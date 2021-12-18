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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211218/بث-مباشر-مباراة-منتخب-مصر-وقطر-في-كأس-العرب-1054293802.html
بث مباشر... مباراة منتخب مصر وقطر في كأس العرب (0-0)
بث مباشر... مباراة منتخب مصر وقطر في كأس العرب (0-0)
تابعوا معنا المواجهة القوية بين منتخبي مصر وقطر لتحديد المركزين الثالث والرابع في منافسات كأس العرب 2021 والتي تقام في قطر تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T09:43+0000
2021-12-18T10:36+0000
كأس العرب 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
منتخب قطر الوطني
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رياضة, منتخب مصر الوطني, منتخب قطر الوطني, новый онлайн для белой редактуры
مصر وقطر في كأس العرب 2021 - سبوتنيك عربي

بث مباشر... مباراة منتخب مصر وقطر في كأس العرب (0-0)

09:43 GMT 18.12.2021 (تم التحديث: 10:36 GMT 18.12.2021)
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يتبع
تابعوا معنا المواجهة القوية بين منتخبي مصر وقطر لتحديد المركزين الثالث والرابع في منافسات كأس العرب 2021 والتي تقام في قطر تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
الجديد أولاًالقديم أولاً
11:11 GMT 18.12.2021
سيطرة قطرية على مجريات اللعب وتراجع في أداء مصر
11:08 GMT 18.12.2021
أوووو يلعب الخطأ من عفيف إلى خوخي يرسلها بالعرض إلى المعز علي أمام مرمى الشناوي بأقل من متر ولكنه يسددها أعلى العارضة ليضيع هدف أول لمنتخب قطر
11:06 GMT 18.12.2021
خطأ لصالح قطر قريبة من منطقة جزاء مصر
11:05 GMT 18.12.2021
انطلاق أحداث الشوط الثاني
10:49 GMT 18.12.2021
استراحــــــــــــــــــــــــــــــة
10:48 GMT 18.12.2021
انحصار اللعب في وسط الملعب
10:46 GMT 18.12.2021
3 دقائق وقت محتسب بدل الضائع
10:46 GMT 18.12.2021
هجمة مرتدة خطيرة لمصر يرفعها أحمد رفعت داخل منطقة جزاء قطر لشريف ولكن دفاع قطر يتدخل في الوقت المناسب
10:44 GMT 18.12.2021
تلعب الركنية توصل لحمدي فتحي داخل منطقة الجزاء يسددها بقوة ولكن تصطدم بالدفاع القطري وتفقد خطورتها
10:43 GMT 18.12.2021
مصر ترد بضربة ركنية من ناحية الشمال
10:42 GMT 18.12.2021
طويلة بينية لمنتخب قطر ولكنها سريعة معز علي لا يستطيع اللحاق بالكرة وتخرج إلى ضربة مرمى لصالح مصر
10:39 GMT 18.12.2021
هدوء في نسق المباراة
10:38 GMT 18.12.2021
هجمة لقطر عن طريق معز علي ولكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى
10:36 GMT 18.12.2021
استئناف اللعب مرة أخرى
10:33 GMT 18.12.2021
توقف اللعب لإصابة حارس مرمى مصر محمد الشناوي
10:30 GMT 18.12.2021
هجمات متبادلة سريعة بين الفريقين لكن ما زالت الغلبة للمدافعين
10:29 GMT 18.12.2021
شاهد توقع المحللين لنتيجة الشوط الأول
10:28 GMT 18.12.2021
مرور نصف ساعة لعب من أحداث الشوط الأول، ومازال التعادل السلبي قائم حتى الآن.
10:28 GMT 18.12.2021
هجمة خطيرة لقطر من ناحية الشمال ولكن الدفاع المصري يتدخل في الوقت المناسب ويشتت الكرة
10:24 GMT 18.12.2021
مصر تحاصر قطر في منطقة الجزاء وفتوح يرفع عرضية خطيرة يقابلها محمد شريف برأسه ولكن إلى أعلى العارضة
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