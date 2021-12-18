https://arabic.sputniknews.com/20211218/السعودية-تعلن-استضافة-أكبر-حدث-من-نوعه-في-العالم-1054302461.html

السعودية تعلن استضافة "أكبر حدث من نوعه في العالم"

السعودية تعلن استضافة "أكبر حدث من نوعه في العالم"

أعلنت المملكة العربية السعودية، استضافة أكبر حدث تقني على الإطلاق، خلال فبراير/ شباط 2022. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T13:07+0000

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2021-12-18T13:07+0000

أخبار السعودية اليوم

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وقالت صحيفة سبق السعودية، إن "المملكة ستستضيف أكبر حدث تقني على الإطلاق يجمع مجتمع التكنولوجيا العالمي لمواجهة أكبر التحديات الاجتماعية والثقافية في العالم"، مشيرة إلى أن معرض "LEAP" يقام في الفترة من 1 إلى 3 فبراير/ شباط العام المقبل في الرياض.وأضافت أنه "من المقرر أن يصبح المعرض منصة عالمية للتكنولوجيا والابتكارات، ويربط الرواد مع قادة الأعمال والمستثمرين"، مشيرة إلى أنه سيستعرض قصصا ملهمة لستيفن بارتليت رائد الأعمال الشهير، وأسطورتي كرة القدم روبرتو كارلوس ولويس فيجو.من جانبه، قال موقع the fintechtimes، إن الحدث "سيحضره متحدثون من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك يوجين كاسبيرسكي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "Kaspersky"، وراغو راغورام الرئيس التنفيذي لشركة "VMware"، ومسؤولون من مجموعة هيونداي موتور وماجيك ليب، إلى جانب مسؤولين سعوديين وعرب، وأكثر من 700 شركة اكنولوجية ناشئة لتقديم عروض التقنية للمستقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20210914/دولة-إفريقية-على-أعتاب-أن-تصبح-أول-مجتمع-غير-نقدي-في-العالم-1050145661.html

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أخبار السعودية اليوم