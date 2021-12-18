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حمدوك: جميع مبادرات التوافق الوطني تعثرت
حمدوك: جميع مبادرات التوافق الوطني تعثرت
أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك أنه كان يسعى دوما لتحقيق التوافق الوطني، مضيفا: "لكن من يتمسكون بآرائهم هم سبب تعثر تلك المبادرات". 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T21:25+0000
2021-12-18T21:26+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، قال فيها إنه ظل يعمل من أجل التوافق الوطني منذ مبادرة "الطريق إلى الأمام" وخارطة الطريق، التي تم الإعلان عنها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ولفت إلى أن تلك المبادرات شملت خلية الأزمة (6 + 1) التي اقترحها في 18 أكتوبر، وحتى الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر الماضي.وأعلن البرهان في الـ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.وانتهت فترة حكم المجلس الذي شكله مدنيون وعسكريون لإدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية بعدما تم إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019، لكن في الـ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع البرهان و حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك لرئاسة الحكومة بعد نحو شهر من عزله.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

حمدوك: جميع مبادرات التوافق الوطني تعثرت

21:25 GMT 18.12.2021 (تم التحديث: 21:26 GMT 18.12.2021)
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKEرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE
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أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك أنه كان يسعى دوما لتحقيق التوافق الوطني، مضيفا: "لكن من يتمسكون بآرائهم هم سبب تعثر تلك المبادرات".
جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، قال فيها إنه ظل يعمل من أجل التوافق الوطني منذ مبادرة "الطريق إلى الأمام" وخارطة الطريق، التي تم الإعلان عنها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ولفت إلى أن تلك المبادرات شملت خلية الأزمة (6 + 1) التي اقترحها في 18 أكتوبر، وحتى الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر الماضي.
للأسف تعثرت جميع المبادرات بفعل التمترس وراء المواقف.
عبد الله حمدوك
رئيس وزراء السودان
وأعلن البرهان في الـ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وانتهت فترة حكم المجلس الذي شكله مدنيون وعسكريون لإدارة البلاد خلال مرحلة انتقالية بعدما تم إسقاط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019، لكن في الـ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع البرهان و حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك لرئاسة الحكومة بعد نحو شهر من عزله.
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