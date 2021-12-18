بلينكن للشعب السوداني: الولايات المتحدة لا تزال تقف إلى جانبكم

وأضاف بلينكن في تغريدة على موقع تويتر، "الولايات المتحدة لا تزال تقف إلى جانبهم (السودانيين)".يأتي ذلك بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع على الآلاف من أنصار قوى الحرية والتغيير المعارضة بالسودان، والذين تجمعوا في العاصمة الخرطوم أمس الجمعة.ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم، "وجهة إطلاق الغاز المسيل للدموع مجهولة. لم يكن هناك أي مؤشر على وجود رجال شرطة في مكان الحادث".اندلعت احتجاجات حاشدة في أعقاب الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر/تشرين الأول واستمرت عقب الإعلان عن اتفاق يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني أعاد بموجبه الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه بعدما كان يخضع للإقامة الجبرية في منزله.ويواجه الاتفاق بين حمدوك والجيش معارضة من محتجين، كانوا يرون في حمدوك من قبل رمزا لمقاومة الحكم العسكري لكنهم اعتبروا توقيعه على الاتفاق خيانة.وكان خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء قبل الانقلاب والمعارض البارز الذي تم اعتقاله وإطلاق سراحه بعد استيلاء الجيش على السلطة، يتحدث إلى الحشود من على المنصة عندما أُطلق الغاز المسيل للدموع.وكان من المقرر أن تتحدث في الندوة شخصيات معارضة بارزة أخرى.وأظهرت لقطات حية بثها حزب المؤتمر السوداني بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع مقاعد متناثرة في المكان.
اندلعت احتجاجات حاشدة في أعقاب الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر/تشرين الأول واستمرت عقب الإعلان عن اتفاق يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني أعاد بموجبه الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه بعدما كان يخضع للإقامة الجبرية في منزله.
ويواجه الاتفاق بين حمدوك والجيش معارضة من محتجين، كانوا يرون في حمدوك من قبل رمزا لمقاومة الحكم العسكري لكنهم اعتبروا توقيعه على الاتفاق خيانة.
وكان خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء قبل الانقلاب والمعارض البارز الذي تم اعتقاله وإطلاق سراحه بعد استيلاء الجيش على السلطة، يتحدث إلى الحشود من على المنصة عندما أُطلق الغاز المسيل للدموع.
وقال يوسف على تويتر، "سواء اعتدوا علينا بالبمبان (الغاز المسيل للدموع) أو بالرصاص.. لن يخرسوا ألسنتنا طالما فينا قلب ينبض.. سنهزم الانقلاب وسيسترد شعبنا حريته".
وكان من المقرر أن تتحدث في الندوة شخصيات معارضة بارزة أخرى.
وأظهرت لقطات حية بثها حزب المؤتمر السوداني بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع مقاعد متناثرة في المكان.