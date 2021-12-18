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الرئيس التونسي: احتفالات جماهير الجزائر بكأس العرب تاريخية
الرئيس التونسي: احتفالات جماهير الجزائر بكأس العرب تاريخية
وصف الرئيس التونسي احتفالات الجماهير الجزائرية بتتويج منتخب بلادهم ببطولة كأس العرب 2021 بأنها تاريخية، مشيرا إلى رفع العلمين الجزائري والتونسي في تلك... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T21:51+0000
2021-12-18T21:51+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، قال فيها إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هنأه فيها بهذه المناسبة.وقال الرئيس التونسي: فرحة الجماهير وهي ترفع علمي البلدين تمثل مشهدا تاريخيا يؤكد عمق الروابط الأخوية بين البلدين.وتم تتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب 2021 بعدما فاز على نظيره التونسي بهدفين مقابل لا شيء خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت في قطر.أما المنتخب القطري فقد تمكن من تحقيق المركز الثالث في البطولة بعدما فاز على المنتخب المصري بركلات الترجيح.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

الرئيس التونسي: احتفالات جماهير الجزائر بكأس العرب تاريخية

21:51 GMT 18.12.2021
© Sputnik"استاد البيت" يحتضن افتتاح "كأس العرب" في قطر
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
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وصف الرئيس التونسي احتفالات الجماهير الجزائرية بتتويج منتخب بلادهم ببطولة كأس العرب 2021 بأنها تاريخية، مشيرا إلى رفع العلمين الجزائري والتونسي في تلك الاحتفالات.
جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، قال فيها إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هنأه فيها بهذه المناسبة.
نوجه التهنئة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتتويج منتخب بلاده بكأس العرب 2021.
قيس سعيد
الرئيس التونسي
وقال الرئيس التونسي: فرحة الجماهير وهي ترفع علمي البلدين تمثل مشهدا تاريخيا يؤكد عمق الروابط الأخوية بين البلدين.
وتم تتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب 2021 بعدما فاز على نظيره التونسي بهدفين مقابل لا شيء خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب البيت في قطر.
أما المنتخب القطري فقد تمكن من تحقيق المركز الثالث في البطولة بعدما فاز على المنتخب المصري بركلات الترجيح.
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