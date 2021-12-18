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تأجيل مباراة أستون فيلا وبيرنلي في الدوري الإنجليزي بسبب "كورونا"
تأجيل مباراة أستون فيلا وبيرنلي في الدوري الإنجليزي بسبب "كورونا"
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، تأجيل مباراة بيرنلي وأستون فيلا، بسبب إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T13:39+0000
2021-12-18T13:39+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقال نادي أستون فيلا، عبر صفحته على "تويتر"، إن تأجيل المباراة أمام بيرنلي، جاء بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا.من جانبه، قال نادي بيرنلي، إن مباراة اليوم تم تأجيلها بسبب تفشي كوفيد داخل معسكر أستون فيلا.وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت، إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم ستعقد الاثنين المقبل اجتماعا لبحث سبل التعاطي مع أزمة كورونا بعد تأجيل تسع مباريات في البطولة بسبب انتشار العدوى بالفيروس في عدة أندية.وبسبب العدوى غاب لاعبون أساسيون عن تشكيلتي مباراتي تشيلسي وليفربول الخميس الماضي بينما ظهرت 13 حالة إصابة بالعدوى في صفوف لاعبي توتنهام هوتسبير وجهازه الفني ولهذا السبب فإن النادي اللندني لم يلعب أي مباراة منذ الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري بعد تأجيل ثلاث مباريات له في جميع المنافسات، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.وتقوم رابطة الدوري الممتاز بتأجيل المباريات في حالة عدم وجود 14 لاعبا لائقا على الأقل لدى كل فريق بعد أن تبحث كل طلب بشكل مستقل.
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أخبار الدوري الإنجليزي

تأجيل مباراة أستون فيلا وبيرنلي في الدوري الإنجليزي بسبب "كورونا"

13:39 GMT 18.12.2021
© AFP 2021 / GEOFF CADDICK اللاعب المصري محمود تريزيجيه يحتفل بعد أن سجل هدف فريقه الأول خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أستون فيلا وليفربول في فيلا بارك في برمنغهام بوسط إنجلترا، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
 اللاعب المصري محمود تريزيجيه يحتفل بعد أن سجل هدف فريقه الأول خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أستون فيلا وليفربول في فيلا بارك في برمنغهام بوسط إنجلترا، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AFP 2021 / GEOFF CADDICK
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، تأجيل مباراة بيرنلي وأستون فيلا، بسبب إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا.
وقال نادي أستون فيلا، عبر صفحته على "تويتر"، إن تأجيل المباراة أمام بيرنلي، جاء بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا.
من جانبه، قال نادي بيرنلي، إن مباراة اليوم تم تأجيلها بسبب تفشي كوفيد داخل معسكر أستون فيلا.
وكانت وسائل إعلام بريطانية قالت، إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم ستعقد الاثنين المقبل اجتماعا لبحث سبل التعاطي مع أزمة كورونا بعد تأجيل تسع مباريات في البطولة بسبب انتشار العدوى بالفيروس في عدة أندية.
وبسبب العدوى غاب لاعبون أساسيون عن تشكيلتي مباراتي تشيلسي وليفربول الخميس الماضي بينما ظهرت 13 حالة إصابة بالعدوى في صفوف لاعبي توتنهام هوتسبير وجهازه الفني ولهذا السبب فإن النادي اللندني لم يلعب أي مباراة منذ الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري بعد تأجيل ثلاث مباريات له في جميع المنافسات، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وتقوم رابطة الدوري الممتاز بتأجيل المباريات في حالة عدم وجود 14 لاعبا لائقا على الأقل لدى كل فريق بعد أن تبحث كل طلب بشكل مستقل.
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