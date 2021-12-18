https://arabic.sputniknews.com/20211218/بعد-الانخفاض-التاريخي-لليرة-إلى-أين-يتجه-الاقتصاد-التركي-1054306458.html

بعد الانخفاض التاريخي لليرة.. إلى أين يتجه الاقتصاد التركي

بعد الانخفاض التاريخي لليرة.. إلى أين يتجه الاقتصاد التركي

تشهد العملة التركية موجة تراجع حادة، حيث تهبط الليرة كل يوم تقريبا أمام الدولار لتصل إلى مستويات تاريخية منخفضة، وتشير بيانات وكالة "بلومبرغ" إلى أن سعر صرف... 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T14:07+0000

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بعد الانخفاض التاريخي لليرة .. إلى أين يتجه الاقتصاد التركي بعد الانخفاض التاريخي لليرة .. إلى أين يتجه الاقتصاد التركي

يأتي ذلك في ظل قيام البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة الرئيسي 400 نقطة أساس إلى 15% منذ سبتمبر 2021، تنفيذا لخطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تعطي الأولوية للصادرات والإقراض، على الرغم من انتقادات اقتصاديين ومشرعين معارضين لهذه السياسة، والتي اعتبروها "متهورة".وأكد الرئيس التركي عزم حكومته على وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار في تركيا.وتقول وكالة "رويترز" إن الليرة فقدت 55 بالمئة من قيمتها خلال العام الجاري، وأكثر من ثلث قيمتها خلال الشهر الماضي وحده، وهو ما ينعكس سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين الأتراك الذين تآكلت مدخراتهم بفعل موجة تضخم حادة، و تقول التقديرات الرسمية إنها بلغت 20 بالمئة، بينما يرجح خبراء أن نسبة التضخم الفعلية تتجاوز 50 في المئة.وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة إسطنبول سمير صالحة إن "التراجع موجود على مستوي سعر الصرف، لكن الاقتصاد التركي ككل مازال لم يتغير سواء في معدلات النمو والتصدير ومواصلة البرامج والمشاريع الاستراتيجية".وأشار إلى أن الحكومة أقرت رفع الحد الأدني للأجور، ما يعني أن لديها القدرة على هذا النوع من الإجراءات، والأهم أنها مازالت متمسكة بخططها التجارية والاستثمارية وأيضا خططها الخارجية لتقديم الدعم للدول التي تنسق معها و الالتزام بكل ملفاتها الخارجية، ما يعكس أن الداخل التركي متماسك في التعامل مع هذه المسائل.من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي، مصطفي أكرم حنتوش أن "الميول التوسعية لتركيا أثرت على علاقاتها التجارية في الإقليم، كما أنها لا تناسب القوى الكبرى التي تنفق مليارات للهيمنة على المنطقة، مشيرا إلى أن "انهيار الليرة سيستمر مالم تصل أنقرة إلى اتفاق مع القوى الكبرى بشأن مشاريعها الاقليمية".إلى ذلك، أكد الكاتب والمحلل السياسي، د. يوسف كاتب أوغلو، أن "الاقتصاد التركي لم يشهد أزمات على مدار عقدين، لكن تركيا تتعرض الآن لضغوط بسبب عدم تماشيها مع مخططات إقليمية وعالمية، ومن أهم هذه الضغوط تخفيض التصنيفات الائتمانية والحرمان من القروض أو منحها بأسعار فائدة مرتفعة، ما أثر على الاستثمار الاجنبي المباشر" .و أشار إلى أن "تركيا لجأت إلى نظام المبادلة مع بعض الدول من بينها الصين وروسيا وأذربيجان وقطر وهذا ما أزعج أمريكا"، بحسب قوله.إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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