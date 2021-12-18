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بث مباشر... مباراة الجزائر 0 وتونس 0 في نهائي كأس العرب
بث مباشر... مباراة الجزائر 0 وتونس 0 في نهائي كأس العرب
انطلقت مباراة الجزائر وتونس على ملعب "البيت" في نهائي بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر، والتى تقام تحت رعاية الفيفا للمرة الأولى فى التاريخ. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T14:30+0000
2021-12-18T15:11+0000
منتخب تونس الوطني
منتخب الجزائر الوطني
بث مباشر
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منتخب تونس الوطني, منتخب الجزائر الوطني, بث مباشر, новый онлайн для белой редактуры
جماهير منتخب الجزائر في مباراة الجزائر وكوت ديفوار - سبوتنيك عربي

بث مباشر... مباراة الجزائر 0 وتونس 0 في نهائي كأس العرب

14:30 GMT 18.12.2021 (تم التحديث: 15:11 GMT 18.12.2021)
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انطلقت مباراة الجزائر وتونس على ملعب "البيت" في نهائي بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر، والتى تقام تحت رعاية الفيفا للمرة الأولى فى التاريخ.
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15:45 GMT 18.12.2021
بطاقة صفراء من نصيب محمد أمين بن حميدة لاعب منتخب تونس نتيجة لمس متعمد للكرة باليد.
15:43 GMT 18.12.2021
4 دقائق على نهاية عمر الشوط الأول والتعادل السلبي سيد الموقف
15:42 GMT 18.12.2021
استئناف المباراة بعد توقف دقائق
15:41 GMT 18.12.2021
بطاقة صفراء جديدة من نصيب الجزائري بغداد بونجاح
15:40 GMT 18.12.2021
بطاقة صفراء أولى من نصيب التونسي يوسف المساكني
15:38 GMT 18.12.2021
توقف المباراة لوجود بعض الإحتكاكات بين لاعبي المنتخبين داخل أرضية الملعب
15:34 GMT 18.12.2021
الحظ يعاند الجزائر ويضيع محاربو الصحراء أقوى فرصة حتى الان في انفراد ايوسف المساكني
15:32 GMT 18.12.2021
نصف ساعة مرت من عمر الشوط الأول والنتيجة لا تزال التعادل السلبي
15:29 GMT 18.12.2021
ركنية لمحاربي الصحراء
15:28 GMT 18.12.2021
ركلة حرة مباشرة لمصلحة المنتخب الجزائري
15:25 GMT 18.12.2021
سقوط مزياني بعد إصابته
15:23 GMT 18.12.2021
الجزائري طيب مزياني يضيع هدفا مؤكدا بعد انفراد بالحارس التونسي
15:22 GMT 18.12.2021
20 دقيقة من عمر الشوط الأول والتعادل السلبي سيد الموقف
15:21 GMT 18.12.2021
المدرجات تشتعل في مباراة مثيرة
15:21 GMT 18.12.2021
تسديدة صاروخية لنعيم السليتي يتصدى لها ببراعة الحارس الجزائري مبولحي لتتحول إلى ركنية
15:20 GMT 18.12.2021
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15:18 GMT 18.12.2021
الاستحواذ، منتخب تونس 58% - 42% منتخب الجزائر
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