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المشري يرد لأول مرة على أنباء اتفاقه مع عقيلة صالح وباشاغا على تشكيل سلطة جديدة
المشري يرد لأول مرة على أنباء اتفاقه مع عقيلة صالح وباشاغا على تشكيل سلطة جديدة
وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، القوانين الانتخابية بالـ"معيبة"، متهما أطرافا خارجية وبعض السفراء، بالتدخل وممارسة ضغوط على المفوضية ومجلس... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T06:47+0000
2021-12-18T06:47+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال المشري، في لقاء مع قناة ليبيا الأحرار، إن التدخل الخارجي في الانتخابات وصل إلى حد غير مقبول، زاعما أن "واشنطن ترفض مشاركة سيف الإسلام القذافي في السباق الرئاسي، وموسكو تصر على دخوله".ونفى، ما تردد حول تفاهمه مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ووزيرِ الداخلية السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا حول تشكيل سلطة جديدة، مؤكدا تقدمه بشكوى لدى النائب العام ضد من ادعى ذلك بتهمة "تشويه السمعة".وقبل أسبوع من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات المرتقبة في ليبيا، تصاعدت المؤشرات حول إمكانية تأجيلها، عقب تصاعد التوتر واحتدام الأزمة بين المفوضية العليا للانتخابات وعدد من المترشحين.يشار إلى أنه من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
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أخبار ليبيا اليوم

المشري يرد لأول مرة على أنباء اتفاقه مع عقيلة صالح وباشاغا على تشكيل سلطة جديدة

06:47 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / -رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري
رئيس المجلس الأعلى في ليبيا خالد المشري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / -
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وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، القوانين الانتخابية بالـ"معيبة"، متهما أطرافا خارجية وبعض السفراء، بالتدخل وممارسة ضغوط على المفوضية ومجلس النواب، والأعلى للقضاء، لإجراء هذه الانتخابات.
وقال المشري، في لقاء مع قناة ليبيا الأحرار، إن التدخل الخارجي في الانتخابات وصل إلى حد غير مقبول، زاعما أن "واشنطن ترفض مشاركة سيف الإسلام القذافي في السباق الرئاسي، وموسكو تصر على دخوله".
ونفى، ما تردد حول تفاهمه مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ووزيرِ الداخلية السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا حول تشكيل سلطة جديدة، مؤكدا تقدمه بشكوى لدى النائب العام ضد من ادعى ذلك بتهمة "تشويه السمعة".
وقبل أسبوع من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات المرتقبة في ليبيا، تصاعدت المؤشرات حول إمكانية تأجيلها، عقب تصاعد التوتر واحتدام الأزمة بين المفوضية العليا للانتخابات وعدد من المترشحين.
يشار إلى أنه من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.
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