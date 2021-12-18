العربية لغة "الضاد" قريبا رسمية في "الفيفا"

ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية مع ختام منافسات النسخة الأولى من "كأس العرب" في قطر اليوم في 18 ديسمبر كانون الأول الجاري.وتقديرا لهذه اللغة العريقة التي يتحدث بها حوالي 450 مليون عربي يعيشون في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، بالإضافة إلى انتشار ملايين الناطقين باللغة العربية حول العالم، أعلنت "الفيفا" أنها بصدد جعل اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة.ويأتي هذا الاقتراح، بحسب المصدر، عقب مناقشات طويلة مع الشركاء من قطر ومن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.كما نوه الموقع الرسمي لـ"الفيفا" إلى أن هذا الإعلان يتزامن مع ختام "كأس العرب"، التي شهدت مشاركة 23 منتخبا عربيا، "في احتفالية رائعة بكرة القدم تجسدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة".الجدير بالذكر، أن اللغات الرسمية في "الفيفا" هي أربع لغات فقط، وهي الإنكليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، وعند انضمام العربية ستصبح 5 لغات.
تحتفل الأمة العربية وجميع الناطقين بلغة الضاد، التي تعد من بين أكثر 6 لغات انتشارا في العالم، بحسب تصنيفات الأمم المتحدة، وصاحبة الكم الواسع من المفردات، وفصاحتها الفريدة وترادفاتها الواسعة، اليوم السبت، باليوم العالمي للغة العربية.
ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية مع ختام منافسات النسخة الأولى من "كأس العرب" في قطر اليوم في 18 ديسمبر كانون الأول الجاري.
وتقديرا لهذه اللغة العريقة التي يتحدث بها حوالي 450 مليون عربي يعيشون في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، بالإضافة إلى انتشار ملايين الناطقين باللغة العربية حول العالم، أعلنت "الفيفا" أنها بصدد جعل اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة.
سيقدم رئيس الفيفااقتراحا بأن تصبح اللغة العربية، لغة رسمية في منظمة "الفيفا".
الموقع الرسمي لـ"الفيفا"
ويأتي هذا الاقتراح، بحسب المصدر، عقب مناقشات طويلة مع الشركاء من قطر ومن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما نوه الموقع الرسمي لـ"الفيفا" إلى أن هذا الإعلان يتزامن مع ختام "كأس العرب"، التي شهدت مشاركة 23 منتخبا عربيا، "في احتفالية رائعة بكرة القدم تجسدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة".