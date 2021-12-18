https://arabic.sputniknews.com/20211218/السعودية-ترفض-فقرة-الميول-الجنسية-في-مشروع-قرار-للأمم-المتحدة-بسبب-تعارضها-مع-الفطرة-1054296216.html

السعودية ترفض فقرة "الميول الجنسية" في مشروع قرار للأمم المتحدة بسبب "تعارضها مع الفطرة"

السعودية ترفض فقرة "الميول الجنسية" في مشروع قرار للأمم المتحدة بسبب "تعارضها مع الفطرة"

أعلنت السعودية عن رفضها القاطع لفقرة "الهوية والميول الجنسية" الواردة في مشروع قرار للأمم المتحدة حول "تشجيع إرساء الديمقراطية". 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T10:39+0000

2021-12-18T10:39+0000

2021-12-18T10:39+0000

العالم العربي

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وقال عبدالله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: "المملكة وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".وأضاف: "الديمقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقاً بمفهوم الديمقراطية ومعانيها، ولكن مع الأسف لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول هذا الموضوع".وجدد المعلمي التأكيد على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.وتابع: "محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليًا، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق "بالميول الجنسية والهوية الجنسية" كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرًا مرفوضًا".وشدد المعلمي على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات "الهوية والميول الجنسية" غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.

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العالم العربي