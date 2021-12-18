الداخلية الكويتية تصدر بيانا يخص الوافدين

وحسب بيان نشرته الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت فيه أن كل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل عن سحب رخص الوافدين غير صحيح.وقالت: "لايوجد قرار أو تعميم صادر بخصوص إيقاف أو سحب رخص القيادة للوافدين، وكل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي غير صحيح".وأوضح البيان أن ما حدث هو مجرد "إجراء روتيني اعتيادي قامت به الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لإعادة تطوير النظام وتحديث بيانات الرخص الصادرة".ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي "تأكيداً على استيفاء الشروط المدرجة بالقرار الوزراي رقم 270 / 2020، من خلال عملية استبدال رخص القيادة القديمة بالرخص الجديدة الذكية.وكانت وسائل التواصل الاجتماعي الكويتية قد امتلأت بأخبار مفادها أن الوزارة بصدد سحب وإيقاف رخص القيادة للوافدين داخل الكويت.وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أنها بصدد دراسة عدد من الاقتراحات الجديدة، التي سيتم من خلالها إقرار آلية جديدة لمنح رخص القيادة للوافدين.وقالت إن وكيل وزارة الداخلية الفريق فيصل النواف، قد ترأس اجتماعاً مع قيادات قطاع المرور "استعرض خلاله عددا من الدراسات والقرارات الوزارية بشأن وضع آلية جديدة متطورة لمنح رخص القيادة للوافدين".