بث مباشر... مباراة الجزائر 0 وتونس 0 في نهائي كأس العرب

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انطلقت مباراة الجزائر وتونس على ملعب "البيت" في نهائي بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر، والتى تقام تحت رعاية الفيفا للمرة الأولى فى التاريخ.
15:45 GMT 18.12.2021
بطاقة صفراء من نصيب محمد أمين بن حميدة لاعب منتخب تونس نتيجة لمس متعمد للكرة باليد.
15:43 GMT 18.12.2021
4 دقائق على نهاية عمر الشوط الأول والتعادل السلبي سيد الموقف
15:42 GMT 18.12.2021
استئناف المباراة بعد توقف دقائق
15:41 GMT 18.12.2021
بطاقة صفراء جديدة من نصيب الجزائري بغداد بونجاح
15:40 GMT 18.12.2021
بطاقة صفراء أولى من نصيب التونسي يوسف المساكني
15:38 GMT 18.12.2021
توقف المباراة لوجود بعض الإحتكاكات بين لاعبي المنتخبين داخل أرضية الملعب
15:34 GMT 18.12.2021
الحظ يعاند الجزائر ويضيع محاربو الصحراء أقوى فرصة حتى الان في انفراد ايوسف المساكني
15:32 GMT 18.12.2021
نصف ساعة مرت من عمر الشوط الأول والنتيجة لا تزال التعادل السلبي
15:29 GMT 18.12.2021
ركنية لمحاربي الصحراء
15:28 GMT 18.12.2021
ركلة حرة مباشرة لمصلحة المنتخب الجزائري
15:25 GMT 18.12.2021
سقوط مزياني بعد إصابته
15:23 GMT 18.12.2021
الجزائري طيب مزياني يضيع هدفا مؤكدا بعد انفراد بالحارس التونسي
15:22 GMT 18.12.2021
20 دقيقة من عمر الشوط الأول والتعادل السلبي سيد الموقف
15:21 GMT 18.12.2021
المدرجات تشتعل في مباراة مثيرة
15:21 GMT 18.12.2021
تسديدة صاروخية لنعيم السليتي يتصدى لها ببراعة الحارس الجزائري مبولحي لتتحول إلى ركنية
15:20 GMT 18.12.2021
هجمة خطيرة لمنتخب تونس يحولها الدفاع الجزائري إلى ركنية
15:18 GMT 18.12.2021
الاستحواذ، منتخب تونس 58% - 42% منتخب الجزائر
15:16 GMT 18.12.2021
15:16 GMT 18.12.2021
رأسية تونسية خطيرة من بلال العيفة تصدت لها العارضة
15:15 GMT 18.12.2021
ركلة حرة مباشرة لتونس من خارج الصندوق