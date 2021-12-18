تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/السعودية-ترفض-فقرة-الميول-الجنسية-في-مشروع-قرار-للأمم-المتحدة-بسبب-تعارضها-مع-الفطرة-1054296216.html
السعودية ترفض فقرة "الميول الجنسية" في مشروع قرار للأمم المتحدة بسبب "تعارضها مع الفطرة"
السعودية ترفض فقرة "الميول الجنسية" في مشروع قرار للأمم المتحدة بسبب "تعارضها مع الفطرة"
أعلنت السعودية عن رفضها القاطع لفقرة "الهوية والميول الجنسية" الواردة في مشروع قرار للأمم المتحدة حول "تشجيع إرساء الديمقراطية". 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T10:39+0000
2021-12-18T10:39+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1046860483_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_6b04d760d6ec5328fd134ccf0a4c8ef9.jpg
وقال عبدالله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: "المملكة وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وأضاف: "الديمقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقاً بمفهوم الديمقراطية ومعانيها، ولكن مع الأسف لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول هذا الموضوع".وجدد المعلمي التأكيد على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.وتابع: "محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليًا، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق "بالميول الجنسية والهوية الجنسية" كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرًا مرفوضًا".وشدد المعلمي على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات "الهوية والميول الجنسية" غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1046860483_112:0:1935:1367_1920x0_80_0_0_c477cbfdf472969d42ca82514ca72c1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

السعودية ترفض فقرة "الميول الجنسية" في مشروع قرار للأمم المتحدة بسبب "تعارضها مع الفطرة"

10:39 GMT 18.12.2021
© Photo / wikipediaمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
أعلنت السعودية عن رفضها القاطع لفقرة "الهوية والميول الجنسية" الواردة في مشروع قرار للأمم المتحدة حول "تشجيع إرساء الديمقراطية".
وقال عبدالله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: "المملكة وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وأضاف: "الديمقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقاً بمفهوم الديمقراطية ومعانيها، ولكن مع الأسف لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول هذا الموضوع".
وجدد المعلمي التأكيد على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.
وتابع: "محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليًا، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق "بالميول الجنسية والهوية الجنسية" كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرًا مرفوضًا".
وأضاف: "خلق الله من كل زوجين اثنين (الذكر والأنثى) وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها. وأن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم".
وشدد المعلمي على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات "الهوية والميول الجنسية" غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة منتخب مصر وقطر في كأس العرب (0-0)09:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:58 GMTوفاة الطيار الخاص للملك حسين بن طلال والشيخ زايد آل نهيان
10:56 GMTمنظمة الصحة العالمية: أوميكرون في 89 دولة وعدد الحالات يتضاعف
10:52 GMTقيادات قبلية سودانية تشيد بتعليق "مسار الشرق ضمن اتفاق جوبا للسلام" وتوقف احتجاجاتها مؤقتا
10:48 GMTأمير سعودي يثيرتفاعلا واسعا بسبب تصرفه مع مواطن تعطلت سيارته... صور
10:47 GMTالمغرب يحبط هجوما "إرهابيا" داخل المملكة بالتعاون مع واشنطن
10:42 GMTاتحاد الشغل التونسي: محاولة زرع الفتنة بيننا وبين الرئاسة لا معنى لها
10:39 GMTالسعودية ترفض فقرة "الميول الجنسية" في مشروع قرار للأمم المتحدة بسبب "تعارضها مع الفطرة"
10:35 GMTالخارجية الروسية: موسكو تنتظر التوصل لاتفاق بسرعة في الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا النووية
10:34 GMTمصرع 10 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار بمدينة كراتشي الباكستانية
10:27 GMTالبيت الأبيض يراقب "عن كثب" تهديدات إطلاق النار المحتملة في المدارس
10:22 GMTالرئيس الإيراني يهنئ أمير قطر بالعيد الوطني
10:18 GMTالولايات المتحدة تفشل للمرة الثالثة على التوالي في اختبارات صاروخ أسرع من الصوت
10:14 GMTخبيرة تكشف مخاطر تناول جرعات مكثفة من "أوميغا 3" على الصحة
10:12 GMTارتفاع حصيلة قتلى إعصار الفلبين إلى 33
10:04 GMTالحكومة الإسبانية تتوصل لاتفاق مع سائقي الشاحنات لإلغاء إضرابهم
09:54 GMTمغامر يطير فوق أهرامات الجيزة ببدلة مجنحة... فيديو
09:52 GMTأمير قطر يوجه كلمة للشعب وسط عروض عسكرية مهيبة.. فيديو
09:46 GMTأمير قطر يفاجئ المواطنين بالترجل نحوهم وسط سعادة كبيرة والتقاط للصور... فيديو
09:43 GMTبث مباشر... مباراة منتخب مصر وقطر في كأس العرب (0-0)
09:37 GMTأردوغان: من الإجحاف ألا يكون لأفريقيا صوت في مجلس الأمن.. فيديو