تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/السعودية-تشن-هجوما-حادا-على-الرئيس-السوري-وتحدد-شرطا-لعودة-بلاده-للجامعة-العربية-1054289786.html
السعودية تشن هجوما حادا على الرئيس السوري وتحدد شرطا لعودة بلاده للجامعة العربية
السعودية تشن هجوما حادا على الرئيس السوري وتحدد شرطا لعودة بلاده للجامعة العربية
دعا المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، إلى عدم التصديق بأن الحرب في سوريا انتهت، محددا شرط عودة دمشق إلى الجامعة العربية. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T09:16+0000
2021-12-18T09:16+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار السعودية اليوم
أخبار حزب الله
السعودية
سوريا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1049093069_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ca3b08514e823b5976da0a391aa69566.jpg
جاء ذلك خلال كلمة المندوب السعودي في الجلسة العامة الـ 53 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة.وقال المعلمي "لا تصدقوهم إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا".أضاف "لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم"، حسب تعبيره.وتابع "لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة، وهم أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب، عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله الإرهابي، زعيم الإرهاب في المنطقة، والمنظمات الطائفية القادمة من الشرق وشرق الشرق". حسب كلامه.وأكد المعلمي على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية، من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2245، ومسار جنيف واحد.وأوضح أن السعودية ساهمت في تسهيل التوصل إلى حل سياسي وتيسير الجهود الرامية إلى توحيد صفوف المعارضة السورية وجمع كلمتها، بعيداً عن أي نفوذ أجنبي. وشدد على أن بلاده "ترحب بعودة سوريا إلى محيطها العربي وحاضنتها المشتركة، الجامعة العربية، وطريق سوريا نحو هذا الهدف مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات الأجنبية ومقررات الأمور فيها".
https://arabic.sputniknews.com/20210404/هل-تخطط-السعودية-للتواصل-مع-الرئيس-السوري-بشار-الأسد؟-1048569325.html
السعودية
سوريا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1049093069_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c18423e636e47b2b7e35d5bd27bc2c91.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار السعودية اليوم, أخبار حزب الله, السعودية, سوريا

السعودية تشن هجوما حادا على الرئيس السوري وتحدد شرطا لعودة بلاده للجامعة العربية

09:16 GMT 18.12.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصوراحتفالات في عموم سوريا بفوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية السورية، دمشق، سوريا 27 مايو 2021
احتفالات في عموم سوريا بفوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية السورية، دمشق، سوريا 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دعا المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، إلى عدم التصديق بأن الحرب في سوريا انتهت، محددا شرط عودة دمشق إلى الجامعة العربية.
جاء ذلك خلال كلمة المندوب السعودي في الجلسة العامة الـ 53 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة.
وقال المعلمي "لا تصدقوهم إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا".
أضاف "لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم"، حسب تعبيره.
وتابع "لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة، وهم أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب، عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله الإرهابي، زعيم الإرهاب في المنطقة، والمنظمات الطائفية القادمة من الشرق وشرق الشرق". حسب كلامه.
وأكد المعلمي على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية، من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2245، ومسار جنيف واحد.
مقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2021
هل تخطط السعودية للتواصل مع الرئيس السوري بشار الأسد؟
4 أبريل, 10:03 GMT
وأوضح أن السعودية ساهمت في تسهيل التوصل إلى حل سياسي وتيسير الجهود الرامية إلى توحيد صفوف المعارضة السورية وجمع كلمتها، بعيداً عن أي نفوذ أجنبي.
وشدد على أن بلاده "ترحب بعودة سوريا إلى محيطها العربي وحاضنتها المشتركة، الجامعة العربية، وطريق سوريا نحو هذا الهدف مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات الأجنبية ومقررات الأمور فيها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
09:37 GMTأردوغان: من الإجحاف ألا يكون لأفريقيا صوت في مجلس الأمن.. فيديو
09:36 GMTمحمد بن راشد لأمير قطر: تجمعنا مظلة مجلس التعاون والأخوة والنسب
09:33 GMTمفاجآت كبيرة في تشكيل منتخب مصر لمباراة قطر بكأس العرب
09:31 GMTإيران تصنع جهازا يقلل من خطر إتلاف الأنسجة السليمة أثناء العمليات الجراحية
09:30 GMTخبير تغذية يكشف خطر الشاي على العظام
09:23 GMTالطاقة الذرية الإيرانية ترد على تصريحات غروسي حول اختفاء تسجيل إحدى الكاميرات في موقع كرج
09:20 GMTبعد تأجيل 9 مباريات... أندية البريمرليغ تجتمع لمناقشة أزمة كورونا
09:20 GMTالصين تحث الولايات المتحدة على وقف ممارسات التنمر
09:16 GMTمبعوث الاتحاد الأوروبي: ليس أمامنا سوى أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني
09:16 GMTالسعودية تشن هجوما حادا على الرئيس السوري وتحدد شرطا لعودة بلاده للجامعة العربية
09:14 GMTأردوغان يكشف عن حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الأفريقية
09:13 GMTتقرير يكشف عن "رواتب خيالية" للبعثات الدبلوماسية اللبنانية رغم الأزمة الخانقة
09:12 GMTأول تعليق من ليفربول بعد أنباء عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا
09:06 GMTالبيت الأبيض: لبنان يسير نحو الفشل
09:01 GMTأمريكا: إيران اقتربت من حيازة سلاح نووي
08:56 GMTسوليفان: أمريكا مستعدة للحوار مع روسيا حول مطالبها الأمنية
08:43 GMTفيسبوك تحذر من شركات تجسس إسرائيلية استهدفت 100 دولة
08:39 GMTالملياردير المصري نجيب ساويرس سيبيع حصته في "يورونيوز" المتعثرة لشركة برتغالية
08:33 GMTإثيوبيا تقول إنها مستهدفة من "الاستعمار الجديد" لتحقيق أهداف سياسية خفية
08:13 GMTالخارجية الروسية تفرض عقوبات على مسؤولين بريطانيين متورطين بأنشطة مناهضة لروسيا