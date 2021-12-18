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https://arabic.sputniknews.com/20211218/الخارجية-الروسية-موسكو-تنتظر-التوصل-لاتفاق-بسرعة-في-الجولة-الثامنة-من-مفاوضات-فيينا-النووية-1054296062.html
الخارجية الروسية: موسكو تنتظر التوصل لاتفاق بسرعة في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا النووية
الخارجية الروسية: موسكو تنتظر التوصل لاتفاق بسرعة في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا النووية
أعلنت الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها تنتظر نهاية سريعة للجولة المقبلة من المفاوضات الجارية في فيينا حول العودة للامتثال بالاتفاق حول البرنامج النووي... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T10:35+0000
2021-12-18T10:35+0000
روسيا
الاتفاق النووي الإيراني
إيران
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وأصدرت الخارجية بيانا قالت فيه إن "هناك تفاهما مشتركا على أن محادثات فيينا ستستأنف في المستقبل القريب. وقد أعربت الأطراف عن استعدادها لبذل الجهود اللازمة لضمان أن الجولة الثامنة المقبلة يمكن أن تنتهي في فترة قصيرة من الزمن باتفاق مقبول للطرفين".في السياق ذاته، قالت القوى الأوروبية ومنسق المحادثات إن المفاوضين في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة أمامهم مدة تُقاس بالأسابيع وليس بالشهور للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد تأجيل المفاوضات يوم أمس الجمعة لمدة 10 أيام على الأقل.وقال مفاوضون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان: "يحدونا الأمل في أن تكون إيران مستعدة لاستئناف المحادثات بسرعة، والمشاركة بشكل بناء حتى يمكن للمحادثات أن تتحرك بوتيرة أسرع". وأضافوا "نحن في طريقنا للوصول بسرعة إلى نهاية طريق هذه المفاوضات".يذكر أن المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية في 2015 لم تحقق سوى قدر ضئيل من التقدم منذ استئنافها قبل ما يزيد على أسبوعين. وكان هذا الاستئناف هو الأول منذ انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي في يونيو/ حزيران.
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روسيا, الاتفاق النووي الإيراني, إيران

الخارجية الروسية: موسكو تنتظر التوصل لاتفاق بسرعة في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا النووية

10:35 GMT 18.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Sputnik . Anton Denisov
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أعلنت الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها تنتظر نهاية سريعة للجولة المقبلة من المفاوضات الجارية في فيينا حول العودة للامتثال بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، بعد توقف جديد للمفاوضات للتشاور.
وأصدرت الخارجية بيانا قالت فيه إن "هناك تفاهما مشتركا على أن محادثات فيينا ستستأنف في المستقبل القريب. وقد أعربت الأطراف عن استعدادها لبذل الجهود اللازمة لضمان أن الجولة الثامنة المقبلة يمكن أن تنتهي في فترة قصيرة من الزمن باتفاق مقبول للطرفين".
في السياق ذاته، قالت القوى الأوروبية ومنسق المحادثات إن المفاوضين في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة أمامهم مدة تُقاس بالأسابيع وليس بالشهور للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد تأجيل المفاوضات يوم أمس الجمعة لمدة 10 أيام على الأقل.
وقال مفاوضون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان: "يحدونا الأمل في أن تكون إيران مستعدة لاستئناف المحادثات بسرعة، والمشاركة بشكل بناء حتى يمكن للمحادثات أن تتحرك بوتيرة أسرع". وأضافوا "نحن في طريقنا للوصول بسرعة إلى نهاية طريق هذه المفاوضات".
يذكر أن المحادثات الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى العالمية في 2015 لم تحقق سوى قدر ضئيل من التقدم منذ استئنافها قبل ما يزيد على أسبوعين. وكان هذا الاستئناف هو الأول منذ انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي في يونيو/ حزيران.
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