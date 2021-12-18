تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211218/بمساعدة-السعودية-والعراق-طهران-تعلن-بدء-نقل-سفيرها-لدى-أنصار-الله-إلى-إيران-1054322200.html
بمساعدة السعودية والعراق.. طهران تعلن بدء نقل سفيرها لدى "أنصار الله" إلى إيران
بمساعدة السعودية والعراق.. طهران تعلن بدء نقل سفيرها لدى "أنصار الله" إلى إيران
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن إيران بصدد إجلاء مبعوثها إلى جماعة "أنصار الله" اليمنية بعد إصابته بكوفيد-19. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T22:57+0000
2021-12-18T22:57+0000
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048518556_0:35:3065:1759_1920x0_80_0_0_d46540e7e640afacc32f0561c9d14dc6.jpg
وقال متحدث باسم جماعة "أنصار الله"، إن السعودية والعراق يساعدان في نقل المبعوث حسن إيرلو.بدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة هذا العام في وقت تحاول فيه القوى العالمية إنقاذ اتفاق نووي مع طهران، بينما تقود الأمم المتحدة جهودا لإنهاء الحرب في اليمن.وقال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لوسائل إعلام رسمية، وقال محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين عبر حسابه على تويتر، "تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية"، وفقا لرويترز.تدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين بعد أن طردت الجماعة الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء. ويفرض التحالف حصارا بحريا وجويا على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048518556_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_4443f9ebf942fae5e8546ec06da3b724.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران

بمساعدة السعودية والعراق.. طهران تعلن بدء نقل سفيرها لدى "أنصار الله" إلى إيران

22:57 GMT 18.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNERعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / LISI NIESNER
تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن إيران بصدد إجلاء مبعوثها إلى جماعة "أنصار الله" اليمنية بعد إصابته بكوفيد-19.
وقال متحدث باسم جماعة "أنصار الله"، إن السعودية والعراق يساعدان في نقل المبعوث حسن إيرلو.
بدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة هذا العام في وقت تحاول فيه القوى العالمية إنقاذ اتفاق نووي مع طهران، بينما تقود الأمم المتحدة جهودا لإنهاء الحرب في اليمن.
وقال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لوسائل إعلام رسمية،
نظرا لضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة له، فقد قامت الخارجية الإيرانية ببعض الاتصالات والمشاورات اللازمة مع عدد من دول المنطقة، وبالتالي توفرت الظروف المبدئية اللازمة، ويتم حاليا نقل السفير الإيراني إلى البلاد.
وقال محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين عبر حسابه على تويتر، "تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية"، وفقا لرويترز.
تدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين بعد أن طردت الجماعة الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء. ويفرض التحالف حصارا بحريا وجويا على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
22:57 GMTبمساعدة السعودية والعراق.. طهران تعلن بدء نقل سفيرها لدى "أنصار الله" إلى إيران
22:31 GMTسويسرا تسلم رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين إلى الولايات المتحدة
21:51 GMTالرئيس التونسي: احتفالات جماهير الجزائر بكأس العرب تاريخية
21:43 GMTموسى أبو مرزوق: مقاومتنا الیوم أشبه بجیش منظم
21:42 GMTعلماء بريطانيون يؤكدون إصابة مئات الآلاف بمتحور أوميكرون في المملكة المتحدة
21:39 GMTكييف: لا خطط بعد لنشر قوات أجنبية في أوكرانيا
21:36 GMTمقتل أحد عناصر الحشد الشعبي في هجوم لـ "داعش" شمالي العراق
21:25 GMTحمدوك: جميع مبادرات التوافق الوطني تعثرت
21:17 GMTمصر ترفض بيان ألمانيا بشأن محاكمة متهمين أمام القضاء المصري
21:11 GMT 3 ظواهر قاسية... الأرصاد المصرية تحذر من طقس الأحد
21:05 GMTمسؤولون بالحكومة الإسرائيلية: إذا استمر ارتفاع الإصابات فلا مفر من الإغلاق
20:56 GMTقيس سعيد يوجه رسالة إلى أمير قطر بعد اختتام بطولة كأس العرب
20:55 GMTدراسة: مستخلص من بذرة فاكهة يثبط الشيخوخة "بتحييد" المسبب الرئيسي
20:47 GMTرئيس وزراء قطر يوجه رسالة إلى منتخب الجزائر بعد فوزه بكأس العرب
20:45 GMTجنرال إسرائيلي: نواجه حربا يومية تضر بالأمن القومي للبلاد
20:25 GMTهولندا تفرض الإغلاق الشامل على خلفية تفشي "أوميكرون"
20:17 GMTتونس... تنديد بمصادرة حق التظاهر ومطالب بمحاسبة المتسببين في أزمة العشرية الأخيرة
20:14 GMTمنع سقوط لبنان.. ما دلالات تصريحات ميقاتي بشأن موقف المجتمع الدولي ولماذا تأخر الدعم؟
20:07 GMT4 أعراض على الساق قد تنذر ببترها بسبب الكوليسترول
19:58 GMTمنسق لجان المقاومة السودانية لـ "سبوتنيك": تظاهرات الغد ستكون "فاصلة"