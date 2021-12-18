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https://arabic.sputniknews.com/20211218/الفيضانات-تشرد-الآلاف-في-ماليزيا-1054316198.html
الفيضانات تشرد الآلاف في ماليزيا
الفيضانات تشرد الآلاف في ماليزيا
قالت السلطات في ماليزيا اليوم السبت إن فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة تسببت في تشريد أكثر من 11 ألف شخص وإغلاق عشرات الطرق وتعطيل الملاحة البحرية. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T18:48+0000
2021-12-18T18:48+0000
العالم
ماليزيا
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وقال رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأحر اليوم السبت إنه تمت تعبئة أكثر من 66 ألف فرد من الشرطة والجيش وإدارة الإطفاء في أنحاء البلاد للمساعدة في إنقاذ من تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات ونقلهم إلى ملاجئ.والفيضانات مألوفة في ماليزيا في فصل الرياح الموسمية السنوي بين أكتوبر تشرين الأول ومارس آذار، خاصة على الساحل الشرقي للبلاد.لكن الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح أمس الجمعة واستمرت إلى اليوم السبت كانت أسوأ حالا في ولاية سيلانجور المحيطة بالعاصمة كوالالمبور وأكثر مناطق البلاد سكانا وثراء.
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العالم, ماليزيا

الفيضانات تشرد الآلاف في ماليزيا

18:48 GMT 18.12.2021
© REUTERS / HO CAU / VNAفيضانات هائلة في فيتنام، 12 أكتوبر 2020
فيضانات هائلة في فيتنام، 12 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / HO CAU / VNA
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قالت السلطات في ماليزيا اليوم السبت إن فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة تسببت في تشريد أكثر من 11 ألف شخص وإغلاق عشرات الطرق وتعطيل الملاحة البحرية.
وقال رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأحر اليوم السبت إنه تمت تعبئة أكثر من 66 ألف فرد من الشرطة والجيش وإدارة الإطفاء في أنحاء البلاد للمساعدة في إنقاذ من تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات ونقلهم إلى ملاجئ.

والفيضانات مألوفة في ماليزيا في فصل الرياح الموسمية السنوي بين أكتوبر تشرين الأول ومارس آذار، خاصة على الساحل الشرقي للبلاد.

لكن الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح أمس الجمعة واستمرت إلى اليوم السبت كانت أسوأ حالا في ولاية سيلانجور المحيطة بالعاصمة كوالالمبور وأكثر مناطق البلاد سكانا وثراء.
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