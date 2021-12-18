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https://arabic.sputniknews.com/20211218/الملياردير-المصري-نجيب-ساويرس-سيبيع-حصته-في-يورونيوز-المتعثرة-لشركة-برتغالية-1054290478.html
الملياردير المصري نجيب ساويرس سيبيع حصته في "يورونيوز" المتعثرة لشركة برتغالية
الملياردير المصري نجيب ساويرس سيبيع حصته في "يورونيوز" المتعثرة لشركة برتغالية
قالت شركة البث الأوروبية المتعثرة "يورونيوز"، إن الملياردير المصري نجيب ساويرس، الذي يملك الحصة المهيمنة فيها، يتجه إلى بيع حصته لشركة ألباك كابيتال... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T08:39+0000
2021-12-18T08:39+0000
أخبار مصر الآن
نجيب ساويرس
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وأوضحت يورونيوز، في بيان لها، إن "ألباك ستحوز بموجب خطاب نوايا الحصة المملوكة لشركة ميديا جلوب نتويركس القابضة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها والمملوكة لساويرس، وهي الحصة التي تبلغ نسبتها 88 في المئة من الأسهم بمبلغ غير معلن".وقال الرئيس التنفيذي لـ"يورونيوز" مايكل بيترز، في اتصال هاتفي مع الصحفيين، إنه يجب إتمام الصفقة بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن الحصة المتبقية، ونسبتها 12 في المئة من الأسهم، ستبقى في أيدي تحالف من شركات البث العامة والسلطات المحلية مثل فرانس تليفيجن وشركة آر.إيه.آي الإيطالية ومؤسسة أبوظبي للاستثمار الإعلامي.وأشار بيترز إلى أن "إجمالي مبيعات يورونيوز هوي بنسبة 23 في المئة في عام 2020 من عام سابق إلى 58 مليون يورو في أعقاب جائحة كورونا وإن الشركة سجلت 16 مليون يورو خسائر في ذلك العام"، متوقعا أن تتراجع الخسائر السنوية إلى نحو ثمانية ملايين دولار في عام 2022 بسبب تدفقات جديدة من العائدات التي ترجع إلى اتفاقات امتيازات تجارية وشراكات.وتعاني يورونيوز، التي تأسست في أعقاب حرب الخليج عام 1990 لتكون "سي.إن.إن أوروبية" من هبوط في عائداتها الإعلانية وتُمنى بخسائر. واعتادت يورونيوز أن تكون مملوكة لتحالف يضم القنوات الأوروبية المملوكة للدول قبل أن يهيمن عليها ساويرس في عام 2015.
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أخبار مصر الآن, نجيب ساويرس

الملياردير المصري نجيب ساويرس سيبيع حصته في "يورونيوز" المتعثرة لشركة برتغالية

08:39 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / PATRICK BAZرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس
رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / PATRICK BAZ
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قالت شركة البث الأوروبية المتعثرة "يورونيوز"، إن الملياردير المصري نجيب ساويرس، الذي يملك الحصة المهيمنة فيها، يتجه إلى بيع حصته لشركة ألباك كابيتال الاستثمارية البرتغالية.
وأوضحت يورونيوز، في بيان لها، إن "ألباك ستحوز بموجب خطاب نوايا الحصة المملوكة لشركة ميديا جلوب نتويركس القابضة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها والمملوكة لساويرس، وهي الحصة التي تبلغ نسبتها 88 في المئة من الأسهم بمبلغ غير معلن".
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وقال الرئيس التنفيذي لـ"يورونيوز" مايكل بيترز، في اتصال هاتفي مع الصحفيين، إنه يجب إتمام الصفقة بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن الحصة المتبقية، ونسبتها 12 في المئة من الأسهم، ستبقى في أيدي تحالف من شركات البث العامة والسلطات المحلية مثل فرانس تليفيجن وشركة آر.إيه.آي الإيطالية ومؤسسة أبوظبي للاستثمار الإعلامي.
وأشار بيترز إلى أن "إجمالي مبيعات يورونيوز هوي بنسبة 23 في المئة في عام 2020 من عام سابق إلى 58 مليون يورو في أعقاب جائحة كورونا وإن الشركة سجلت 16 مليون يورو خسائر في ذلك العام"، متوقعا أن تتراجع الخسائر السنوية إلى نحو ثمانية ملايين دولار في عام 2022 بسبب تدفقات جديدة من العائدات التي ترجع إلى اتفاقات امتيازات تجارية وشراكات.
وتعاني يورونيوز، التي تأسست في أعقاب حرب الخليج عام 1990 لتكون "سي.إن.إن أوروبية" من هبوط في عائداتها الإعلانية وتُمنى بخسائر. واعتادت يورونيوز أن تكون مملوكة لتحالف يضم القنوات الأوروبية المملوكة للدول قبل أن يهيمن عليها ساويرس في عام 2015.
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