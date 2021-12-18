تأجيل مباراة أستون فيلا وبيرنلي في الدوري الإنجليزي بسبب "كورونا"
© AFP 2021 / GEOFF CADDICK اللاعب المصري محمود تريزيجيه يحتفل بعد أن سجل هدف فريقه الأول خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أستون فيلا وليفربول في فيلا بارك في برمنغهام بوسط إنجلترا، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
© AFP 2021 / GEOFF CADDICK
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، تأجيل مباراة بيرنلي وأستون فيلا، بسبب إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا.
وقال نادي أستون فيلا، عبر صفحته على "تويتر"، إن تأجيل المباراة أمام بيرنلي، جاء بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا.
Aston Villa can confirm that today’s Premier League fixture with Burnley has been postponed due to an increased amount of positive Covid-19 test results within our playing squad.— Aston Villa (@AVFCOfficial) December 18, 2021
من جانبه، قال نادي بيرنلي، إن مباراة اليوم تم تأجيلها بسبب تفشي كوفيد داخل معسكر أستون فيلا.
🚨 We can confirm that today’s game has been postponed due to an Covid outbreak within the Aston Villa camp.— Burnley FC (@BurnleyOfficial) December 18, 2021
More information to follow. pic.twitter.com/pr0aslHnIH
وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت، إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم ستعقد الاثنين المقبل اجتماعا لبحث سبل التعاطي مع أزمة كورونا بعد تأجيل تسع مباريات في البطولة بسبب انتشار العدوى بالفيروس في عدة أندية.
وبسبب العدوى غاب لاعبون أساسيون عن تشكيلتي مباراتي تشيلسي وليفربول الخميس الماضي بينما ظهرت 13 حالة إصابة بالعدوى في صفوف لاعبي توتنهام هوتسبير وجهازه الفني ولهذا السبب فإن النادي اللندني لم يلعب أي مباراة منذ الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري بعد تأجيل ثلاث مباريات له في جميع المنافسات، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وتقوم رابطة الدوري الممتاز بتأجيل المباريات في حالة عدم وجود 14 لاعبا لائقا على الأقل لدى كل فريق بعد أن تبحث كل طلب بشكل مستقل.