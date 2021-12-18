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https://arabic.sputniknews.com/20211218/السعودية-توصي-بتجنب-السفر-للخارج-وتقدم-نصائح-للقادمين-إلى-المملكة-1054314799.html
السعودية توصي بتجنب السفر للخارج وتقدم نصائح للقادمين إلى المملكة
السعودية توصي بتجنب السفر للخارج وتقدم نصائح للقادمين إلى المملكة
أوصت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، اليوم السبت، الجميع بتجنب السفر إلى خارج المملكة لغير الضرورة وبالأخص للدول عالية المخاطر. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T17:43+0000
2021-12-18T17:43+0000
العالم العربي
سلالة كورونا الجديدة
السعودية
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ونشرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم السبت، أن الهيئة العامة في المملكة توصي بتجنب السفر لخارج البلاد، خاصة مع ما يشهده العالم من زيادة كبيرة في عدد الحالات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، ولسرعة انتشاره المحلي في كثير من دول العالم.وأكدت الهيئة أن كثير من دول العالم إلى تشديد الإجراءات الوقائية وتعليق بعض الأنشطة الاجتماعية، في وقت أوصت السعودية المسافرين القادمين من خارج المملكة من مواطنين ومقيمين إلى تجنب المخالطة المجتمعية لمدة خمسة أيام، بعيدا عن حالة تحصينهم، مطالبة إياها بالمسارعة إلى عمل مسحة لفحص فيروس كورونا، في حال ظهور أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة.كما أوصت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" القادمين من السفر إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة ارتداء الكمامة وتجنب الأماكن المزدحمة والعامة وتطهير الأيدي باستمرار، والتحصين بالجرعتين، والمسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية.
السعودية
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العالم العربي, سلالة كورونا الجديدة, السعودية

السعودية توصي بتجنب السفر للخارج وتقدم نصائح للقادمين إلى المملكة

17:43 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSEالخطوط الجوية السعودية
الخطوط الجوية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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أوصت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، اليوم السبت، الجميع بتجنب السفر إلى خارج المملكة لغير الضرورة وبالأخص للدول عالية المخاطر.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم السبت، أن الهيئة العامة في المملكة توصي بتجنب السفر لخارج البلاد، خاصة مع ما يشهده العالم من زيادة كبيرة في عدد الحالات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، ولسرعة انتشاره المحلي في كثير من دول العالم.
وأكدت الهيئة أن كثير من دول العالم إلى تشديد الإجراءات الوقائية وتعليق بعض الأنشطة الاجتماعية، في وقت أوصت السعودية المسافرين القادمين من خارج المملكة من مواطنين ومقيمين إلى تجنب المخالطة المجتمعية لمدة خمسة أيام، بعيدا عن حالة تحصينهم، مطالبة إياها بالمسارعة إلى عمل مسحة لفحص فيروس كورونا، في حال ظهور أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة.
كما أوصت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية" القادمين من السفر إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة ارتداء الكمامة وتجنب الأماكن المزدحمة والعامة وتطهير الأيدي باستمرار، والتحصين بالجرعتين، والمسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية.
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