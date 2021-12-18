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المغرب يحبط هجوما "إرهابيا" داخل المملكة بالتعاون مع واشنطن
المغرب يحبط هجوما "إرهابيا" داخل المملكة بالتعاون مع واشنطن
قال المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب إنه تم توقيف عنصر متطرف موال لتنظيم "داعش" الإرهابي، يبلغ من العمر... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T10:47+0000
2021-12-18T10:47+0000
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
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وأشار المكتب إلى أنه تم إجهاض مشروع المتطرف الإرهابي بالتعاون مع وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما نقلت وكالة الأنباء المغربية. وذكر بيان المكتب أن المشتبه به أعد محتوى رقمياً يعلن فيه بيعته لـ"أمير تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، وأنه خطط للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم خارج البلاد، قبل أن يقرر مؤخرا الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة. ووفقا للمركز فإن إجراءات البحث أثبتت "أن المشتبه فيه قام بمحاولتين لصناعة أجسام متفجرة، وهو ما أكدته عمليات التفتيش المنجزة التي مكنت من حجز أجهزة إلكترونية ومعدات وبقايا مواد يشتبه في استخدامها لأغراض إعداد المتفجرات، والتي تمت إحالتها على المصالح الأمنية التقنية بغرض إخضاعها للخبرات العلمية الضرورية".
https://arabic.sputniknews.com/20211006/الأمن-المغربي-يعلن-إجهاض-مخطط-إرهابي-لـداعش-والقبض-على-أمير-الخلية-وأعضائها-1050353397.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

المغرب يحبط هجوما "إرهابيا" داخل المملكة بالتعاون مع واشنطن

10:47 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / JESUS BLASCO DE AVELLANEDAالأمن المغربي
الأمن المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / JESUS BLASCO DE AVELLANEDA
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قال المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب إنه تم توقيف عنصر متطرف موال لتنظيم "داعش" الإرهابي، يبلغ من العمر 24 عاما وينشط في منطقة سلا الجديدة.
وأشار المكتب إلى أنه تم إجهاض مشروع المتطرف الإرهابي بالتعاون مع وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما نقلت وكالة الأنباء المغربية.
وذكر بيان المكتب أن المشتبه به أعد محتوى رقمياً يعلن فيه بيعته لـ"أمير تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، وأنه خطط للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم خارج البلاد، قبل أن يقرر مؤخرا الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة.
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2021
الأمن المغربي يعلن إجهاض مخطط إرهابي لـ"داعش"
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ووفقا للمركز فإن إجراءات البحث أثبتت "أن المشتبه فيه قام بمحاولتين لصناعة أجسام متفجرة، وهو ما أكدته عمليات التفتيش المنجزة التي مكنت من حجز أجهزة إلكترونية ومعدات وبقايا مواد يشتبه في استخدامها لأغراض إعداد المتفجرات، والتي تمت إحالتها على المصالح الأمنية التقنية بغرض إخضاعها للخبرات العلمية الضرورية".
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