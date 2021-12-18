تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/الوطني-الحر-اللبناني-يدعو-المعنيين-لـالإفراج-عن-الحكومة-1054305747.html
"الوطني الحر" اللبناني يدعو "المعنيين" لـ"الإفراج عن الحكومة"
"الوطني الحر" اللبناني يدعو "المعنيين" لـ"الإفراج عن الحكومة"
دعا حزب التيار الوطني الحر في لبنان من وصفهم بـ"المعنيين"، إلى أن يفرجوا عن الحكومة اللبنانية، كي تمارس عملها، على حد تعبيره. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T13:59+0000
2021-12-18T13:59+0000
جبران باسيل
أخبار الحكومة اللبنانية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1049675797_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fee1301fca789827f56bb9b7a2211eb7.jpg
ووفقا لبيان أصدره حزب التيار الوطني الحر عقب اجتماع هيئته التأسيسية، ونشره موقع النشرة، فقد انتقد ما قال إنه "التعطيل المتعمد للحكومة"، محذرا من أن يكون "تقاطع المصالح السياسية"، وراء هذا التعطيل.ودعا "المعنيّين، بالإفراج عن مجلس الوزراء، ليقوم بواجباته في معالجة الأزمات الضاغطة على الناس، ماليّاً واقتصاديّاً ومعيشيّاً"، وفقا للبيان.ورأى البيان أن "البعض، وبذريعة حَلّ الأزمات، يضغط لحَشر رئيس الجمهوريّة ودفعه الى مخالفة الدستور والقبول بإلغاء مجلِس الوزراء واستبداله بالموافقات الإستثنائيّة".ولذا شدد البيان على ضرورة أن يقوم المجلس النيابي "بمساءَلة الحكومة عن سبب عدم انعقادها، وسيقوم التيَّار الوطني الحر، بما يلزم في هذا الاتّجاه لأن انتظام المؤسَّسات الدستوريّة هو الأساس، والميثاقيّة هي ضمانة للشراكة وليسَتْ أداةً للتعطيل".وشدد على ضرورة أن "يصدر المُحقّق العَدلي القرار الظنّي، ويرفع الظلم عن الموقوفين المتهمين، بمعظمهم بالإهمال الإداري، فيما عائلاتهم تتألّم على أبواب الأعياد وتعيش المأساة نفسها منذ عام وأربعة اشهر".
https://arabic.sputniknews.com/20210727/التيار-الوطني-الحر-يعلن-عدم-المشاركة-في-حكومة-ميقاتي-1049675642.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1049675797_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e110ff7643511cbfb573909e6218e7b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جبران باسيل, أخبار الحكومة اللبنانية

"الوطني الحر" اللبناني يدعو "المعنيين" لـ"الإفراج عن الحكومة"

13:59 GMT 18.12.2021
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، بيروت، لبنان 26 يوليو 2021
رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، بيروت، لبنان 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
دعا حزب التيار الوطني الحر في لبنان من وصفهم بـ"المعنيين"، إلى أن يفرجوا عن الحكومة اللبنانية، كي تمارس عملها، على حد تعبيره.
ووفقا لبيان أصدره حزب التيار الوطني الحر عقب اجتماع هيئته التأسيسية، ونشره موقع النشرة، فقد انتقد ما قال إنه "التعطيل المتعمد للحكومة"، محذرا من أن يكون "تقاطع المصالح السياسية"، وراء هذا التعطيل.
رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل، بيروت، لبنان 26 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2021
التيار الوطني الحر يعلن عدم المشاركة في حكومة ميقاتي
27 يوليو, 10:59 GMT
ودعا "المعنيّين، بالإفراج عن مجلس الوزراء، ليقوم بواجباته في معالجة الأزمات الضاغطة على الناس، ماليّاً واقتصاديّاً ومعيشيّاً"، وفقا للبيان.
وثمن الحزب الذي يرأسه النائب جبران باسيل موقف رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون، مؤكدا أنه "على حَقّ في عدم القُبول بالموافقات الاستثنائيّة، طالما أن الحكومة القائمة كاملة الأوصاف الدستوريّة".
ورأى البيان أن "البعض، وبذريعة حَلّ الأزمات، يضغط لحَشر رئيس الجمهوريّة ودفعه الى مخالفة الدستور والقبول بإلغاء مجلِس الوزراء واستبداله بالموافقات الإستثنائيّة".
ولذا شدد البيان على ضرورة أن يقوم المجلس النيابي "بمساءَلة الحكومة عن سبب عدم انعقادها، وسيقوم التيَّار الوطني الحر، بما يلزم في هذا الاتّجاه لأن انتظام المؤسَّسات الدستوريّة هو الأساس، والميثاقيّة هي ضمانة للشراكة وليسَتْ أداةً للتعطيل".

وبخصوص تحقيقات انفجار المرفأ قال البيان إن "الاستنسابيّة التي تشوب التحقيق العَدلي في انفجار مرفأ بيروت والتأخير في إنهاء التحقيقات والمراوحة الحاصلة، تزيد المخاوف من عدم كشف الحقيقة".

وشدد على ضرورة أن "يصدر المُحقّق العَدلي القرار الظنّي، ويرفع الظلم عن الموقوفين المتهمين، بمعظمهم بالإهمال الإداري، فيما عائلاتهم تتألّم على أبواب الأعياد وتعيش المأساة نفسها منذ عام وأربعة اشهر".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:07 GMTبعد الانخفاض التاريخي لليرة.. إلى أين يتجه الاقتصاد التركي
14:05 GMTالاتحاد الأوروبي يرحب بإطلاق آلية تحقيق أممية في الانتهاكات بإثيوبيا
14:05 GMTأطراف التفاوض في فيينا توافق على رؤية إيران حول العقوبات.. لقاءات ستيفاني وليامز مع مسؤولين ليبيين
14:04 GMTطالبان تستأنف إصدار جوازات السفر الأفغانية في كابول
13:59 GMT"الوطني الحر" اللبناني يدعو "المعنيين" لـ"الإفراج عن الحكومة"
13:55 GMTمحمد البخيتي : موازين القوى تغيرت على الأرض والقرار 2216 أصبح من الماضي
13:52 GMTضعف التنسيق بين بغداد وأربيل… هل مكن "داعش" من العودة إلى الساحة العراقية؟
13:49 GMTحفرة جهنم في كوكب الزهرة وسبات الخلايا السرطانية وحرائق غابات قياسية
13:43 GMTالمركز الثقافي الروسي العربي في مدينة سانت بطرسبورغ يعود لنشاطه بعد إغلاقات جائحة كورونا
13:40 GMTوفد أمني عراقي رفيع المستوى يصل إلى قاعدة عين الأسد
13:39 GMTتأجيل مباراة أستون فيلا وبيرنلي في الدوري الإنجليزي بسبب "كورونا"
13:39 GMTسمية الألفي تخضع لعملية استئصال ورم فى الصدر
13:36 GMTالشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينية عمرها 65 عاما بتهمة طعن مستوطن
13:32 GMT‏مطبخ "تيك توك" يقتحم عالم توصيل الطلبات في 2022
13:32 GMTشيخ الأزهر: الأزمة الجديدة التي تضرب عالمنا اليوم هي أزمة البيئة والمناخ
13:27 GMTأمير قطر يظهر سعيدا في المدرجات بعد الفوز على مصر... فيديو
13:24 GMTالمشروب الأسوأ لطحن دهون البطن... "لن تتخيله"
13:20 GMTعشيرة "الأميرة مريم" تحاصر منزل المجرم الذي شوه وجهها... فيديو وصور
13:07 GMTالسعودية تعلن استضافة "أكبر حدث من نوعه في العالم"
13:07 GMTالتعليم المصرية بعد تسجيل أول إصابة بـ"أوميكرون": لا تأجيل للدراسة