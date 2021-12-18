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https://arabic.sputniknews.com/20211218/الصين-تحث-الولايات-المتحدة-على-وقف-ممارسات-التنمر--1054291919.html
الصين تحث الولايات المتحدة على وقف ممارسات التنمر
الصين تحث الولايات المتحدة على وقف ممارسات التنمر
أعرب متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، عن احتجاج الصين الشديد ومعارضتها القوية للتنمّر الذي تمارسه الولايات المتحدة، وحثّ الأخيرة على الوقف الفوري للممارسات... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T09:20+0000
2021-12-18T09:20+0000
العالم
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وجاءت تصريحات المتحدث في معرض رده على استفسارات وسائل الإعلام حول سلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية التي صدرت مؤخراً بحق الصين، بما في ذلك إدراج عدد من المؤسسات والشركات الصينية على "قائمة الكيانات" وإقرار مشروع قانون يتعلق بشينجيانغ يحظر الواردات من المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وأكد المتحدث أنه وباستخدام ذريعة ما يُسمى بـ"حقوق الإنسان"، واختلاق أسباب واهية، تواصل الولايات المتحدة بشكل متكرر إساءة استخدام الرقابة على التصدير وقيود الاستثمار، ومنع الواردات ذات الصلة بشينجيانغ، لتُمعن في مواصلة قمع الكيانات الصينية ذات الصلة، وتفرض قيوداً على التعاون الاقتصادي والتجاري العادي بين مؤسسات البلدين.وقال المتحدث، إن هذا التلاعب السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة يُقوّض مبادئ السوق، وينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية واللوائح الاقتصادية، ويُضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، إلى جانب الإضرار بمصالح الشركات والمستثمرين الأمريكيين، مضيفاً أن مثل هذه الأفعال لا تُفضي إلى استقرار الصناعة العالمية، وسلاسل التوريد، والانتعاش الاقتصادي العالمي.وفرضت الولايات المتحدة أيضاً عقوبات على مؤسسات بحوث طبية صينية، متجاهلة روح العلم ومنتهكة المبادئ الإنسانية والقيم المشتركة للبشرية.ودعا المتحدث الولايات المتحدة إلى التوقف عن التدخل في التعاون الاقتصادي والتجاري العادي بين الشركات الصينية والأمريكية، والتوقف عن انتهاك الحقوق في العيش والتنمية للناس من جميع الأقليات الإثنية في شينجيانغ، والعودة إلى المسار الصحيح لتعاون الفوز المشترك.وحذر المتحدث من أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها الوطنية وأمنها والحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/كيف-سيؤثر-اتحاد-روسيا-والصين-على-السياسة-العالمية-1054273658.html
https://arabic.sputniknews.com/20211217/الصين-الولايات-المتحدة-تنتهك-قواعد-التجارة-العالمية-1054253736.html
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العالم

الصين تحث الولايات المتحدة على وقف ممارسات التنمر

09:20 GMT 18.12.2021
© REUTERS / POOL Newالرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، في عام 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / POOL New
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أعرب متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، عن احتجاج الصين الشديد ومعارضتها القوية للتنمّر الذي تمارسه الولايات المتحدة، وحثّ الأخيرة على الوقف الفوري للممارسات الخاطئة التي تقوم بها.
وجاءت تصريحات المتحدث في معرض رده على استفسارات وسائل الإعلام حول سلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية التي صدرت مؤخراً بحق الصين، بما في ذلك إدراج عدد من المؤسسات والشركات الصينية على "قائمة الكيانات" وإقرار مشروع قانون يتعلق بشينجيانغ يحظر الواردات من المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأكد المتحدث أنه وباستخدام ذريعة ما يُسمى بـ"حقوق الإنسان"، واختلاق أسباب واهية، تواصل الولايات المتحدة بشكل متكرر إساءة استخدام الرقابة على التصدير وقيود الاستثمار، ومنع الواردات ذات الصلة بشينجيانغ، لتُمعن في مواصلة قمع الكيانات الصينية ذات الصلة، وتفرض قيوداً على التعاون الاقتصادي والتجاري العادي بين مؤسسات البلدين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ في قمة إبيك، فييتنام - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
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أمس, 14:18 GMT
وقال المتحدث، إن هذا التلاعب السياسي الذي تمارسه الولايات المتحدة يُقوّض مبادئ السوق، وينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية واللوائح الاقتصادية، ويُضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، إلى جانب الإضرار بمصالح الشركات والمستثمرين الأمريكيين، مضيفاً أن مثل هذه الأفعال لا تُفضي إلى استقرار الصناعة العالمية، وسلاسل التوريد، والانتعاش الاقتصادي العالمي.
وفرضت الولايات المتحدة أيضاً عقوبات على مؤسسات بحوث طبية صينية، متجاهلة روح العلم ومنتهكة المبادئ الإنسانية والقيم المشتركة للبشرية.
ودعا المتحدث الولايات المتحدة إلى التوقف عن التدخل في التعاون الاقتصادي والتجاري العادي بين الشركات الصينية والأمريكية، والتوقف عن انتهاك الحقوق في العيش والتنمية للناس من جميع الأقليات الإثنية في شينجيانغ، والعودة إلى المسار الصحيح لتعاون الفوز المشترك.
وحذر المتحدث من أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها الوطنية وأمنها والحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
علم الصين و أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
الصين: الولايات المتحدة تنتهك قواعد التجارة العالمية
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