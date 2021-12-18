https://arabic.sputniknews.com/20211218/بكتيريا-تهاجم-الجهاز-الهضمي-وتسبب-آلام-مبرحة-1054298312.html

الملوية البوابية... بكتيريا تهاجم الجهاز الهضمي وتسبب آلاما مبرحة

الملوية البوابية... بكتيريا تهاجم الجهاز الهضمي وتسبب آلاما مبرحة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل صحية حادة تتعلق بالمعدة والأمعاء دون معرفة الأسباب أو حتى طرق علاجها. 18.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-18T11:38+0000

2021-12-18T11:38+0000

2021-12-18T11:47+0000

العالم

طب

معدة

الأمعاء

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/05/1048892658_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c66f7a3b7c9c5a595cc10fb2ae8e13ec.jpg

بكتيريا الملوية البوابية وتعد الملوية البوابية (الحلزونية البوابية) (H.pylori)، نوعا من أنواع البكتيريا التي يمكن أن تدخل جسم الإنسان وتعيش في جهازه الهضمي، وقد تسبب تقرحات في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة وذلك بعد عدة سنوات من الإصابة، في حين قد يصل مستوى العدوى إلى خطر الإصابة بسرطان المعدة بالنسبة لبعض الأشخاص.وبحسب الموقع الطبي الأمريكي "ويب إم دي"، تعد الإصابة بالبكتيريا الحلزونية البوابية أمرا شائع الحدوث، وبحسب التقديرات فإن نحو ثلثي سكان العالم مصابون بهذه البكتيريا دون حدوث تقرحات عند معظمهم، كما تتوفر الأدوية التي يمكنها قتل الجراثيم وتساعد على التئام التقرحات، وتعتبر العادات الصحية الجيدة والمياة النظيفة من أهم طرق الوقاية.كيف تسبب بكتيريا الملوية البوابية المرضاعتقد الأطباء لعقود من الزمن أن الناس يعانون من القرحة بسبب الإجهاد أو الأطعمة الغنية بالتوابل أو التدخين أو غير ذلك من عادات نمط الحياة، ولكن عندما اكتشف العلماء بكتيريا الملوية البوابية في عام 1982، وجدوا أن الجراثيم هي سبب معظم أعراض تقرح المعدة.تدخل الملوية البوابية إلى جسمك وتهاجم بطانة المعدة التي تحتوي على الحمض الذي يستخدمه الجسم لهضم الطعام، وبمجرد أن تسبب البكتيريا ضررًا كافيًا، يمكن أن يخترق الحمض البطانة ما يؤدي إلى القرحة، التي بدورها قد تسبب النزيف أو الالتهابات، أو تمنع حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي.كيف تحدث الإصابة:يمكن أن تتنتقل االبكتيريا الملوية البوابية إلى الإنسان عن طريق الطعام أو الماء أو الأواني، وتعد أكثر شيوعًا في البلدان أو المجتمعات التي تفتقر إلى المياه النظيفة أو أنظمة الصرف الصحي الجيدة، كما يمكن أيضا التقاط البكتيريا من خلال ملامسة اللعاب أو سوائل الجسم الأخرى للأشخاص المصابين، بحسب الموقع.ويصاب الكثير من الناس بالبكتيريا الحلزونية البوابية في مرحلة الطفولة، ولكن يمكن أن يصاب بها البالغون أيضًا، حيث تعيش الجراثيم في الجسم لسنوات قبل أن تبدأ الأعراض، لكن معظم الأشخاص المصابين بها لن يصابوا بالقرحة أبدًا، فيما يبقى الأطباء غير متأكدين من سبب إصابة بعض الأشخاص فقط بالقرحة بعد الإصابة.الأعراضإذا كنت تعاني من القرحة، فقد تشعر بألم خفيف أو حارق في بطنك بشكل متقطع، ولكن من المحتمل أن تشعر بها أكثر عندما تكون معدتك فارغة، بين الوجبات أو في منتصف الليل مثلا. ويمكن أن تستمر تلك الآلام لبضع دقائق أو ساعات، وقد تشعر بتحسن بعد تناول الطعام أو شرب الحليب أو تناول مضادات الحموضة.تشمل العلامات الأخرى للقرحة ما يلي:النفخالتجشؤعدم الشعور بالجوعالغثيانالتقيؤفقدان الوزن بدون سبب واضحويمكن أن تنزف القرحة في معدتك أو أمعائك، مما قد يشكل خطرًا على صحتك، وهنا يحب الحصول على المساعدة الطبية فورًا إذا كان لديك أي من هذه الأعراض:براز دموي أو أحمر غامق أو أسودصعوبة في التنفسدوار أو إغماءشعور بالتعب الشديد دون سببلون بشرة شاحبقيء فيه دم أو يشبه القهوة المطحونةآلام شديدة وحادة في المعدةكما يجب الانتباه لبعض الأعراض التي قد تكون إشارة إلى الإصابة بسرطان المعدة:ألم أو انتفاخ في البطنغثيانعدم شعور بالجوعشعور بالامتلاء بعد تناول كمية صغيرةتقيؤفقدان وزن دون سببوبحسب "ويب إم دي"، فإنه للحصول على التشخيص المناسب، من الأفضل الخضوع للاختبار الطبي، كما يمكن لبعض الأدوية مثل العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs) أن تلحق الضرر أيضًا ببطانة المعدة، لذلك من المهم معرفة سبب الأعراض حتى تتمكن من الحصول على العلاج المناسب.أهم الاختبارات الطبية:ومن أهم الاختبارات الطبية للكشف عن بكتيريا الملوية البوابية في الجسم والتي يجب إجراؤها تحت إشراف الطبيب المختص:اختبارات الدم والبرازاختبار تنفس اليورياتنظير الجهاز الهضمي العلوي.التصوير المقطعي المحوسب (CT)وفي حال وجود أورام:اختبارات الدم للتحقق من فقر الدماختبار الدم الخفي في البرازالخزعةالتصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)الوقايةيشير الموقع إلى أنه يمكنك حماية نفسك من الإصابة بعدوى الملوية البوابية بنفس الخطوات التي تتخذها لإبعاد الجراثيم الأخرى:اغسل يديك بعد استخدام الحمام وقبل تحضير الطعام أو تناوله، وعلم أطفالك أن يفعلوا نفس الشيء.تجنب الطعام أو الماء غير النظيف.لا تأكل أي شيء لم يتم طهيه جيدًا.تجنب الطعام الذي يقدمه الأشخاص الذين لم يغسلوا أيديهم.على الرغم من أن الإجهاد والأطعمة الغنية بالتوابل لا تسبب القرحة، إلا أنها قد تمنعها من الشفاء بسرعة أو تزيد من الألم.ويفضل التحدث إلى طبيبك حول طرق إدارة التوتر لديك، وتحسين نظامك الغذائي، والحصول على المساعدة للإقلاع عن التدخين.

https://arabic.sputniknews.com/20211028/أخطر-ثلاثة-أطعمة-للأمعاء-1050553296.html

https://arabic.sputniknews.com/20211216/طريقة-خاطئة-عند-سلق-البيض-تسبب-التهاب-الأمعاء-1054090429.html

https://arabic.sputniknews.com/20211121/الفاكهة-الصغرة-تناولها-يفيد-الأمعاء-والقولون-وجودة-النوم-1050767388.html

https://arabic.sputniknews.com/20211120/كيف-تؤثر-بكتيريا-الأمعاء-على-صحة-البشرة--1050757734.html

https://arabic.sputniknews.com/20211101/دراسة-تكشف-كيف-يسبب-التهاب-الأمعاء-اضطرابات-دماغية-مثل-الاكتئاب-1050595723.html

https://arabic.sputniknews.com/20210920/12-نوعا-من-الأطعمة-الغنية-بالبروبيوتيك-لتحسين-صحة-الأمعاء--1050199539.html

https://arabic.sputniknews.com/20210528/تقرير-يكشف-كمية-الألياف-التي-تحتاجها-الأمعاء-ومصدرها-النباتي--1049100002.html

https://arabic.sputniknews.com

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, طب, معدة, الأمعاء