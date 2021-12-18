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تركيا وليبيا توقعان اتفاقية تعاون جديدة
تركيا وليبيا توقعان اتفاقية تعاون جديدة
أعلنت تركيا أنها وقعت على اتفاقية جديدة مع ليبيا وذلك على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية – الأفريقية، التي تعقد في مدينة إسطنبول. 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T06:32+0000
2021-12-18T06:32+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم
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وتستضيف مدينة إسطنبول القمة الثالثة للشراكة التركية – الأفريقية بين يومي 16 و18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.وحسب "الأناضول"، وقع وزير التعليم التركي محمود أوزر مع نظيره الليبي موسى المقريف، اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في مجال التعليم.وأشار الوزير التركي في كلمة له خلال مراسم التوقيع إلى أهمية نقل التجربة التركية في مجال التعليم التقني والمهني للجانب الليبي.وأوضح أن العلاقات بين تركيا وليبيا تشهد تطورا كبيرا على جميع الأصعدة، وخصوصا التعليمية منها.يذكر أن تركيا كانت قد وقعت مع ليبيا على العديد من اتفاقيات التعاون في الآونة الأخيرة، آخرها كان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث وقعتا اتفاقية تعاون اقتصادي أثناء عقد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي في إسطنبول بحضور 200 شركة تركية و100 رجل أعمال ليبي.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/خبير-تركيا-والولايات-المتحدة-تحولان-ليبيا-إلى-مركز-لانتشار-الإرهاب-1053916560.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم

تركيا وليبيا توقعان اتفاقية تعاون جديدة

06:32 GMT 18.12.2021
© Fotolia / badahosعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Fotolia / badahos
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أعلنت تركيا أنها وقعت على اتفاقية جديدة مع ليبيا وذلك على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية – الأفريقية، التي تعقد في مدينة إسطنبول.
وتستضيف مدينة إسطنبول القمة الثالثة للشراكة التركية – الأفريقية بين يومي 16 و18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
وحسب "الأناضول"، وقع وزير التعليم التركي محمود أوزر مع نظيره الليبي موسى المقريف، اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في مجال التعليم.
طرابلس، ليبيا 13 أبريل  2020‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
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وأشار الوزير التركي في كلمة له خلال مراسم التوقيع إلى أهمية نقل التجربة التركية في مجال التعليم التقني والمهني للجانب الليبي.
وأوضح أن العلاقات بين تركيا وليبيا تشهد تطورا كبيرا على جميع الأصعدة، وخصوصا التعليمية منها.
وبدوره، قال المقريف إن تركيا تعد أحد الداعمين لاستقرار ليبيا، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز سبل التعاون المشترك مع أنقرة بمختلف المجالات.
يذكر أن تركيا كانت قد وقعت مع ليبيا على العديد من اتفاقيات التعاون في الآونة الأخيرة، آخرها كان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث وقعتا اتفاقية تعاون اقتصادي أثناء عقد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي في إسطنبول بحضور 200 شركة تركية و100 رجل أعمال ليبي.
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