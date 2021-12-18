الفيضانات تشرد الآلاف في ماليزيا
قالت السلطات في ماليزيا اليوم السبت إن فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة تسببت في تشريد أكثر من 11 ألف شخص وإغلاق عشرات الطرق وتعطيل الملاحة البحرية.
وقال رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأحر اليوم السبت إنه تمت تعبئة أكثر من 66 ألف فرد من الشرطة والجيش وإدارة الإطفاء في أنحاء البلاد للمساعدة في إنقاذ من تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات ونقلهم إلى ملاجئ.
والفيضانات مألوفة في ماليزيا في فصل الرياح الموسمية السنوي بين أكتوبر تشرين الأول ومارس آذار، خاصة على الساحل الشرقي للبلاد.
لكن الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح أمس الجمعة واستمرت إلى اليوم السبت كانت أسوأ حالا في ولاية سيلانجور المحيطة بالعاصمة كوالالمبور وأكثر مناطق البلاد سكانا وثراء.
والفيضانات مألوفة في ماليزيا في فصل الرياح الموسمية السنوي بين أكتوبر تشرين الأول ومارس آذار، خاصة على الساحل الشرقي للبلاد.
لكن الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح أمس الجمعة واستمرت إلى اليوم السبت كانت أسوأ حالا في ولاية سيلانجور المحيطة بالعاصمة كوالالمبور وأكثر مناطق البلاد سكانا وثراء.
Selangor state government has requested assistance of Federal assets and the involvement of the military to rescue as many flood victims as possible who are stranded at this time.— Elill (@Elill_E) December 18, 2021
🔴 Prime Minister @IsmailSabri60 will be holding a press conference at 11pm later.#banjir pic.twitter.com/8O959CDOK9