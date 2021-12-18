https://arabic.sputniknews.com/20211218/السعودية-تشن-هجوما-حادا-على-الرئيس-السوري-وتحدد-شرطا-لعودة-بلاده-للجامعة-العربية-1054289786.html

السعودية تشن هجوما حادا على الرئيس السوري وتحدد شرطا لعودة بلاده للجامعة العربية

السعودية تشن هجوما حادا على الرئيس السوري وتحدد شرطا لعودة بلاده للجامعة العربية

دعا المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، إلى عدم التصديق بأن الحرب في سوريا انتهت، محددا شرط عودة دمشق إلى الجامعة العربية. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T09:16+0000

2021-12-18T09:16+0000

2021-12-18T09:16+0000

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جاء ذلك خلال كلمة المندوب السعودي في الجلسة العامة الـ 53 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة.وقال المعلمي "لا تصدقوهم إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا".أضاف "لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم"، حسب تعبيره.وتابع "لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة، وهم أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب، عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله الإرهابي، زعيم الإرهاب في المنطقة، والمنظمات الطائفية القادمة من الشرق وشرق الشرق". حسب كلامه.وأكد المعلمي على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية، من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2245، ومسار جنيف واحد.وأوضح أن السعودية ساهمت في تسهيل التوصل إلى حل سياسي وتيسير الجهود الرامية إلى توحيد صفوف المعارضة السورية وجمع كلمتها، بعيداً عن أي نفوذ أجنبي. وشدد على أن بلاده "ترحب بعودة سوريا إلى محيطها العربي وحاضنتها المشتركة، الجامعة العربية، وطريق سوريا نحو هذا الهدف مفتوح إذا تمكنت من التخلص من سيطرة الجهات الأجنبية ومقررات الأمور فيها".

https://arabic.sputniknews.com/20210404/هل-تخطط-السعودية-للتواصل-مع-الرئيس-السوري-بشار-الأسد؟-1048569325.html

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أخبار سوريا اليوم, أخبار السعودية اليوم, أخبار حزب الله, السعودية, سوريا