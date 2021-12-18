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https://arabic.sputniknews.com/20211218/دراسة-مستخلص-من-بذرة-فاكهة-يثبط-الشيخوخة-بتحييد-المسبب-الرئيسي-1054320202.html
دراسة: مستخلص من بذرة فاكهة يثبط الشيخوخة "بتحييد" المسبب الرئيسي
دراسة: مستخلص من بذرة فاكهة يثبط الشيخوخة "بتحييد" المسبب الرئيسي
تعتبر الشيخوخة من أكبر العوامل المسببة لخطر للاضطرابات المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى والاضطرابات الأيضية، وأمراض التنكس العصبي... 18.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-18T20:55+0000
2021-12-18T21:03+0000
مجتمع
علوم
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وأحرز العلماء في الفترة الأخيرة تقدما كبيرا في مجال تطوير عوامل محددة لعلاج الحالات الفردية المرتبطة بالتقدم بالعمر، مثل مرض السكري من الفئة الثانية، وهشاشة العظام، واختلال الأوعية الدموية.وعلى الرغم من التطور الكبير لكن التأثير المشترك للأدوية المبتكرة كانت نتائجها متواضعة بالنسبة للحد من علاقة الوفيات بالأمراض المزمنة، خصوصا أن نسب الإصابة ترتفع بعد سن 70 من عمر الإنسان.الشيخوخة الخلوية... المسبب الئيسيوحدد العلماء العديد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على فترة الصحة المرتبطة بالعمر من خلال الدراسات عبر مجموعة من الأنواع وتم تعريفها على أنها آليات الشيخوخة التي يمكن تصنيفها إلى تسع علامات مميزة.وحظيت الشيخوخة الخلوية باهتمام كبير جدا، لأنها تمثل عملية تمنع أو تؤخر الأمراض المصاحبة للشيخوخة المتعددة. وهي تشير إلى حالة خلوية تتضمن توقفا تكراريا لا رجوع فيه بشكل أساسي، وتشمل تغيرات عميقة في الكروماتين، ومقاومة موت الخلايا المبرمج وزيادة تخليق البروتين، والتي غالبًا ما تبلغ ذروتها في الإفراط في إنتاج السيتوكينات المؤيدة للالتهابات، وهي ميزة تسمى "SASP"، والتي يُعتقد أنها دفع الأنماط الظاهرية للشيخوخة والأمراض المختلفة المرتبطة بالعمر.وتشير بعض المصادر إلى أن استئصال الخلايا الشائخة الموجبة لعلامة الشيخوخة يخفف من تنكس الأنسجة ويطيل فترة صحة المخلوقات، مما يدعم الزعم بأن الخلايا الشائخة تلعب دورا مسببا في شيخوخة الكائن الحي.مادة من بذور العنب قد تقلب الموازينوبحسب المقال العلمي المنشور في مجلة "Nature Metabolism" وجد العلماء في دراسة جديدة أن مادة "procyanidin C1 -PCC1"، وهو مكون بوليفينول لمستخلص بذور العنب (GSE)، يزيد من فترة الصحة والعمر الافتراضي للفئران من خلال تأثيره على الخلايا الشائخة.واثبت العلماء دقة نتائجهم من خلال التجارب المطبقة على الفئران، حيث أدى منح الفئران مادة "PCC1" إلى التخفيف من الخلل الوظيفي الجسدي وإطالة فترة البقاء على قيد الحياة.وقال العلماء في نتائج دراستهم أنهم حددوا مركب "PCC1" كعامل علاجي طبيعي له نشاط فعال لدى الجسم الحي وإمكانية عالية لمزيد من التطوير لجعله كنوع من التدخل سريري بهدف تأخير أو تخفيف أو منع الأمراض المرتبطة بالعمر.
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مجتمع, علوم

دراسة: مستخلص من بذرة فاكهة يثبط الشيخوخة "بتحييد" المسبب الرئيسي

20:55 GMT 18.12.2021 (تم التحديث: 21:03 GMT 18.12.2021)
© Photo / pixabay/Πασκαλخصلة عنب صغيرة
خصلة عنب صغيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
© Photo / pixabay/Πασκαλ
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تعتبر الشيخوخة من أكبر العوامل المسببة لخطر للاضطرابات المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى والاضطرابات الأيضية، وأمراض التنكس العصبي والأورام الخبيثة المتنوعة، المرتبطة بالوفيات بشكل مباشر.
وأحرز العلماء في الفترة الأخيرة تقدما كبيرا في مجال تطوير عوامل محددة لعلاج الحالات الفردية المرتبطة بالتقدم بالعمر، مثل مرض السكري من الفئة الثانية، وهشاشة العظام، واختلال الأوعية الدموية.
وعلى الرغم من التطور الكبير لكن التأثير المشترك للأدوية المبتكرة كانت نتائجها متواضعة بالنسبة للحد من علاقة الوفيات بالأمراض المزمنة، خصوصا أن نسب الإصابة ترتفع بعد سن 70 من عمر الإنسان.
فاكهة البرقوق أحد أصناف الخوخ وتنتمي إلى عائلة الخوخيات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
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14:38 GMT

الشيخوخة الخلوية... المسبب الئيسي

وحدد العلماء العديد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على فترة الصحة المرتبطة بالعمر من خلال الدراسات عبر مجموعة من الأنواع وتم تعريفها على أنها آليات الشيخوخة التي يمكن تصنيفها إلى تسع علامات مميزة.
وحظيت الشيخوخة الخلوية باهتمام كبير جدا، لأنها تمثل عملية تمنع أو تؤخر الأمراض المصاحبة للشيخوخة المتعددة. وهي تشير إلى حالة خلوية تتضمن توقفا تكراريا لا رجوع فيه بشكل أساسي، وتشمل تغيرات عميقة في الكروماتين، ومقاومة موت الخلايا المبرمج وزيادة تخليق البروتين، والتي غالبًا ما تبلغ ذروتها في الإفراط في إنتاج السيتوكينات المؤيدة للالتهابات، وهي ميزة تسمى "SASP"، والتي يُعتقد أنها دفع الأنماط الظاهرية للشيخوخة والأمراض المختلفة المرتبطة بالعمر.
وتشير بعض المصادر إلى أن استئصال الخلايا الشائخة الموجبة لعلامة الشيخوخة يخفف من تنكس الأنسجة ويطيل فترة صحة المخلوقات، مما يدعم الزعم بأن الخلايا الشائخة تلعب دورا مسببا في شيخوخة الكائن الحي.

مادة من بذور العنب قد تقلب الموازين

وبحسب المقال العلمي المنشور في مجلة "Nature Metabolism" وجد العلماء في دراسة جديدة أن مادة "procyanidin C1 -PCC1"، وهو مكون بوليفينول لمستخلص بذور العنب (GSE)، يزيد من فترة الصحة والعمر الافتراضي للفئران من خلال تأثيره على الخلايا الشائخة.

الفحوصات أشارت إلى أن مستخلص بذور العنب أو "PCC1" كان له تأثيرات محددة على الخلايا الشائخة، خصوصا عند التركيزات المنخفضة، حيث وجد أن مركب "PCC1" يثبط حدوث الشيخوخة الخلوية حيث يقتل بشكل انقائي الخلايا الشائخة بتركيزات أعلى، "ربما عن طريق تعزيز إنتاج أنواع الأكسجين التفاعلية والخلل الوظيفي في الميتوكوندريا".

من نتائج الدراسة
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واثبت العلماء دقة نتائجهم من خلال التجارب المطبقة على الفئران، حيث أدى منح الفئران مادة "PCC1" إلى التخفيف من الخلل الوظيفي الجسدي وإطالة فترة البقاء على قيد الحياة.
وقال العلماء في نتائج دراستهم أنهم حددوا مركب "PCC1" كعامل علاجي طبيعي له نشاط فعال لدى الجسم الحي وإمكانية عالية لمزيد من التطوير لجعله كنوع من التدخل سريري بهدف تأخير أو تخفيف أو منع الأمراض المرتبطة بالعمر.
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