https://arabic.sputniknews.com/20211218/الرئيس-الإيراني-يهنئ-أمير-قطر-بالعيد-الوطني-1054295275.html

الرئيس الإيراني يهنئ أمير قطر بالعيد الوطني

الرئيس الإيراني يهنئ أمير قطر بالعيد الوطني

بعث الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، برقية تهنئة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، معبرا عن تمنياته لأمير قطر بالصحة... 18.12.2021, سبوتنيك عربي

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أخبار إيران

أخبار قطر اليوم

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وأكد رئيسي، في برقية التهنئة، على تعزيز العلاقات مع دولة قطر في شتى المجالات، معبرا عن ارتياحه للعلاقات الودية بين البلدين الصديقين والشقيقين، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.كما أكد الرئيس الايراني، ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربا عن أمله في التعاون بشكل أكبر من أجل ضمان مصالح شعبي البلدين من خلال الاعتماد على القدرات المشتركة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة.وشهد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، فعاليات احتفالات اليوم الوطني لبلاده، 2021، والذي أقيم على كورنيش الدوحة.وقالت صحيفة الشرق القطرية، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "حرص على تحية أبناء شعبه الوفي المتواجدين في منطقة كورنيش الدوحة خلال احتفالات اليوم الوطني للدولة"، مشيرة إلى أن "هذه المشاهد ينتظرها أهل قطر كل عام".وأضافت الصحيفة أن "الأمير ترجّل ناحية الجموع الغفيرة من المواطنين والمقيمين لتحيتهم، وسط سعادة كبيرة من الحضور الذين حرصوا على السلام عليه والتقاط الصور التذكارية".وتحتفل دولة قطر اليوم بذكرى اليوم الوطني الموافق 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، تحت شعار "مرابع الأجداد أمانة"، المستمد من قصيدة للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني.

https://arabic.sputniknews.com/20211218/أمير-قطر-يفاجئ-المواطنين-بالترجل-نحوهم-وسط-سعادة-كبيرة-والتقاط-للصور-فيديو-1054293535.html

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