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https://arabic.sputniknews.com/20211218/خسارة-أسبوعية-للنفط-وأمريكا-تعرض-18-مليون-برميل-من-الاحتياطي-الاستراتيجي-للبيع-1054286485.html
خسارة أسبوعية للنفط وأمريكا تعرض 18 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للبيع
خسارة أسبوعية للنفط وأمريكا تعرض 18 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للبيع
تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة وسجلت أيضا خسارة أسبوعية، إذ أثار تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من قيود جديدة تضر بالطلب... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T01:11+0000
2021-12-18T01:11+0000
أسعار النفط اليوم
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وأنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض 1.50 دولار بما يعادل اثنين بالمئة إلى 73.52 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 70.86 دولار للبرميل.ونزل برنت 2.6 بالمئة على أساس أسبوعي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3 بالمئة.أمريكا تعرض 18 مليون برميل نفط من الاحتياطيات الطارئةعلى جانب آخر، قالت وزارة الطاقة الأمريكية، الجمعة، إنها ستبيع 18 مليون برميل نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، على أن تكون العروض من الشركات لشرائها في الرابع من يناير/كانون الثاني، وذلك في إطار ما سبق الإعلان عنه من إفراج عن احتياطيات بهدف تهدئة أسعار الوقود، وفقا لرويترز.إعلان البيع كان متوقعا، وذلك بعد أن أعلنت إدارة بايدن عنه في إطار زيادة الإفراج عن 50 مليون برميل أخرى من الاحتياطي بالتنسيق مع دول أخرى مستهلكة للنفط منها الصين والهند وكوريا الجنوبية. وكانت وزارة الطاقة قد قالت يوم الجمعة الماضي إنه من المقرر الإعلان عن البيع في 17 ديسمبر كانون الأول.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/تراجع-أسعار-النفط-وسط-مخاوف-من-تأثير-أوميكرون-على-الاقتصاد-العالمي-1053689372.html
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أسعار النفط اليوم

خسارة أسبوعية للنفط وأمريكا تعرض 18 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للبيع

01:11 GMT 18.12.2021
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© AP Photo / Eric Gay
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تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة وسجلت أيضا خسارة أسبوعية، إذ أثار تزايد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من قيود جديدة تضر بالطلب على الوقود.
وأنهت العقود الآجلة لخام برنت الجلسة على انخفاض 1.50 دولار بما يعادل اثنين بالمئة إلى 73.52 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 70.86 دولار للبرميل.
ونزل برنت 2.6 بالمئة على أساس أسبوعي، وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3 بالمئة.

أمريكا تعرض 18 مليون برميل نفط من الاحتياطيات الطارئة

على جانب آخر، قالت وزارة الطاقة الأمريكية، الجمعة، إنها ستبيع 18 مليون برميل نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، على أن تكون العروض من الشركات لشرائها في الرابع من يناير/كانون الثاني، وذلك في إطار ما سبق الإعلان عنه من إفراج عن احتياطيات بهدف تهدئة أسعار الوقود، وفقا لرويترز.
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي
8 ديسمبر, 07:17 GMT
إعلان البيع كان متوقعا، وذلك بعد أن أعلنت إدارة بايدن عنه في إطار زيادة الإفراج عن 50 مليون برميل أخرى من الاحتياطي بالتنسيق مع دول أخرى مستهلكة للنفط منها الصين والهند وكوريا الجنوبية. وكانت وزارة الطاقة قد قالت يوم الجمعة الماضي إنه من المقرر الإعلان عن البيع في 17 ديسمبر كانون الأول.
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