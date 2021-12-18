الخارجية الفلسطينية: استمرار الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء لإرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

ونشرت الوزارة بيانا على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم السبت، طالبت من خلاله "مجلس الأمن والإدارة الأمريكية بتحمّل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه ما يقوم به المستوطنون من انتهاكات وجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل".وأدانت الخارجية الفلسطينية التصعيد الجاري من "الجيش الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين الإرهابية على القرى والبلدات الفلسطينية، خاصة ما تتعرض له بلدة برقة شمال نابلس بالضفة الغربية، وما يرافق تلك الاعتداءات من عمليات استهداف مباشر للفلسطينيين العزّل، وتدمير وتخريب لممتلكاتهم".وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "هذه الهجمات الإرهابية تترافق مع حملات تحريضية تطلقها قيادات اليمين في إسرائيل، بهدف تعميق الاستيطان واستباحة الدم الفلسطيني، وهو ما يوفر الغطاء السياسي لاعتداءات هؤلاء المستوطنين وإرهابهم المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين".وحذرت الخارجية في بيانها من "مخاطر الصمت الدولي على تكرار مثل هذه الاعتداءات، ومن مغبة إقدام عناصر المستوطنين الإرهابية على ارتكاب مجازر واعتداءات دموية ضخمة تجر بدورها ساحة الصراع والمنطقة إلى مربعات العنف التي يصعب السيطرة عليها".يذكر أن مساء الخميس الماضي كان قد شهد، قتل المستوطن اليهودي يهودا ديمينتمان برصاص مسلحين فلسطينيين، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات الانتقامية للمستوطنين، يوم الجمعة والسبت، والتي خلفت إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متوسطة.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار فلسطين اليوم.
وأدانت الخارجية الفلسطينية التصعيد الجاري من "الجيش الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين الإرهابية على القرى والبلدات الفلسطينية، خاصة ما تتعرض له بلدة برقة شمال نابلس بالضفة الغربية، وما يرافق تلك الاعتداءات من عمليات استهداف مباشر للفلسطينيين العزّل، وتدمير وتخريب لممتلكاتهم".
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "هذه الهجمات الإرهابية تترافق مع حملات تحريضية تطلقها قيادات اليمين في إسرائيل، بهدف تعميق الاستيطان واستباحة الدم الفلسطيني، وهو ما يوفر الغطاء السياسي لاعتداءات هؤلاء المستوطنين وإرهابهم المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين".
وحذرت الخارجية في بيانها من "مخاطر الصمت الدولي على تكرار مثل هذه الاعتداءات، ومن مغبة إقدام عناصر المستوطنين الإرهابية على ارتكاب مجازر واعتداءات دموية ضخمة تجر بدورها ساحة الصراع والمنطقة إلى مربعات العنف التي يصعب السيطرة عليها".
يذكر أن مساء الخميس الماضي كان قد شهد، قتل المستوطن اليهودي يهودا ديمينتمان برصاص مسلحين فلسطينيين، مما أدى إلى سلسلة من الهجمات الانتقامية للمستوطنين، يوم الجمعة والسبت، والتي خلفت إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متوسطة.