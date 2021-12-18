الرئيس التونسي: احتفالات جماهير الجزائر بكأس العرب تاريخية
© Sputnik"استاد البيت" يحتضن افتتاح "كأس العرب" في قطر
© Sputnik
وصف الرئيس التونسي احتفالات الجماهير الجزائرية بتتويج منتخب بلادهم ببطولة كأس العرب 2021 بأنها تاريخية، مشيرا إلى رفع العلمين الجزائري والتونسي في تلك الاحتفالات.
جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، قال فيها إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هنأه فيها بهذه المناسبة.
نوجه التهنئة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتتويج منتخب بلاده بكأس العرب 2021.
وقال الرئيس التونسي: فرحة الجماهير وهي ترفع علمي البلدين تمثل مشهدا تاريخيا يؤكد عمق الروابط الأخوية بين البلدين.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يهنئ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة احراز المنتخب الجزائري لكرة القدم لكأس العرب 2021 ويشير إلى أهمية صور الفرحة التي عمت الجماهير وهي ترفع علمي البلدين في مشهد تاريخي يقيم الدليل على عمق الروابط الأخوية. #TnPR pic.twitter.com/1OWqYJ0OaU— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) December 18, 2021
وتم تتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب 2021 بعدما فاز على نظيره التونسي بهدفين مقابل لا شيء خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت في قطر.
شاهد و استمتع 🤩🤩🔥🔥— 3zzzzzzzzzz (@3z11165996) December 18, 2021
تتويج #الجزائر بلقب كأس العرب للمرة الأولى في تاريخهم وسط احتفالات اللاعبين والجماهير 😍😍🔥🔥
Via : @MnbrMadrid5 pic.twitter.com/drhY0HBBBG
أما المنتخب القطري فقد تمكن من تحقيق المركز الثالث في البطولة بعدما فاز على المنتخب المصري بركلات الترجيح.