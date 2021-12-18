بث مباشر... مباراة منتخب مصر وقطر في كأس العرب (0-0)

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تابعوا معنا المواجهة القوية بين منتخبي مصر وقطر لتحديد المركزين الثالث والرابع في منافسات كأس العرب 2021 والتي تقام في قطر تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
11:11 GMT 18.12.2021
سيطرة قطرية على مجريات اللعب وتراجع في أداء مصر
11:08 GMT 18.12.2021
أوووو يلعب الخطأ من عفيف إلى خوخي يرسلها بالعرض إلى المعز علي أمام مرمى الشناوي بأقل من متر ولكنه يسددها أعلى العارضة ليضيع هدف أول لمنتخب قطر
11:06 GMT 18.12.2021
خطأ لصالح قطر قريبة من منطقة جزاء مصر
11:05 GMT 18.12.2021
انطلاق أحداث الشوط الثاني
10:49 GMT 18.12.2021
استراحــــــــــــــــــــــــــــــة
10:48 GMT 18.12.2021
انحصار اللعب في وسط الملعب
10:46 GMT 18.12.2021
3 دقائق وقت محتسب بدل الضائع
10:46 GMT 18.12.2021
هجمة مرتدة خطيرة لمصر يرفعها أحمد رفعت داخل منطقة جزاء قطر لشريف ولكن دفاع قطر يتدخل في الوقت المناسب
10:44 GMT 18.12.2021
تلعب الركنية توصل لحمدي فتحي داخل منطقة الجزاء يسددها بقوة ولكن تصطدم بالدفاع القطري وتفقد خطورتها
10:43 GMT 18.12.2021
مصر ترد بضربة ركنية من ناحية الشمال
10:42 GMT 18.12.2021
طويلة بينية لمنتخب قطر ولكنها سريعة معز علي لا يستطيع اللحاق بالكرة وتخرج إلى ضربة مرمى لصالح مصر
10:39 GMT 18.12.2021
هدوء في نسق المباراة
10:38 GMT 18.12.2021
هجمة لقطر عن طريق معز علي ولكن الكرة تخرج إلى ضربة مرمى
10:36 GMT 18.12.2021
استئناف اللعب مرة أخرى
10:33 GMT 18.12.2021
توقف اللعب لإصابة حارس مرمى مصر محمد الشناوي
10:30 GMT 18.12.2021
هجمات متبادلة سريعة بين الفريقين لكن ما زالت الغلبة للمدافعين
10:29 GMT 18.12.2021
شاهد توقع المحللين لنتيجة الشوط الأول
10:28 GMT 18.12.2021
مرور نصف ساعة لعب من أحداث الشوط الأول، ومازال التعادل السلبي قائم حتى الآن.
10:28 GMT 18.12.2021
هجمة خطيرة لقطر من ناحية الشمال ولكن الدفاع المصري يتدخل في الوقت المناسب ويشتت الكرة
10:24 GMT 18.12.2021
مصر تحاصر قطر في منطقة الجزاء وفتوح يرفع عرضية خطيرة يقابلها محمد شريف برأسه ولكن إلى أعلى العارضة