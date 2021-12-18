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https://arabic.sputniknews.com/20211218/بلينكن-للشعب-السوداني-الولايات-المتحدة-لا-تزال-تقف-إلى-جانبكم-1054286768.html
بلينكن للشعب السوداني: الولايات المتحدة لا تزال تقف إلى جانبكم
بلينكن للشعب السوداني: الولايات المتحدة لا تزال تقف إلى جانبكم
وقال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن كثيرا من السودانيين يطالبون باحترام حقوقهم الإنسانية الأساسية والتعبير عن تطلعهم المستمر إلى سودان... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T02:29+0000
2021-12-18T02:29+0000
السودان
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وأضاف بلينكن في تغريدة على موقع تويتر، "الولايات المتحدة لا تزال تقف إلى جانبهم (السودانيين)".يأتي ذلك بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع على الآلاف من أنصار قوى الحرية والتغيير المعارضة بالسودان، والذين تجمعوا في العاصمة الخرطوم أمس الجمعة.ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم، "وجهة إطلاق الغاز المسيل للدموع مجهولة. لم يكن هناك أي مؤشر على وجود رجال شرطة في مكان الحادث".اندلعت احتجاجات حاشدة في أعقاب الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر/تشرين الأول واستمرت عقب الإعلان عن اتفاق يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني أعاد بموجبه الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه بعدما كان يخضع للإقامة الجبرية في منزله.ويواجه الاتفاق بين حمدوك والجيش معارضة من محتجين، كانوا يرون في حمدوك من قبل رمزا لمقاومة الحكم العسكري لكنهم اعتبروا توقيعه على الاتفاق خيانة.وكان خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء قبل الانقلاب والمعارض البارز الذي تم اعتقاله وإطلاق سراحه بعد استيلاء الجيش على السلطة، يتحدث إلى الحشود من على المنصة عندما أُطلق الغاز المسيل للدموع.وكان من المقرر أن تتحدث في الندوة شخصيات معارضة بارزة أخرى.وأظهرت لقطات حية بثها حزب المؤتمر السوداني بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع مقاعد متناثرة في المكان.
https://arabic.sputniknews.com/20211216/وزير-سوداني-قطر-تقدم-لنا-العون-بلا-من-أو-أذى-1054074645.html
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السودان

بلينكن للشعب السوداني: الولايات المتحدة لا تزال تقف إلى جانبكم

02:29 GMT 18.12.2021
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة، قطر 7 سبتمبر 2021
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الدوحة، قطر 7 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / POOL
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وقال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إن كثيرا من السودانيين يطالبون باحترام حقوقهم الإنسانية الأساسية والتعبير عن تطلعهم المستمر إلى سودان ديمقراطي.
وأضاف بلينكن في تغريدة على موقع تويتر، "الولايات المتحدة لا تزال تقف إلى جانبهم (السودانيين)".
يأتي ذلك بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع على الآلاف من أنصار قوى الحرية والتغيير المعارضة بالسودان، والذين تجمعوا في العاصمة الخرطوم أمس الجمعة.
ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم، "وجهة إطلاق الغاز المسيل للدموع مجهولة. لم يكن هناك أي مؤشر على وجود رجال شرطة في مكان الحادث".
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16 ديسمبر, 10:01 GMT
اندلعت احتجاجات حاشدة في أعقاب الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر/تشرين الأول واستمرت عقب الإعلان عن اتفاق يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني أعاد بموجبه الجيش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه بعدما كان يخضع للإقامة الجبرية في منزله.
ويواجه الاتفاق بين حمدوك والجيش معارضة من محتجين، كانوا يرون في حمدوك من قبل رمزا لمقاومة الحكم العسكري لكنهم اعتبروا توقيعه على الاتفاق خيانة.
وكان خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء قبل الانقلاب والمعارض البارز الذي تم اعتقاله وإطلاق سراحه بعد استيلاء الجيش على السلطة، يتحدث إلى الحشود من على المنصة عندما أُطلق الغاز المسيل للدموع.
وقال يوسف على تويتر، "سواء اعتدوا علينا بالبمبان (الغاز المسيل للدموع) أو بالرصاص.. لن يخرسوا ألسنتنا طالما فينا قلب ينبض.. سنهزم الانقلاب وسيسترد شعبنا حريته".
وكان من المقرر أن تتحدث في الندوة شخصيات معارضة بارزة أخرى.
وأظهرت لقطات حية بثها حزب المؤتمر السوداني بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع مقاعد متناثرة في المكان.
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