تركيا وليبيا توقعان اتفاقية تعاون جديدة

وتستضيف مدينة إسطنبول القمة الثالثة للشراكة التركية – الأفريقية بين يومي 16 و18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.وحسب "الأناضول"، وقع وزير التعليم التركي محمود أوزر مع نظيره الليبي موسى المقريف، اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في مجال التعليم.وأشار الوزير التركي في كلمة له خلال مراسم التوقيع إلى أهمية نقل التجربة التركية في مجال التعليم التقني والمهني للجانب الليبي.وأوضح أن العلاقات بين تركيا وليبيا تشهد تطورا كبيرا على جميع الأصعدة، وخصوصا التعليمية منها.يذكر أن تركيا كانت قد وقعت مع ليبيا على العديد من اتفاقيات التعاون في الآونة الأخيرة، آخرها كان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث وقعتا اتفاقية تعاون اقتصادي أثناء عقد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي في إسطنبول بحضور 200 شركة تركية و100 رجل أعمال ليبي.
وأشار الوزير التركي في كلمة له خلال مراسم التوقيع إلى أهمية نقل التجربة التركية في مجال التعليم التقني والمهني للجانب الليبي.
وأوضح أن العلاقات بين تركيا وليبيا تشهد تطورا كبيرا على جميع الأصعدة، وخصوصا التعليمية منها.
وبدوره، قال المقريف إن تركيا تعد أحد الداعمين لاستقرار ليبيا، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز سبل التعاون المشترك مع أنقرة بمختلف المجالات.
يذكر أن تركيا كانت قد وقعت مع ليبيا على العديد من اتفاقيات التعاون في الآونة الأخيرة، آخرها كان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث وقعتا اتفاقية تعاون اقتصادي أثناء عقد المنتدى الاقتصادي الليبي التركي في إسطنبول بحضور 200 شركة تركية و100 رجل أعمال ليبي.