أجل البدء في حوار طبيعي بين الطرفين.

وشدد الدبلوماسي الروسي، على أن روسيا ستواصل باستمرار العمل من أجل تحقيق رؤية بناء الأمن الأوروبي، مثلما تراه موسكو.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن روسيا تمتلك كافة القدرات التقنية اللازمة من أجل ضمان أمنها.

وتابع قائلا: "لدينا قدرات تقنية كافية لضمان أمننا العسكري بشكل موثوق وهذه حقيقة يدركها شركاؤنا. ما يفعلوه في الناتو هو محاولة لتحييد مزايانا التي يروها".
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
بيسكوف: روسيا لم تعد وثيقة الضمانات الأمنية بعد
10 ديسمبر, 13:14 GMT
وأعلن رئيس الوفد الروسي في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، مطلع الشهر الجاري، أنه من الصعب الاتفاق مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على ضمانات عدم التوسع والأمن، فهذه عملية طويلة، لكن توجد فرصة.
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