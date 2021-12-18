"الوطني الحر" اللبناني يدعو "المعنيين" لـ"الإفراج عن الحكومة"

ووفقا لبيان أصدره حزب التيار الوطني الحر عقب اجتماع هيئته التأسيسية، ونشره موقع النشرة، فقد انتقد ما قال إنه "التعطيل المتعمد للحكومة"، محذرا من أن يكون "تقاطع المصالح السياسية"، وراء هذا التعطيل.ودعا "المعنيّين، بالإفراج عن مجلس الوزراء، ليقوم بواجباته في معالجة الأزمات الضاغطة على الناس، ماليّاً واقتصاديّاً ومعيشيّاً"، وفقا للبيان.ورأى البيان أن "البعض، وبذريعة حَلّ الأزمات، يضغط لحَشر رئيس الجمهوريّة ودفعه الى مخالفة الدستور والقبول بإلغاء مجلِس الوزراء واستبداله بالموافقات الإستثنائيّة".ولذا شدد البيان على ضرورة أن يقوم المجلس النيابي "بمساءَلة الحكومة عن سبب عدم انعقادها، وسيقوم التيَّار الوطني الحر، بما يلزم في هذا الاتّجاه لأن انتظام المؤسَّسات الدستوريّة هو الأساس، والميثاقيّة هي ضمانة للشراكة وليسَتْ أداةً للتعطيل".وشدد على ضرورة أن "يصدر المُحقّق العَدلي القرار الظنّي، ويرفع الظلم عن الموقوفين المتهمين، بمعظمهم بالإهمال الإداري، فيما عائلاتهم تتألّم على أبواب الأعياد وتعيش المأساة نفسها منذ عام وأربعة اشهر".
ودعا "المعنيّين، بالإفراج عن مجلس الوزراء، ليقوم بواجباته في معالجة الأزمات الضاغطة على الناس، ماليّاً واقتصاديّاً ومعيشيّاً"، وفقا للبيان.
وثمن الحزب الذي يرأسه النائب جبران باسيل موقف رئيس الجمهوريّة ميشال عون، مؤكدا أنه "على حَقّ في عدم القُبول بالموافقات الاستثنائيّة، طالما أن الحكومة القائمة كاملة الأوصاف الدستوريّة".
ورأى البيان أن "البعض، وبذريعة حَلّ الأزمات، يضغط لحَشر رئيس الجمهوريّة ودفعه الى مخالفة الدستور والقبول بإلغاء مجلِس الوزراء واستبداله بالموافقات الإستثنائيّة".
ولذا شدد البيان على ضرورة أن يقوم المجلس النيابي "بمساءَلة الحكومة عن سبب عدم انعقادها، وسيقوم التيَّار الوطني الحر، بما يلزم في هذا الاتّجاه لأن انتظام المؤسَّسات الدستوريّة هو الأساس، والميثاقيّة هي ضمانة للشراكة وليسَتْ أداةً للتعطيل".
وبخصوص تحقيقات انفجار المرفأ قال البيان إن "الاستنسابيّة التي تشوب التحقيق العَدلي في انفجار مرفأ بيروت والتأخير في إنهاء التحقيقات والمراوحة الحاصلة، تزيد المخاوف من عدم كشف الحقيقة".
وشدد على ضرورة أن "يصدر المُحقّق العَدلي القرار الظنّي، ويرفع الظلم عن الموقوفين المتهمين، بمعظمهم بالإهمال الإداري، فيما عائلاتهم تتألّم على أبواب الأعياد وتعيش المأساة نفسها منذ عام وأربعة اشهر".