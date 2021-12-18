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الملك محمد السادس يشكر دول الخليج على دعم مغربية الصحراء
الملك محمد السادس يشكر دول الخليج على دعم مغربية الصحراء
توجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بالشكر إلى جميع دول الخليج لدعمهم لقضية "مغربية الصحراء". 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T06:59+0000
2021-12-18T07:19+0000
العالم العربي
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جاء ذلك في سياق برقية شكر بعث بها العاهل المغربي إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، يشكره فيها على دعم بلاده لمغربية الصحراء، حسبما نقلت صحيفة "هسبريس".وقال محمد السادس في برقيته: "يسعدني أن أعرب لكم عن أجمل تحياتي وأصدق مشاعر الإكبار، التي أكنها لشخصكم الكريم، مجددا اعتزازي العميق بما يربطنا شخصيا ويجمع أسرتينا الملكيتين وشعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة، والمودة الخالصة".ووصف الملك هذا الموقف بأنه "أصيل يجسد بحق ما عهدناه في جلالتكم وفي بلدكم الشقيق من تضامن أخوي متين، على كافة المستويات، مع بلدكم الثاني المغرب الذي يعتبر دائما استقرار وأمن دول الخليج العربي جزءا لا يتجزأ من أمنه واستقراره، إيمانا منه بما يجمعهما من وحدة المصير، ومن تطابق في وجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أكدت ذلك أمامكم بمناسبة القمة المغربية الخليجية بالرياض في 20 أبريل 2016”.واختتم الملك برقيته قائلا "وإذ أجدد لكم عبارات شكري وامتناني، أدعو الله تعالى أن يحفظكم بعين عنايته الربانية، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية والهناء وطول العمر، ويوفقكم لتحقيق تطلعات الشعب البحريني الشقيق إلى مزيد التقدم والازدهار".يذكر أن الملك محمد السادس كان قد بعث ببرقيات شكر وامتنان مماثلة لزعماء كل من السعودية والكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر، شكرهم فيها على دعمهم المطلق لوحدة التراب المغربي ومساندة قضية مغربية الصحراء، حسبما نقل موقع "المنارة".
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العالم العربي

الملك محمد السادس يشكر دول الخليج على دعم مغربية الصحراء

06:59 GMT 18.12.2021 (تم التحديث: 07:19 GMT 18.12.2021)
© AFP 2021العاهل المغربي محمد السادس
العاهل المغربي محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021
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توجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بالشكر إلى جميع دول الخليج لدعمهم لقضية "مغربية الصحراء".
جاء ذلك في سياق برقية شكر بعث بها العاهل المغربي إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، يشكره فيها على دعم بلاده لمغربية الصحراء، حسبما نقلت صحيفة "هسبريس".
وقال محمد السادس في برقيته: "يسعدني أن أعرب لكم عن أجمل تحياتي وأصدق مشاعر الإكبار، التي أكنها لشخصكم الكريم، مجددا اعتزازي العميق بما يربطنا شخصيا ويجمع أسرتينا الملكيتين وشعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة، والمودة الخالصة".
وأضاف العاهل المغربي "لقد تلقيت ببالغ التقدير وجزيل الشكر والامتنان ما عبرتم عنه بمعية إخواني أصحاب الجلالة والسمو من قادة الدول الخليجية، من دعم صريح لمغربية الصحراء ومساندة مطلقة للوحدة الترابية للمملكة المغربية خلال اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة".
ووصف الملك هذا الموقف بأنه "أصيل يجسد بحق ما عهدناه في جلالتكم وفي بلدكم الشقيق من تضامن أخوي متين، على كافة المستويات، مع بلدكم الثاني المغرب الذي يعتبر دائما استقرار وأمن دول الخليج العربي جزءا لا يتجزأ من أمنه واستقراره، إيمانا منه بما يجمعهما من وحدة المصير، ومن تطابق في وجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أكدت ذلك أمامكم بمناسبة القمة المغربية الخليجية بالرياض في 20 أبريل 2016”.
واختتم الملك برقيته قائلا "وإذ أجدد لكم عبارات شكري وامتناني، أدعو الله تعالى أن يحفظكم بعين عنايته الربانية، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية والهناء وطول العمر، ويوفقكم لتحقيق تطلعات الشعب البحريني الشقيق إلى مزيد التقدم والازدهار".
يذكر أن الملك محمد السادس كان قد بعث ببرقيات شكر وامتنان مماثلة لزعماء كل من السعودية والكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر، شكرهم فيها على دعمهم المطلق لوحدة التراب المغربي ومساندة قضية مغربية الصحراء، حسبما نقل موقع "المنارة".
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