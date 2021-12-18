الليلة في مصر.. تفاصيل "أصغر قمر" يمكن أن تراه في السماء

ووفقا لبيان أصدره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن سماء مصر ستشهد الليلة ظاهرة القمر الأصغر، والتي هي عبارة عن "حدوث البدر عند نقطة الأوج".وفسر البيان حدوث الظاهرة بأن "للقمر في طور البدر تسميات مختلفة حسب وقت حدوثه من العام، ونظراً لأن مسار القمر حول الأرض ليس دائرياً تماما، فإن المسافة بينه وبين الأرض ليست ثابته، حيث يصل بعد القمر عن الأرض في أقرب مسافة إلى حوالي 356400 كم، بينما أبعد نقطة تصل المسافة إلى 406700 كم، وتسمى أقرب نقطة بالحضيض بينما تسمى أبعد نقطة بالأوج".وأشار بيان المعهد المصري إلى أن "البدر في شهر ديسمبر يسمي بالقمر البارد حيث يظهر في ليالي ديسمبر الباردة"، لافتا إلى أنه و"في الشهر الحالي يوافق البدر فجر الأحد 19 ديسمبر 2021 عند الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت القاهرة".ومن خصائصه كذلك "وجود القمر عند نقطة الحضيض وبالضبط على بعد 405932 كم، وأنه يجمع في هذا الشهر بين تسميتين الأولى القمر والثانية القمر الأصغر".
تشهد سماء مصر هذه الليلة ظاهرة فلكية تسمى ظاهرة "القمر الأصغر"، حيث يكون القمر في أصغر حالاته كـ"بدر".
ووفقا لبيان أصدره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن سماء مصر ستشهد الليلة ظاهرة القمر الأصغر، والتي هي عبارة عن "حدوث البدر عند نقطة الأوج".
وفسر البيان حدوث الظاهرة بأن "للقمر في طور البدر تسميات مختلفة حسب وقت حدوثه من العام، ونظراً لأن مسار القمر حول الأرض ليس دائرياً تماما، فإن المسافة بينه وبين الأرض ليست ثابته، حيث يصل بعد القمر عن الأرض في أقرب مسافة إلى حوالي 356400 كم، بينما أبعد نقطة تصل المسافة إلى 406700 كم، وتسمى أقرب نقطة بالحضيض بينما تسمى أبعد نقطة بالأوج".
ولفت إلى أنه "عندما يحدث البدر عند نقطة الحضيض فإنه يبدو أكبر من المعتاد للمشاهد من على سطح الأرض ويسمى حينئذ بالقمر العملاق، وقد يحدث البدر عند نقطة الأوج فيبدو أصغر من المعتاد ويسمى عندئذ بالقمر الأصغر".
وأشار بيان المعهد المصري إلى أن "البدر في شهر ديسمبر يسمي بالقمر البارد حيث يظهر في ليالي ديسمبر الباردة"، لافتا إلى أنه و"في الشهر الحالي يوافق البدر فجر الأحد 19 ديسمبر 2021 عند الساعة 6:35 صباحاً بتوقيت القاهرة".
وقال إن "هذا البدر يحظى بثلاثة خصائص، أولها قربه من الانقلاب الشتوي ما يجعله مرئيا طوال الليل حيث يشرق مساء السبت 18 ديسمبر عند الساعة 4:21 مساء ويغرب فجر الأحد 19 ديسمبر عند الساعة 6:56 صباحا أي أنه يمكث في السماء حوالي 14 ساعة و34 دقيقة".
ومن خصائصه كذلك "وجود القمر عند نقطة الحضيض وبالضبط على بعد 405932 كم، وأنه يجمع في هذا الشهر بين تسميتين الأولى القمر والثانية القمر الأصغر".