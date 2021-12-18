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تطوير "رقعة ذكية" تمنع التعرق في الملابس... صور
تطوير "رقعة ذكية" تمنع التعرق في الملابس... صور
طور العلماء مادة ذكية جديدة تمنع من انتشار البقع الناتجة من التعرق على الملابس.‏ 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T12:19+0000
2021-12-18T12:19+0000
مجتمع
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وتتضمن المادة التي طورها خبراء من جامعة ديوك الأمريكية سلسلة من الفتحات الصغيرة التي تُفتح للسماح للحرارة بالهروب عندما يبدأ الشخص بالتعرق، والتي تغلق مرة أخرى للاحتفاظ بالحرارة بمجرد جفافها.وأكد مطورو المادة في دراستهم المنشورة على موقع "Science Advances" العلمي أنه نظرا لأنها خفيفة الوزن، فإنها تستخدم الفيزياء بدلا من الإلكترونيات لفتح فتحاتها، مرجحين أن تكون بمثابة "رقعة" يتم وضعها على أنواع مختلفة من الملابس للمساعدة في جعل من يرتديها أكثر راحة في درجات الحرارة المختلفة.وعند مقارنتها بالمنسوجات التقليدية المتوسطة، تكون المادة الذكية أكثر دفئا بنسبة 16 بالمائة عندما تجف عند إغلاق الفتحات، و14 بالمئة أكثر برودة عندما تكون رطبة مع فتحها.وقال بو-تشون هسو، الأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية وعلوم المواد في جامعة ديوك: "عادة ما يرتدي الأشخاص الذين يمارسون رياضة التزلج أو المشي لمسافات طويلة في الطقس البارد طبقات حتى يتمكنوا من ضبط مقدار الحرارة التي تحبسها ملابسهم مع ارتفاع درجة حرارة أجسامهم ، لكن من خلال وضع رقع من مادة يمكن أن تخرج الحرارة عند تعرق الشخص بشكل استراتيجي، فإنه يمكن للمرء أن يتخيل صنع قطعة واحدة تناسب الجميع".وأكد هسو أنه يريد مع فريقه العلمي "تنفيس الأجزاء المتعرقة من الجسم مثل الصدر والظهر، وليس بالضرورة منطقة الإبط".ولم يذكر هسو وفريقه تكلفة سعر الرقعة عند طرحها في الأسواق، أو تكلفة تصنيعها.
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مجتمع, منوعات

تطوير "رقعة ذكية" تمنع التعرق في الملابس... صور

12:19 GMT 18.12.2021
CC0 / BarbaraBonanno / Hand Hyperhidrosis Sweating Sweaالتعرق
التعرق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
التعرق
CC0 / BarbaraBonanno / Hand Hyperhidrosis Sweating Swea
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طور العلماء مادة ذكية جديدة تمنع من انتشار البقع الناتجة من التعرق على الملابس.‏
وتتضمن المادة التي طورها خبراء من جامعة ديوك الأمريكية سلسلة من الفتحات الصغيرة التي تُفتح للسماح للحرارة بالهروب عندما يبدأ الشخص بالتعرق، والتي تغلق مرة أخرى للاحتفاظ بالحرارة بمجرد جفافها.
وأكد مطورو المادة في دراستهم المنشورة على موقع "Science Advances" العلمي أنه نظرا لأنها خفيفة الوزن، فإنها تستخدم الفيزياء بدلا من الإلكترونيات لفتح فتحاتها، مرجحين أن تكون بمثابة "رقعة" يتم وضعها على أنواع مختلفة من الملابس للمساعدة في جعل من يرتديها أكثر راحة في درجات الحرارة المختلفة.
وعند مقارنتها بالمنسوجات التقليدية المتوسطة، تكون المادة الذكية أكثر دفئا بنسبة 16 بالمائة عندما تجف عند إغلاق الفتحات، و14 بالمئة أكثر برودة عندما تكون رطبة مع فتحها.
وقال بو-تشون هسو، الأستاذ المساعد في الهندسة الميكانيكية وعلوم المواد في جامعة ديوك: "عادة ما يرتدي الأشخاص الذين يمارسون رياضة التزلج أو المشي لمسافات طويلة في الطقس البارد طبقات حتى يتمكنوا من ضبط مقدار الحرارة التي تحبسها ملابسهم مع ارتفاع درجة حرارة أجسامهم ، لكن من خلال وضع رقع من مادة يمكن أن تخرج الحرارة عند تعرق الشخص بشكل استراتيجي، فإنه يمكن للمرء أن يتخيل صنع قطعة واحدة تناسب الجميع".
وأكد هسو أنه يريد مع فريقه العلمي "تنفيس الأجزاء المتعرقة من الجسم مثل الصدر والظهر، وليس بالضرورة منطقة الإبط".
ولم يذكر هسو وفريقه تكلفة سعر الرقعة عند طرحها في الأسواق، أو تكلفة تصنيعها.
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